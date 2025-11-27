Открытие маршрутов нацелено на развитие туризма и продвижение городов Великого шелкового пути, а также для усиления транспортной связности регионов и стимулирования притока зарубежных туристов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Запускаются три новых авиамаршрута, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

С 1 декабря текущего года авиакомпания SCAT будет совершать регулярные полеты по направлениям Туркестан – Бухара, Туркестан – Ургенч (Хива) и Туркестан – Самарканд. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по каждому направлению.

Продажа билетов открыта, стоимость перелета составляет 40 тыс. тенге в одну сторону. На первоначальном этапе полеты будут субсидироваться для формирования устойчивого пассажиропотока.

Кроме того, Министерством туризма и спорта разработана новая концепция общего маршрута по Шелковому пути Центральной Азии. В него вошли ключевые города региона: Алматы, Шымкент, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, а также включено общее историческое наследие и природные ресурсы.

Первый тур в Самарканд уже запущен совместно с оператором kompastour. Сейчас ведутся переговоры с другими туристскими компаниями по формированию новых туров. В 2026 году планируется рассмотреть совместное продвижение туристского потенциала Казахстана и Узбекистана с целью объединения туристских ресурсов двух стран.