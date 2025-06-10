фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Положительная динамика

В казахстанскую столицу Президент Болгарии Румен­ Радев прибыл с официальным визитом по приглашению Касым-Жомарта

Токаева

Наши страны установили дипломатические связи уже более трех десятилетий назад. За этот период выстроено и последовательно развивается взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Казахстан и Болгария успешно сотрудничают по самому широкому спектру направлений, однако полная реализация потенциала казахско-болгарских отношений требует активизации совместной работы, определения актуальных приоритетов, наращивания контактов и проектов.

О том, как вывести сотрудничество двух стран на новый уровень, речь шла как на переговорах двух лидеров в Акорде, так и на казахско-болгарском бизнес-форуме, прошедшем в рамках визита.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев подтвердили взаимное стремление Казахстана и Болгарии к дальнейшему укреплению и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества и наметили конкретные шаги в данном направлении.

Официальным переговорам в Акорде, как полагается, предшествовала торжест­венная встреча Президента Республики Болгария, сопровождавшаяся всем положенным для визитов на высшем уровне церемониалом – это знакомство с членами делегаций, приветственный рапорт начальника роты почетного караула, исполнение государственных гимнов двух стран.

Первую часть переговоров Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев провели в узком формате. Приветствуя коллегу, Глава нашего государства подчеркнул, что придает особое значение его визиту с точки зрения дальнейшего укрепления казахско-болгарского партнерства.

– Болгария – один из важнейших парт­неров Казахстана в Европе, с которым нас связывают глубокие политические и экономические узы. Наше двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильную динамику в самых разных сферах. Это проявляется в доверительном политичес­ком диалоге, плодотворном межпарламентском взаимодействии, динамичном росте торговли и инвестиций, контактах между людьми и взаимной поддержке на международной арене. Приятно отметить, что наша двусторонняя торговля выросла, это очень хорошая тенденция, – обратил внимание Президент Казахстана.

Он отметил, что в нашей стране успешно работают около 60 компаний с болгарским участием. В настоящее время Казахстан и Болгария продуктивно сотрудничают в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство.

– Мы видим большой потенциал для сотрудничества в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт и логистика, зеленый переход, атомная отрасль, космос, сельское хозяйство, цифровизация, здравоохранение и туризм, – добавил Глава государства.

В свою очередь Румен Радев выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он отметил, что высоко оценивает уровень партнерства между странами и рассчитывает на расширение взаимодействия во всех сферах двусторонней повестки.

– Болгария высоко ценит укрепление традиционно теплых и плодотворных связей между нашими странами и народами. Хочу лично приветствовать Вашу дальновидную политику и масштабные реформы, которые способствуют процветанию Вашей страны. Мы считаем Казахстан ключевым и приоритетным партнером в Центральной Азии. Ваши успехи за эти годы вызывают восхищение: стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Накануне я посетил национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление, – подчеркнул Президент Болгарии.

Ключ к успеху – взаимодействие

По завершении встречи в узком составе переговоры двух лидеров продолжились с участием делегаций обеих стран.

Как подчеркнул Президент Казахстана, визит Румена Радева с представительной делегацией открывает новые перспективы для укрепления двустороннего сотрудничества. Глава государства отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его дальнейшего увеличения. Согласно статистике, за четыре месяца 2025 года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель достиг 375 млн долларов, показав четырехкратный рост.

– Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил важность укреп­ления взаимодействия с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

В свою очередь Президент Болгарии выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.

– Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху – это взаимодействие. В процессе дальнейшего развития наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой, – сказал Румен Радев.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреп­лении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.

По завершении переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами. В их числе Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Минис­терством транспорта и коммуникаций Болгарии по развитию Транскаспийского международного транспортного марш­рута; Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией; Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом; Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте РК и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Болгарии; Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Болгарской торгово-промышленной палатой.

Продуктивные переговоры

Итоги переговоров президенты Казахстана и Болгарии подвели на совместном брифинге для средств массовой информации.

В первую очередь Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Румену Радеву за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

– Болгария является важным и надежным партнером Казахстана в Юго-Восточной Европе. Наше сотрудничество основано на узах крепкой дружбы и взаимопонимания. Мы воспринимаем Болгарию как стратегически важного партнера и придаем большое значение дальнейшему развитию отношений с Вашей страной. На прошлой неделе исполнилось 33 года с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами. Ваш визит в Казахстан совпал с этим значимым событием. За этот срок Астана и София наладили активный политический диа­лог на всех уровнях, основанный на взаимном доверии. Создана прочная договорно-правовая база, крепнут связи в торгово-экономической и инвестиционной сферах, – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что среди различных этнических групп, живущих в мире и согласии в Казахстане, есть и болгары, которые играют особую роль в укреплении отношений между народами двух стран. Кроме того, Казахстан и Болгария плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций. Всестороннее и надежное партнерство будет и впредь динамично развиваться.

Состоявшиеся в Астане переговоры Касым-Жомарт Токаев назвал содержательными. В частности, по его словам, особое внимание было уделено расширению торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Болгарией. Для этого, подчеркнул Президент РК, у наших стран есть хорошие возможности.

– Мы с господином Президентом Радевым договорились об увеличении объемов взаимной торговли, а также о разработке на взаимовыгодной основе новых инвестиционных проектов. Подчеркнута особая важность реализации совместных инициатив в сферах нефти и газа, возобновляемых источников энергии, зеленой энергетики, атомной промышленности, цифровизации, инноваций, искусственного интеллекта, космической промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культурно-гуманитарных связей и туризма, – сказал Глава государства.

Отмечена также актуальность взаимодействия в транспортно-логистичес­кой отрасли. Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, который уже стал одним из важнейших стратегических торговых маршрутов.

Касым-Жомарт Токаев считает, что для активизации деятельности в этом направлении необходимо эффективно использовать механизмы Казахстанско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он предложил создать в ее рамках совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере.

– Мы заинтересованы в изучении передового опыта Болгарии в области космических исследований и технологий, оборонной промышленности, а также в совместной работе в этом направлении, – продолжил Президент РК.

Он также обратил внимание, что в составе болгарской делегации представлены крупные бизнесмены. Одним из важных пунктов программы официального визита Президента Румена Радева в Астану является участие двух президентов в двустороннем бизнес-форуме. Это, по словам Касым-Жомарта Токаева, подтверждает особое внимание, которое уделяется развитию двустороннего сотрудничества.

– Казахстан готов создать максимально благоприятные условия для болгарских компаний, желающих работать на нашем рынке. Я предложил создать Казахско-болгарский деловой совет для укрепления взаимодействия между бизнес-сообществами наших стран, – заявил Президент.

Также достигнуты договоренности о развитии культурно-гуманитарных, образовательных и межрегиональных связей. В 2018 году одной из улиц Софии было присвоено наименование Астана, а в нашей столице в ближайшее время появится улица, названная в честь главного города Болгарии.

Также Глава государства сообщил, что обсудил с болгарским коллегой актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

– Наши позиции по многим глобальным вопросам совпадают. Поддержка взаимных инициатив уже стала доброй традицией. Успешно развивается сотрудничество в многосторонних структурах. Я выразил признательность болгарской стороне, господину Президенту за поддержку инициативы Казахстана по открытию Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Цент­ральной Азии и Афганистана в Алматы. Текущие геополитические конфликты в мире вызывают обеспокоенность у наших стран. Мы убеждены, что все проблемы должны решаться мирным и политико-дипломатическим путем. Мы придаем особое значение дальнейшему развитию многосторонней дипломатии. Договорились и впредь объединять усилия и взаимодействовать на международном уровне, а также активно участвовать в деле укрепления мира и стабильности. Рассчитываю, что данный визит Президента Радева в нашу страну придаст новый импульс расширению двусторонних связей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Резюмируя, Глава нашего государства отметил, что переговоры прошли успешно, а реализация подписанных по их итогам важных документов обеспечит хорошую возможность для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

В свою очередь Президент Болгарии отметил, что сторонами был проведен серьезный анализ межгосударственных отношений во всех сферах, представляю­щих взаимный интерес. По его словам, в настоящее время имеется огромный потенциал для укрепления взаимодействия между нашими странами. При этом он выразил уверенность: переговоры в Астане придадут двустороннему сотрудничеству новый импульс.

– Подписанный Меморандум о дальнейшем развитии Транскаспийского международного транспортного марш­рута является олицетворением наших стремлений. Необходимо максимально выгодно использовать стратегическое гео­графическое положение Казахстана и Болгарии по данному маршруту, который связывает Азию с Европой. Кроме того, у нас существуют огромные возможнос­ти не только в сфере транспортировки грузов, энергетике и цифровизации, но и в расширении культурных связей, – сказал Румен Радев.

Приоритетные сферы

Вчера в Астане также прошел двусторонний бизнес-форум «Казахстан – Болгария», участие в котором приняли президенты Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев.

Глава нашего государства выразил признательность болгарскому лидеру и представителям бизнеса за активное участие в бизнес-форуме и выразил уверенность, что мероприятие придаст новый импульс экономическому и инвес­тиционному сотрудничеству двух стран.

– Официальный визит Президента Радева в Казахстан знаменует собой начало новой главы в нашем стратегическом партнерстве, которое служит движущей силой нашего общего прогресса, – подчеркнул Президент. – За тридцать лет между Казахстаном и Болгарией сложились прочные и уважительные политические и дипломатические отношения. Казахстан рассматривает Болгарию как дружественную страну и очень важного стратегического партнера. Однако имеются значительные неиспользованные возможности для расширения нашего торгово-инвестиционного сотрудничества. Мы считаем, что Казахстанско-болгарская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству могла бы стать важной платформой для наращивания связей между двумя странами, – отметил он.

Глава государства заявил, что Казахстан готов к раскрытию новых возможностей экономического взаимодействия и перечислил приоритетные сферы для расширения сотрудничества.

– Первое – транспортное сообщение. Казахстан и Болгария занимают уникальное географическое положение. Наша страна, расположенная в самом сердце Евразии, служит жизненно важным звеном в обеспечении континентальной связанности. Мы обеспечиваем 85 процентов всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем. Благодаря расширяю­щейся инфраструктуре Среднего коридора, включая современные железные дороги, сухие порты и логистические центры, мы соединяем Восток и Запад эффективнее, чем когда-либо прежде, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В прошлом году грузоперевозки по этому маршруту выросли на 62%, достигнув 4,5 млн тонн, что ярко демонстрирует его растущую значимость. Ожидается, что к 2028 году пропускная способность увеличится до 10 млн тонн.

– Мы стремимся расширять грузоперевозки по этому маршруту и приветствуем присоединение BMF Port Burgas – ключевого логистического центра на Черном море – к Среднему коридору, – подчеркнул Президент.

Второе перспективное направление – устойчивая энергетика. Казахстан уже добился определенного прогресса в развитии своего сектора ВИЭ, наша страна стала привлекательным местом для крупных международных инвесторов в зеленую энергетику.

– В настоящее время в Казахстане насчитывается более 150 объектов возобновляемой энергетики, общая мощность которых превышает 3 гигаватта. Мы считаем, что совместные усилия в рамках инициативы Black Sea Energy будут способствовать достижению наших общих целей по декарбонизации. Между тем Казахстан прилагает усилия по увеличению добычи газа, проводя геологоразведочные работы и участвуя в международных проектах. Будучи мировым лидером по добыче урана, наша страна начала процесс строительства атомных станций, которые должны увеличить наши энергетические мощности, что в свою очередь положительно скажется на нашем экономическом сотрудничестве, – подчеркнул Глава нашего государства.

Большие возможности для сотрудничества есть и в агропромышленном секторе. Потенциал казахстанского АПК весьма велик: наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется более чем в 70 стран мира. Казахстан, ежегодно пос­тавляющий на мировые рынки свыше 8 млн тонн пшеницы и 2 млн тонн муки, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна.

– Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с болгарскими партнерами в производстве мясной и молочной продукции, меда, растительных масел. Мы приветствуем интерес компании Lekkerbek к инвестированию в мясопереработку в городе Шымкенте. Данный проект позволит внедрить современные технологии и повысить экспортный потенциал региона, – заявил Президент.

Значительные возможности для сотрудничества с болгарскими партнерами имеются также в фармацевтическом секторе.

Особое внимание Глава государства уделил цифровой трансформации. Государство и частный сектор Казахстана широко внедряют передовые цифровые решения. Поставив цель повысить конкурентоспособность, наша страна стала пио­нером в разработке технологий искусственного интеллекта. Запускается в работу Международный центр искусственного интеллекта, призванный содействовать развитию экономики, основанной на ИИ.

Как убежден Касым-Жомарт Токаев, усилия по созданию передовой IТ-инфраструктуры, включающей строительство суперкомпьютеров и центров обработки данных, станут основой будущего прогресса Казахстана.

– Господин Президент, Вы сообщили мне о впечатляющих достижениях Вашей страны в освоении искусственного интеллекта и создании собственного суперкомпьютера. Эти достижения зак­ладывают основу для наших взаимных обменов в этой чрезвычайно важной облас­ти. В Казахстане создается пилотная зона CryptoCity, в которой криптовалюты будут интегрированы в повседневные транзакции и более широкую экономическую деятельность, – отметил Касым-Жомарт

Токаев, обращаясь к Румену Радеву.

Глава нашего государства также пригласил болгарские компании изучить возможности, предлагаемые Международным финансовым центром «Астана», и присоединиться к динамичной экосис­теме МФЦА.

В завершение Президент вновь подтвердил готовность Казахстана углублять партнерство с Болгарией по широкому спектру направлений.