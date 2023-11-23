Казахстан избран в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Международное сотрудничество, Культура
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстан был избран в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы по итогам голосования в ходе 24-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

За кандидатуру нашей страны проголосовали 118 государств. Наряду с Казахстаном в комитет вошли еще 8 новых членов: Вьетнам, Кения, Ливан, Республика Корея, Сенегал, Турция, Украина и Ямайка.

«Межправительственный комитет всемирного наследия является одним из наиболее важных и влиятельных руководящих органов ЮНЕСКО. Члены комитета принимают решения о включении культурных и природных объектов в список Всемирного наследия.

Казахстан имеет опыт эффективной работы в данном органе в 2013-2017 годах и готов внести свой достойный вклад в его дальнейшую деятельность», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

Справочно: Комитет состоит из 21 государства, которые принимают решения о включении культурных и природных объектов в Список всемирного наследия, оценку состояния их сохранности и поддержки государств-сторон конвенции в их усилиях по охране указанных объектов ради будущих поколений.

Членство в комитете способствует развитию экспертного потенциала государств-сторон конвенции в вопросах сохранения культурного и природного наследия.

В Список всемирного наследия входят 6 национальных и трансграничных объектов на территории Казахстана: мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, петроглифы Тамгалы, Сары-Арка – степи и озера северного Казахстана, Сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора Шелкового пути, Западный Тянь-Шань и Туранские пустыни умеренного пояса.

Ранее сообщалось, что по инициативе Казахстана комиссия по естественным наукам 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО единогласно приняла резолюцию, провозглашающую 20 мая Всемирным днем метрологии. 

#казахстан #ООН #МИД #ЮНЕСКО

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