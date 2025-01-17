Казахстан назван трендовым направлением для ценителей открытых пространств и неспешного туризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Forbes Italia выделил ключевые тенденции туризма и включил Казахстан в список трендовых направлений 2025 года, сообщает Kazpravda.kz cо ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Международное издание подчеркивает привлекательность РК для любителей открытых пространств и неспешного туризма (slow travel).

В статье подчеркивается, что в июне 2023 года был создан прямой маршрут между Казахстаном и аэропортом Мальпенсой в Милане. Это способствует развитию туристких потоков и улучшению логистики между странами.

Также авторы статьи отмечают разнообразие местной кухни.

«Согласно прогнозам Всемирной туристской организации, в 2025 году ожидается рост международных путешествий на 9,7%. Forbes Italia отмечает, что путешественники будут стремиться к устойчивым и аутентичным впечатлениям, способствуя развитию осознанного и регенеративного туризма. Они будут выбирать менее известные, но не менее привлекательные направления, чтобы избежать переполненности популярных туристких мест. Ключевыми тенденциями 2025 года обозначены астротуризм, микроприключения и неожиданные путешествия, регенеративный и устойчивый туризм, виртуальные путешествия с использованием иммерсивных технологий», – говорится в сообщении.

Ранее авторитетное британское издание «Lonely Planet» отметило Казахстан как одну из лучших стран для путешествий в 2025 году.

Также, по версии CNN Travel, Алматы вошел в список привлекательных направлений этого года.