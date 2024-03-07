Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере

Международное сотрудничество, Пенсионные новости, Экономика
82
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Соглашением предусматривается и новый вид сотрудничества – это экспорт накопительных пенсий

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

Министерство труда и социальной защиты населения РК разместило на портале «Открытые НПА» проект постановления Правительства РК «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере», сообщает Kazpravda.kz.  

Целью подписания cоглашения является регулирование отношений в части назначения пенсионных выплат гражданским лицам. В области солидарных пенсий – это взаимный учет трудового стажа, а также учет в трудовой стаж периодов военной службы и учебы в вузах.

Кроме того, соглашением предусматривается и новый вид сотрудничества – это экспорт накопительных пенсий.

Ознакомиться с проектом постановления можно по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14971826.

 

#сотрудничество #соглашение #Минтруда #Монголия #пенсии

Популярное

Все
На казахском языке заговорят герои ещё трёх мультфильмов Disney
Перепады погоды привели к гибели лошадей на зимних пастбищах
«Астана-Теплотранзит» просит потребителей взять на личный контроль своевременную поверку приборов учета тепла
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
На вас оформили кредит?
Ущерб на сотни миллионов
Сила есть, ума не надо?
В хищении 258 млн тенге подозреваются руководитель ГКП на ПВХ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска» и его заместитель
Воспитательский шапалак
Кредит доверия
Тюльпаны голландские? Сарканские!
Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать
Больше десяти лет карагандинка Гульнара Балкенова борется со злостными неплательщиками алиментов
Сказка для любителей сладостей
В рядах Национальной гвардии РК в преддверии Международного женского дня состоялся конкурс красоты среди женщин-военнослужащих войск правопорядка
Комфорт на перспективу
«Стеклянный дом» не для женщин
«Ғибрат» – всем пример!
Запас воды на дно не тянет
Очищая душу, оздоравливая тело
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Фестиваль сильнейших роботов
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Не наступайте на бабочек!
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития

Читайте также

Как АЗРК планирует снизить стоимость угля для бытовых нужд
Обуховское месторождение выставили на торги
Казахстан планирует увеличить транзит нефти через Азербайдж…
Китайский капитал направится на корпоративное кредитование …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]