Казахстан начнет экспортировать нефть по трубопроводу "Баку – Тбилиси – Джейхан" с 2023 года

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал ход восстановительных работ на Каспийском Трубопроводном Консорциуме на брифинге в кулуарах Сената Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что в октябре на КТК планировалось завершить ремонт двух выносных причальных устройств, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались.

«Я думаю, что в ближайшие два-три дня завершится ремонт выносного причального устройства №1. Ремонт второго устройства начнется сразу после этого. Работы по нему планируется закончить за две-три недели», – сказал премьер-министр.

По его словам, несмотря на это снижения поступлений в бюджет не ожидается.

«В текущем году у нас было запланировано поступление 3,9 трлн тенге от нефтяного сектора в Национальный фонд. Мы видим, что по итогам 10 месяцев этот план уже перевыполняется на триллион тенге», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что такая же ситуация наблюдается и по республиканскому бюджету: было запланировано поступление 1,8 трлн тенге, по итогам 10 месяцев поступило уже 1,4 трлн тенге.

«Благодаря конъюнктуре и тем ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления в Национальный фонд и республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме», – сказал премьер-министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время Правительством реализуется Дорожная карта по диверсификации потоков нефти через Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Китай и другие страны.

«По всем этим направлениям сейчас ведется работа по расширению и увеличению потенциала экспорта нефти. Со стороны наших коллег из соседних стран есть полное понимание и поддержка. Они готовы предоставить свои транзитные возможности, сотрудничать с Казахстаном по этим вопросам», – заключил Алихан Смаилов.

В частности, есть договоренность о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти через нефтепровод «Баку – Тбилиси – Джейхан» с 1 января 2023 года. Прорабатывается дальнейшее увеличение объемов до 6-6,5 млн тонн.