Казахстан хочет присоединиться к Глобальному партнерству по искусственному интеллекту

Искусственный интеллект
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Это международная инициатива, направленная на развитие и ответственное использование ИИ-технологий

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На Всемирном саммите по действиям в области ИИ – министерской встрече стран-участниц Всемирного партнерства по искусственному интеллекту министр цифрового развития Жаслан Мадиев озвучил намерение Казахстана присоединиться к Глобальному партнерству по искусственному интеллекту (GPAI).

Среди участников саммита президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

В мероприятии участвовали 44 страны, из них 7 стран – Камбоджа, Мальта, Румыния, Хорватия, Руанда, Марокко и Казахстан – выразили свой интерес к вступлению в GPAI после того, как участники партнерства одобрили процесс рассмотрения их заявок на членство. Это заявление открывает путь к более широкому и разнообразному участию в GPAI в рамках глобального управления искусственным интеллектом.

Жаслан Мадиев поделился результатами цифровой трансформации и планами развития ИИ в РК, а также рассказал о концепции центра Alem.AI.

«Казахстан признает ключевую роль ИИ в формировании нашего будущего и высоко ценит Всемирное партнерство по ИИ, как уникальную платформу для международного сотрудничества в этой области. Мы поддерживаем усилия GPAI по объединению правительств и экспертов для решения как возможностей, так и вызовов, связанных с ИИ, и полностью поддерживаем его миссию по распространению знаний и опыта в области ИИ по всему миру.  В Казахстане мы активно развиваем нашу национальную экосистему ИИ. Мы создаем Alem.AI – международный центр искусственного интеллекта, предназначенный для содействия инновациям, ускорения развития стартапов и стимулирования научных исследований в сфере ИИ. Мы привержены развитию человеческого капитала через комплексные образовательные программы, которые направлены на обучение 200 000 граждан в год базовым и продвинутым навыкам в области ИИ – от школьников до государственных служащих», - отметил Жаслан Мадиев.

Мероприятие также стало возможностью обсудить работу GPAI по продвижению реализации Рекомендаций ОЭСР по искусственному интеллекту с целью использования преимуществ ИИ для всех, одновременно снижая сопутствующие риски. В частности, речь шла о преодолении разрыва в области ИИ, понимании и измерении влияния ИИ на занятость и окружающую среду, поддержке устойчивого сельского хозяйства, защите прав интеллектуальной собственности при одновременном стимулировании инноваций в сфере ИИ, а также об улучшении доступа и ответственного обмена данными для развития ИИ.

#Франция #МЦРИАП #ИИ #Жаслан Мадиев

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