Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине

Фото: МЧС РК

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в поддержку палестинского народа направлена гуманитарная помощь, сообщает МЧС РК.

Гуманитарный груз в виде продуктов питания и постельных принадлежностей из государственного материального резерва, а также лекарственные средства и медицинские изделия ТОО «СК-Фармация» направлены грузовым самолетом.

Всего в перечне 14 наименований. Общий объем груза составляет более 38 тонн.

Погрузку гуманитарного груза осуществляли силы воинской части МЧС.

Груз будет передан представителям общества «Красный Полумесяц».