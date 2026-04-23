Казахстан настроен на всестороннее укрепление сотрудничества с Оманом

Глава государства принял заместителя Премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязина бен Хайсама Аль Саида, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Оман является проверенным временем и надежным партнером нашей страны в арабском мире, и Казахстан твердо настроен на всестороннее укрепление сотрудничества.

– Наши двусторонние связи крепнут как в политической, так и в экономической сферах. Выражаю признательность за Вашу личную приверженность делу укрепления наших отношений. Пользуясь этой благоприятной возможностью, хотел бы передать искреннее приветствие и глубочайшее уважение Султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду. Мы ожидаем визит Его Величества в Астану, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Заместитель Премьер-министра Омана поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием и подтвердил настрой оманской стороны на дальнейшее углубление межгосударственных отношений.

– Казахстан – очень красивая страна, обладающая богатым культурным наследием. Для меня большая честь передать Вашему Превосходительству наилучшие пожелания Его Величества. Отношения между нашими странами, как Вам хорошо известно, были установлены еще в 1992 году. Таким образом, мы были одной из первых стран Совета сотрудничества арабских государств Залива, установивших дипломатические отношения с Казахстаном. Нас связывают тесные контакты, которые охватывают практически все сферы, включая культуру, торговлю, экономику и туризм. Мы надеемся, что сможем укрепить наше сотрудничество в этих областях, – заявил Зиязин бен Хайсам Аль Саид.

Президент Казахстана вновь выразил поддержку братскому народу Омана в текущий сложный период на Ближнем Востоке. Касым-Жомарт Токаев также отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные усилия для поддержания мира и стабилизации в регионе.

Собеседники обстоятельно обсудили перспективы расширения казахско-оманского торгово-экономического взаимодействия, уделив особое внимание сферам энергетики, металлургии, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации. Также подчеркнута значимость наращивания культурно-гуманитарных связей.

Касым-Жомарт Токаев наградил заместителя Премьер-министра Зиязина бен Хайсама Аль Саида орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Оманом, развитие дружбы между двумя народами.