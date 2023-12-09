Казахстан направил гуманитарную помощь Палестине
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Вахитов Елдос
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Общий объем груза составляет более 38 тонн, передает Kazpravda.kz
В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в поддержку палестинского народа направлена гуманитарная помощь, сообщает МЧС РК.
Гуманитарный груз в виде продуктов питания и постельных принадлежностей из государственного материального резерва, а также лекарственные средства и медицинские изделия ТОО «СК-Фармация» направлены грузовым самолетом.
Всего в перечне 14 наименований. Общий объем груза составляет более 38 тонн.
Погрузку гуманитарного груза осуществляли силы воинской части МЧС.
Груз будет передан представителям общества «Красный Полумесяц».