Фото: Из архива Министерства водных ресурсов и ирригации

Напомним, что в конце мая этого года глава водного ведомства Нуржан Нуржигитов встретился с генеральным директором Power China Ван Бинем.



Казахстанская сторона предложила составить среднесрочный план обучения, который позволит повышать квалификацию отечественных специалистов водного хозяйства в течение ближайших нескольких лет.



На сегодня курсы повышения квалификации в Китае прошли 60 казахстанских специалистов. До конца года обучение в КНР пройдут еще 60 человек. Курсы проходят за счет китайской стороны.



Напомним, что в марте этого года водные ведомства Казахстана и Китая впервые подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает укрепление двустороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.

«Мы открыты для обсуждения совместных инициатив по разработке стажировок и образовательных программ, а также для обмена знаниями, опытом и технологиями. Уверен, что тесное двустороннее взаимодействие поможет в развитии кадрового потенциала водной отрасли Казахстана, а также укрепит стратегическое партнерство между нашими странами», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.