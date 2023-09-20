Казахстан и Китай будут обмениваться информацией о гражданах

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между правительством РК и правительством КНР об обмене информацией в отношении граждан государств сторон, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к законопроекту, ратификация соглашения позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами Казахстана и Китая в области миграции и противодействия двойному гражданству.

Соглашение предусматривает взаимодействие по обмену информацией в области миграции в отношении граждан государств сторон.

Ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению двухстороннего сотрудничества между странами.

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов добавил, что документом предусмотрен обмен информацией по 4 направлениям: о въехавших гражданах сторон (в безвизовом порядке), выданных визах, нарушениях правил въезда и пребывания, лицах, принятых в гражданство.

«Эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством и пресечения каналов незаконной миграции», – уточнил министр.