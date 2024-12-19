Казахстан и Узбекистан усилят сотрудничество в информационной сфере

Общество
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В Ташкенте состоялась встреча представителей Министерства культуры и информации РК и Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

По итогам встречи стороны подписали План взаимодействия в информационной сфере на 2025 год.

Документ подписан сторонами в рамках поручений, данных по итогам визита президента Узбекистана в Казахстан 8 августа, в ходе которого между Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым были приняты совместные заявление и решение о двустороннем сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

План включает организацию обмена медиаконтентом, проведение тренингов и семинаров для СМИ, повышение квалификации пресс-секретарей, поддержку молодых журналистов и совместную борьбу с дезинформацией.

В МКИ Казахстана подчеркнули важность интеграции совместных медиапроектов и необходимость разработки механизмов противодействия дезинформации и фейковым новостям.

Стороны договорились организовать пресс-туры для представителей СМИ с целью обмена опытом между Казахстаном и Узбекистаном.

Кроме того, во время встречи управляющий директор телерадиокомплекса Президента Республики Узбекистан Роберт Мурадян рассказал о планах и перспективах казахстанского телеканала Silk Way по укреплению сотрудничества и обмену контентом со странами Центральной Азии.

По итогам обсуждения стороны выразили готовность к взаимному обмену контентом.

Отметим, что с 17 по 19 декабря казахстанская делегация также участвует в VI совещании министров и старших должностных лиц, ответственных за СМИ и информацию государств-членов Организации тюркских государств.

#Казахстан #Узбекистан #СМИ

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