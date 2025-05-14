Казахстан может сформировать мировой «золотой стандарт» волонтерства

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Лилия Сыздыкова

В Астане обсудили подготовку к Международному году волонтеров, который пройдет в 2026-м

фото предоставлено MNU

В Maqsut Narikbaev University прошла встреча исполнительного координатора Программы Добровольцев ООН (UN Volunteers – UNV) Тойли Курбанова с представителями Национальной волонтерской сети, волонтерских организаций, госор­ганов и молодежным активом. Участники обсудили подготовку к Международному году волонтеров ООН, который пройдет в 2026 году по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Тойли Курбанов отметил, что задача Программы Добровольцев ООН – обеспечить условия для того, чтобы волонтеры по всему миру могли вносить реальный вклад в достижение Целей устойчивого развития. По его словам, на сегодняшний день в рядах UNV есть добровольцы из 182 стран мира, в том числе из Казахстана.

Казахстанские волонтеры вовлечены в работу ООН как на национальном уровне, так и на международном – более десяти человек из нашей республики работали на различных волонтерских вакансиях в разных странах по всему миру.

– В настоящее время создается своего рода бренд Казахстана через волонтеров. И это очень хороший, позитивный бренд. Мы всегда знали, что в вашей стране очень сильный человеческий капитал, и работа казахстанских волонтеров на международном уровне показала их высокую конкурентоспособность. Ряд казахстанцев остались работать в системе ООН и достойно представляют свое государство, – подчерк­нул Тойли Курбанов.

Во время визита Тойли Курбанова в Казахстан было объяв­лено о создании в Алматы Субрегионального офиса Добровольческого движения ООН в Центральной Азии.

Наша страна для открытия представительства UNV была выбрана не случайно: казах­станское волонтерское движение за последние годы показало стремительный качественный и количественный рост. Наши волонтеры громко заявили о себе во время пандемии 2020 года, в периоды природных бедствий. Растет пул людей, которые активно и на регулярной основе занимаются волонтерской дея­тельностью. Вся эта работа и достижения, подчеркнул глава UNV, заметны на международной арене.

– С моей точки зрения, в том, что касается волонтерства, «золотого стандарта» в мире нет. В каждой стране своя специфика, свои особенности, преимущества и недостатки. Но если такой «золотой стандарт» и может где-то сформироваться, так это в Казахстане – у вас для этого есть все возможности и условия, – поделился мнением Тойли Курбанов. – Сейчас мы активно готовимся к Международному году волонтеров, который будет проведен в 2026-м. Это была инициатива Президента
Токаева, которую он озвучил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Программа добровольцев ООН разрабатывает свой план глобальных мероприятий и одновременно призывает страны проводить данный год на национальном уровне. В Казахстане мы видим все предпосылки к тому, что мероприятия будут проведены на высоком уровне, не для галочки, а с тем, чтобы создать задел для развития волонтерства на годы вперед. Может быть, и «золотой стандарт» заложить.

Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова подчеркнула, что развитию волонтерства в нашей стране уделяется самое пристальное внимание, в том числе есть поддержка на самом высоком политическом уровне: Президент Касым-Жомарт Токаев всегда отмечает вклад волонтеров, приветствует дальнейшее развитие и усиление движения.

Как подчеркнула глава Комитета МКИ, в Казахстане продолжается системная работа в данном направлении. В том числе планами на предстоящий период предусмотрено совершенствовать законодательство и институциональную базу, повышать эффективность мер поддержки и стимулирования, повышать уровень казахстанских волонтеров по всей стране, развивать отраслевое и международное волонтерство, изучать и перенимать лучшие зарубежные практики, показывать свои успешные кейсы и опыт, укреплять нетворкинг, налаживать новые партнерства и так далее.

– У нас впереди очень важный период. Создан Национальный организационный комитет по проведению Международного года волонтеров, работаем над планом мероприятий, – рассказала Гульбара Султанова. – Мы открыты и приглашаем к взаимодействию все наши волонтерские организации. Предстоящие полтора года нам нужно провести очень активно и с максимальной пользой. Нам важно использовать это время для того, чтобы системно укрепить волонтерское движение. Международный год волонтеров начнется и закончится, но он должен дать задел на будущее развитие этой сферы.

Тойли Курбанов поддержал подход Казахстана к проведению Международного года волонтеров – важно расставить приоритеты и выстроить эффективную работу по ним в долгосрочной перспективе.

– Нам нельзя превращать этот год в кампанейщину. Год провели, повстречались, друг друга по плечу похлопали, а 1 января
2027-го обо всем забыли – подобного нельзя допускать. У нас такая установка на этот год: сделать то, что сформирует качественный задел на будущее. Мы просто не будем браться за то, что не имеет перспектив на продолжение после 2026-го, – подчеркнул исполнительный координатор Программы добровольцев ООН.

Принявший участие во встрече вице-провост по студенческим делам MNU Максат Мусабеков со своей стороны отметил, что их вуз уделяет большое внимание развитию волонтерского движения в Казахстане и готов стать частью проведения Международного года волонтеров ООН.

Эксперт Национальной волонтерской сети Татьяна Шолудько представила результаты первой «волны» опроса НВС, который призван определить уровень общественного доверия к волонтерской сфере. Он был проведен в прошлом году, число респондентов – 10 тыс. человек со всего Казахстана.

Опрос, в частности, продемонстрировал исключительно высокий уровень осведомленности казахстанцев о волонтерстве – о нем знают 91% респондентов, причем 46% из них – люди, которые сами в данную деятельность не вовлечены. Также почти половина из тех, кто принял участие в опросе, сами занимались волонтерством, наиболее распространенными сферами стали социальное, событийное, по обустройству общественных пространств, зооволонтерство.

Также в ходе встречи были представлены достижения казахстанского волонтерского движения, обсуждались инициативы Казахстана в рамках года волонтеров, участие казахстанских добровольцев в международных и национальных проектах.

#Астана #подготовка #волонтеры

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