Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере

Соглашением предусматривается и новый вид сотрудничества – это экспорт накопительных пенсий

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

Министерство труда и социальной защиты населения РК разместило на портале «Открытые НПА» проект постановления Правительства РК «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере», сообщает Kazpravda.kz.

Целью подписания cоглашения является регулирование отношений в части назначения пенсионных выплат гражданским лицам. В области солидарных пенсий – это взаимный учет трудового стажа, а также учет в трудовой стаж периодов военной службы и учебы в вузах.

Кроме того, соглашением предусматривается и новый вид сотрудничества – это экспорт накопительных пенсий.

Ознакомиться с проектом постановления можно по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14971826.