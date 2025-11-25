Казахстан наметил план обращения со всеми видами отходов до 2030 года

Правительство,Экология
150
Дана Аменова
специальный корреспондент

В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что Управление отходами является одним из ключевых факторов экологической безопасности, устойчивого развития и качества жизни населения.

По словам Жомарта Алиева, рост экономики, урбанизация, изменение потребительских привычек и увеличение объемов строительства привели к увеличению образования отходов всех категорий. Их основная доля приходится на промышленные отходы: ежегодно образуются сотни миллионов тонн вскрышных пород, хвостов и техногенных минеральных образований.

В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО, однако доля переработки остается на уровне 25–26%. Пищевые отходы, в зависимости от региона, составляют до 30–40% массы ТБО.

Строительные отходы, несмотря на установленный законодательный запрет на их захоронение, продолжают попадать на полигоны и увеличивают количество стихийных свалок.

«Таким образом сфера управления отходами сталкивается с комплексом взаимосвязанных экологических, экономических и институциональных вызовов. В этой связи разработана Концепция по управлению всеми видами отходов c привлечением всех заинтересованных сторон, которая направлена на системное решение накопившихся проблем», – сказал Жомарт Алиев.

При рассмотрении проекта концепции Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что накопление отходов является одной из самых актуальных экологических проблем в мире. Согласно отчетам ООН и Всемирного банка, ежегодно образуется более 2 млрд тонн твердых бытовых отходов, из которых значительная часть не утилизируется. По оценкам экспертов, к 2050 году данная цифра почти удвоится и достигнет 3,8 млрд тонн в год.

«Глава государства всегда отмечает необходимость принятия конкретных мер по улучшению экологической ситуации в стране. Для этого требуется полная переработка всех видов отходов. У нас она составляет порядка 25% от общего объема бытовых отходов. Для решения данных вопросов в Астане, Алматы и Шымкенте реализуются проекты энергетической утилизации отходов. Уже определены инвесторы, с ними заключены необходимые соглашения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В последующем данный опыт будет тиражироваться и в другие регионы.

Также Премьер отметил, что реализация предусмотренных мер будет стимулировать формирование отрасли управления отходами, ориентированной на переработку и повторное использование.

«Требуют своего решения вопросы по промышленным, медицинским и другим отходам. Реализация Концепции управления всеми видами отходов позволит наладить четкую систему мониторинга и прогноза для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Это будет стимулировать формирование отрасли управления отходами, ориентированной на переработку и повторное использование. Данный подход отвечает требованиям инициативе Президента «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры бережного отношения к природе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава Кабмина добавил, что реализация Концепции позволит повысить инвестиционный потенциал отрасли и модернизировать инфраструктуру.

«Управление отходами имеет высокий инвестиционный потенциал, который у нас пока не используется в должной степени. Многие развитые страны мира постепенно переходят от складирования отходов к экономике замкнутого цикла, получая в результате электрическую энергию, вторичное сырье для последующего использования в производстве. Концепция позволит изменить существующие подходы, повысить инвестиционный потенциал отрасли и модернизировать действующую инфраструктуру», — подчеркнул Премьер-министр.

Он подчеркнул необходимость обеспечения своевременной реализации мероприятий Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 гг.

«Министерству экологии совместно с государственными органами и акиматами регионов обеспечить своевременную реализацию запланированных мероприятий Концепции и Плана действий по ее реализации», — отметил Олжас Бектенов.

Координация по реализации мер Концепции закреплена за первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.

#разработка #концепция #ТБО #отходы

Популярное

Все
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
В Атырау откроется хоккейная академия
Уберегла от смертельной опасности
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Стена – не место для рекламы
Не выходи на тонкий лед!
Путевка в Гранд-финал
Шанс на жизнь
За превышение наценки придется отвечать
Нет границ у творчества
Первые в Центральной Азии
Кукуруза полностью убрана
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Получил поддержку у акима
Новый центр мировой металлургии
Соединить технологии, разум и сердце
Аксакалы сажают деревья
Потребитель, защищайся!
Цифровые сервисы для АПК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Запущен завод по переработке мяса птицы
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

В Казахстане внедряют новые методы регулирования отходами
Разовую легализацию отходов проведут в Казахстане
План развития гражданской авиации разработали в Казахстане
Лисиц и корсаков в Костанайской области вакцинируют от беше…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]