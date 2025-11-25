В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что Управление отходами является одним из ключевых факторов экологической безопасности, устойчивого развития и качества жизни населения.

По словам Жомарта Алиева, рост экономики, урбанизация, изменение потребительских привычек и увеличение объемов строительства привели к увеличению образования отходов всех категорий. Их основная доля приходится на промышленные отходы: ежегодно образуются сотни миллионов тонн вскрышных пород, хвостов и техногенных минеральных образований.

В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО, однако доля переработки остается на уровне 25–26%. Пищевые отходы, в зависимости от региона, составляют до 30–40% массы ТБО.

Строительные отходы, несмотря на установленный законодательный запрет на их захоронение, продолжают попадать на полигоны и увеличивают количество стихийных свалок.

«Таким образом сфера управления отходами сталкивается с комплексом взаимосвязанных экологических, экономических и институциональных вызовов. В этой связи разработана Концепция по управлению всеми видами отходов c привлечением всех заинтересованных сторон, которая направлена на системное решение накопившихся проблем», – сказал Жомарт Алиев.

При рассмотрении проекта концепции Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что накопление отходов является одной из самых актуальных экологических проблем в мире. Согласно отчетам ООН и Всемирного банка, ежегодно образуется более 2 млрд тонн твердых бытовых отходов, из которых значительная часть не утилизируется. По оценкам экспертов, к 2050 году данная цифра почти удвоится и достигнет 3,8 млрд тонн в год.

«Глава государства всегда отмечает необходимость принятия конкретных мер по улучшению экологической ситуации в стране. Для этого требуется полная переработка всех видов отходов. У нас она составляет порядка 25% от общего объема бытовых отходов. Для решения данных вопросов в Астане, Алматы и Шымкенте реализуются проекты энергетической утилизации отходов. Уже определены инвесторы, с ними заключены необходимые соглашения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В последующем данный опыт будет тиражироваться и в другие регионы.

Также Премьер отметил, что реализация предусмотренных мер будет стимулировать формирование отрасли управления отходами, ориентированной на переработку и повторное использование.

«Требуют своего решения вопросы по промышленным, медицинским и другим отходам. Реализация Концепции управления всеми видами отходов позволит наладить четкую систему мониторинга и прогноза для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Это будет стимулировать формирование отрасли управления отходами, ориентированной на переработку и повторное использование. Данный подход отвечает требованиям инициативе Президента «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры бережного отношения к природе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава Кабмина добавил, что реализация Концепции позволит повысить инвестиционный потенциал отрасли и модернизировать инфраструктуру.

«Управление отходами имеет высокий инвестиционный потенциал, который у нас пока не используется в должной степени. Многие развитые страны мира постепенно переходят от складирования отходов к экономике замкнутого цикла, получая в результате электрическую энергию, вторичное сырье для последующего использования в производстве. Концепция позволит изменить существующие подходы, повысить инвестиционный потенциал отрасли и модернизировать действующую инфраструктуру», — подчеркнул Премьер-министр.

Он подчеркнул необходимость обеспечения своевременной реализации мероприятий Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 гг.

«Министерству экологии совместно с государственными органами и акиматами регионов обеспечить своевременную реализацию запланированных мероприятий Концепции и Плана действий по ее реализации», — отметил Олжас Бектенов.

Координация по реализации мер Концепции закреплена за первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.