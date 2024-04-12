Казахстан и Россия: сотрудничество продолжается

Общество
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Инна Нигмадзянова, Алматы

Министр культуры и информации РК Аида Балаева и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили Программу по сотрудничеству в сфере культуры на 2024–2026 годы.

фото пресс-службы МКИ РК

Третье заседание Подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казах­стан и Российской Федерацией прошло под председательством министров двух стран.

– Культурно-гуманитарные связи между Казахстаном и Россией развиваются на высоком уровне и являются связующим мостом между двумя народами, – подчерк­нула Аида Балаева, открывая работу заседания.

Сопредседатель Подкомиссии – министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поблагодарила за теплый прием и организацию заседания на высоком уровне.

– С 2022 года мы реализовали множество совместных проектов во всех сферах культуры. Наше сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Отдельно хотелось бы отметить проведение в прошлом году проекта «Русские сезоны», в программу которого вошли лучшие образцы российской культуры. Впереди у нас большие планы. Я убеж­дена, что достигнутые сегодня договоренности внесут весомый вклад в дальнейшее развитие российско-казах­станского диалога в культурной сфере, – отметила Ольга Любимова.

В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов и инициатив, нап­равленных на углубление взаимодействия.

Руководители культурных учреждений двух стран поделились промежуточными результатами совместной работы, а также озвучили дальнейшие перспективы сотрудничества.

На текущий год запланированы V Молодежный театральный форум стран СНГ, гастроли Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» в Государственном академическом Большом театре России, совместные выставочные проекты и другие важные мероприятия.

Достигнута договоренность о развитии музейного, библиотечного дела, теат­рального искусства Казах­стана и России, активизации гастрольной деятельности, проведении мастер-классов по повышению квалификации реставраторов.

В числе проектов, над которыми будет начата работа, – организация выставки, приуроченной к 120-летию выдающегося казахского художника Абылхана Кастеева в Государственной Третьяковской галерее.

Ольга Любимова считает необходимым создание виртуального музея России и Казахстана, благодаря которому жители двух стран будут иметь свободный дос­туп к общему культурному наследию. В ответ Аида Балаева предложила интегрировать музеи РФ в базу информационно-просветительского портала Qazaq Culture.

Одним из основных нап­равлений в рамках меж­дународной культурной политики является сотрудничество в сфере кинематографии.

Золотая коллекция фильмов, созданная в период Советского Союза классиками казахского кинематографа, находится на хранении в архивах «Госфильмофонда России». В их числе – оригиналы более 300 художест­венных, анимационных, документальных фильмов. Казах­станская сторона выразила заинтересованность в возврате коллекции.

Министр культуры РФ сообщила, что ведется оцифровка картин, после которой будет начата поэтапная передача фильмов.

Профильные ведомства договорились продолжить практику обменных Дней культуры в 2025 году – Дней российского кино в Казахстане (ближайшие – 12–14 апреля в Алматы и Астане) и Дней казахстанского кино в России, а также проработают возможность совместного кинопроизводства.

Ключевым результатом заседания стало подписание Программы сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Российской Федерации на период с 2024 по 2026 год.

В рамках поездки в Казахстан Ольга Любимова посетила Национальный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова, творческий коллектив которого в 2023 году участвовал в фестивалях в нескольких городах России, а также принимал российские театры с гастролями.

Сотрудничество в сфере творческого образования будет углубляться благодаря студенческому обмену. По предложению ректора Российского института театрального искусства –
ГИТИС Россия и Казахстан обсудят вопрос совместной магистратуры, выпускники которой могли бы получать два диплома.

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