Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал, планирует ли Казахстан отправлять своих миротворцев в Армению, сообщает Kazpravda.kz.

Представители СМИ в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий поинтересовались у главы Министерства иностранных дел РК, какова позиция Казахстана по обращению Армении в ОДКБ, и будет ли отправлять Казахстан своих миротворцев.

«Нет, пока такой вопрос (об отправке миротворцев – прим. ред.) не стоит. Вопрос так не стоит. Вчера на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Премьер-министр Армении проинформировал глав государств – членов ОДКБ о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. В целом, информация принята, и, конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому в целом главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение на месте и потом проинформировал глав государств», – пояснил Мухтар Тлеуберди.

В этой ситуации, добавил он, надо исходить из того, что граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, демаркирована, поэтому о каком-то нарушении границы говорить тяжело.

«Сейчас первая задача – возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Мы (Казахстан – прим. ред.) готовы поделиться своим опытом. Поскольку мы демаркировали свою границу по всему периметру сухопутной и даже морской границы. Демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией у нас еще, наверное, займет 2-3 года демаркация», – резюмировал министр.