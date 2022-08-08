Казахский поэт в тюрьме

В Государственном архиве города Нур-Султана хранятся документы о борьбе ученого, политического деятеля и журналиста Ахмета Байтурсынова за права казахского народа.

Так, в фонде 430 среди документов, выявленных в зарубежных архивах, имеются сведения об аресте в 1915 году главного редактора газеты «Қазақ» Ахмета Байтурсынова за пуб­ликации статей об изъятии земель у казахов, реформах правительства, ведущих к обнищанию народа.

К примеру, газета «Қазақ» в № 91 за 1914 год в статье «Что это значит?» писала, что в 1913 году при водворении казахов Чедыртинской волости Уральской области на земельные участки в Каратаевском поселке мес­та достались только пяти казахским семьям, которые там остались жить, остальные же земли в этом поселке не получили.

«Мы получили письмо, в котором говорится, что выделенные казахам наделы будут переданы крестьянам. Когда в 1910 году Джамбейтским и Чевдарьинским казахам во главе с Бахитжаном отводили участки, газеты писали, что им дают самые лучшие земли. Если та земля была действительно хороша и отведена на преимущественных началах перед другими поселенцами, то почему же большинство казахов оставило поселок? И куда же они направились, не считая тех самых пять оставшихся семей? Не может ли кто-нибудь сообщить редакции газеты какие-либо сведения об этом?» – такие вопросы задавало на своих страницах издание «Қазақ» и надеялось получить разъяснение от чиновников Оренбургской губернии.

Однако власти посчитали такие вопросы преступными и обвинили Ахмета Байтурсынова в распространении антиправительственных слухов, стремлении возбудить вражду против государства.

В связи с этим в столичном архиве сохранился важный исторический документ – постановление Главноначальствующего Оренбургской губернии от 13 марта 1915 года № 1481 о привлечении Ахмета Байтурсынова к ответственности – аресту на две недели или штрафу в 50 рублей.

Среди других, не менее важных, документов сохранились бывшие в свое время секретными дела Оренбургского губернского жандармского управления за 1916 год, в которых сообщается о полицейской слежке за Ахметом Байтурсыновым и преследовании его за политические взгляды.

«К примеру, – отмечал в своих докладах начальник Оренбургского жандармского управления, – начиная с 1905 года Байтурсынов как у себя на квартире, так и посещая аульные школы неоднократно призывал казахов ни в коем случае не переходить на крестьянское положение, выступал против пос­пешного, непродуманного и грозящего бедствиями народу перехода к оседлости, внушал волостным управителям мысль о невозможности собрать недоимки (долги по налогам), поскольку казахи в это время находились в трудном материальном положении, указывал при этом, что в России за крестьянами таких долгов миллионы, но там их не взыскивают».

Также в жандармских документах упоминается, что редактор газеты «Қазақ» Ахмет Байтурсынов, бывший учитель, уроженец 5-го аула Турсунской волости Тургайской области, в 1909 году был привлечен к дознанию в порядке Положения об охране («Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 года) по обвинению в противоправительственной пропаганде среди казахов. Тогда, в 1909 году, Ахмет Байтурсынов был арестован, а срок его заключения оказался неопределенным в силу чиновничьего произвола. То есть поэта держали в тюрьме, но решение по его делу не выносили.

К освобождению Ахмета Байтурсынова прямое отношение имел Алихан Букейханов. Он обратился к своим знакомым – членам ІІІ Государственной думы Николаю Скалозубову и Николаю Некрасову с просьбой вмешаться в дело Ахмета Байтурсынова.

17 ноября 1909 года Скалозубов, а затем Некрасов обратились к замес­тителю министра внутренних дел Курлову с письменным запросом о судьбе Ахмета Байтурсынова. Кроме того, Букейханов в печатном органе кадетской партии – газете «Речь» от 19 ноября 1909 года опубликовал статью под громким заголовком «Казахский (в оригинале – «Киргизский») народный поэт в тюрьме». Из ее содержания следует, что в семипалатинской тюрьме томится пятый месяц Ахмет Байтурсынов – талантливый казахский поэт, автор книги «Қырық мысал» – перевода в стихах 40 басен Крылова, которая была отпечатана в Академии наук. Так благодаря всем этим усилиям Ахмет Байтурсынов вышел из бессрочного заключения.

После этого распоряжением министра внутренних дел ему было воспрещено проживание в Степном крае, Семиреченской и Тургайской областях на два года начиная с 10 марта 1910-го. Ему пришлось жить и работать в Оренбурге с 1910 года вплоть до Февральской революции 1917 года, так как над ним официально был учрежден полицейский надзор.

Таким образом, архивные документы отражают короткий, но очень важный период жизни лидера движения «Алаш» – борца за свободу казахского народа Ахмета Байтурсынова.