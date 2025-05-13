фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Импульс сотрудничеству

Казахстанскую столицу Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян посетил с официальным визитом во главе большой делегации. Президент Касым-Жомарт Токаев, приветствуя высокого гостя в Акорде, отметил, что эта встреча имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса казахско-эмиратским отношениям.

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в казахстанскую экономику. В 2023 году правительства двух стран подписали Совместную декларацию о реализации стратегических инвестиционных проектов. В 2024-м приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза и составил порядка 1 млрд долларов.

Глава государства приветствовал подписание в рамках данного визита более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную 5 млрд долларов.

– Это различные проекты, которые направлены на развитие нашей экономики. Я уверен, что полная реализация данных проектов даст мощный импульс нашему сотрудничеству и будет способствовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Наследный принц Абу-Даби выразил признательность за теплый прием и отметил, что с особым чувством вновь посещает Казахстан – страну, которую он высоко ценит за ее природную красоту и гостеприимство народа.

Он подчеркнул, что отношения между Казахстаном и ОАЭ строятся на доверии, взаимной поддержке и стремлении к общему прогрессу. Эти связи давно вышли за рамки торгово-инвестиционного взаимодействия, охватывая широкий спектр направлений – от энергетики и транспорта до цифровой инфраструктуры и образования.

– Соглашения, подписанные между нашими странами в рамках визита, отражают общность в видении приоритетных целей совместной деятельности в будущем, – отметил шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. – Мы видим большие перспективы и возможности для дальнейшего развития сотрудничества с Казахстаном, поскольку ваша страна нацелена на устойчивое развитие, продвижение технологий и инноваций, разделяя видение ОАЭ. Так как ваша страна двигается вперед, осуществляется экономическая трансформация, мы привержены построению долгосрочного сотрудничества с Казахстаном.

Соглашения и меморандумы

По завершении переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами. В их числе Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта РК и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ и Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции РК и Минис­терством юстиции ОАЭ.

Также между РК и ОАЭ ­заключены: Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2 000 МВт в Казахстане между АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Masdar; Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой транс­формации нефтегазовой отрасли РК между АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и AIQ; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Abu Dhabi Commercial Bank.

Подписано также важное Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в РК между Министерством цифрового развития, инноваций и ­аэрокосмической промышленности РК и Presight.

Как подчеркнул, комментируя подписание соглашения, глава МЦРИАП Жаслан Мадиев, это будет первый в регионе суперкомпьютер, который сможет тренировать модели искусственного интеллекта. Он может быть полезен для стартапов, соз­дающих продукты на основе ИИ. Также его возможностями и вычислительными мощностями смогут пользоваться университеты для проведения исследовательских работ, государственные органы для запуска ИИ-агентов, банки, бизнес, операторы связи, чтобы улучшать свои продукты с технологией ИИ.

– Это очень важный проект, ведь для того, чтобы технологии искусственного интеллекта в стране развивались и эффективно использовались, критически важно создание соответствующей инфраструктуры. Государство, приобретая это оборудование, запуская кластер, обеспечивает необходимые условия для того, чтобы рынок развивал продукты искусственного интеллекта, – отметил министр.

В целом, по словам Жаслана Мадиева, в общей сложности в рамках визита соглашения о сотрудничестве в IT-сфере между РК и ОАЭ подписаны на сумму более чем 250 млн долларов.

В числе других документов, обмен которыми состоялся в Акорде: Протокол между АО «НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота; Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО «НК «QazaqGaz» и AIQ; Соглашение об инвестициях в развитие международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» города Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта РК и Terminals Astana Airport Limited.

Кроме того, Меморандум о взаимопонимании заключен между акиматом Туркестанской области и Фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству Родильного дома имени шейха Мухаммеда бен Заида Аль ­Нахаяна в Туркестане.

На церемонии в Акорде также было объявлено о ратификации Соглашения между Правительством Республики ­Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции.

Напомним, что о данном проекте официально было заявлено в январе текущего года: тогда в рамках рабочего визита в Абу-Даби Президент Казахстана провел встречу с главным исполнительным директором компании Masdar, которая и инвестирует в строительство ветропарка мощностью 1 ГВт в Жамбылской области 1,4 млрд долларов.

– Проект даст усиление энергозоны Южного Казахстана на 1 гигаватт, плюс будет создана система хранения и накоп­ления электрической энергии, что позволит улучшить стабильность работы энергозон. Накопительная система рассчитана на 30 процентов мощности. Ветер есть не всегда, а система накопления энергии позволит свести до минимума колебания в подаче электроэнергии, – отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов. – Также предусмотрено строительство электрических линий и подстанций, которые соединят непосредственно ветряную электростанцию с национальной энергетической системой Казахстана.

По словам министра, проект с ОАЭ является крупнейшим, но не единственным инвестиционным предприятием в сфере «зеленой» энергетики. Соглашения и договоренности о реализации «зеленых» энергетических проектов есть с партнерами из различных стран, с крупными международными компаниями. Как сказал Ерлан Аккенженов, сегодня в целом по Казахстану выработка электроэнергии «зелеными» системами составляет 6,43% от общей генерации. Реализация запланированных инвестпроектов позволит удвоить этот объем.

Гуманитарные связи

Вчера Президент Касым-Жомарт ­Токаев и Наследный принц Абу-Даби шейх ­Халед бен Мухаммед бен Заид Аль ­Нахаян также посетили столичную школу-лицей № 84 имени шейха ­Халифы бен Заида аль Нахаяна.

В настоящее время в школе обучаются 2 800 детей, которым преподают 159 педагогов. В этом учебном году подготовлен проект «Цифровая школа», ведется разделение предметов естественно-научного и математического цикла на семь направлений – IT STEM, FAB LAB, робототехника, прикладная математика, биоинженерия, математическое моделирование, биохимия.

Касым-Жомарт Токаев и шейх ­Халед бен Мухаммед осмотрели кабинет арабского языка. Учащиеся школы продемонстрировали высоким гостям свои познания в изучении арабского языка и литературы.

Ученики провели для Президента Казахстана и Наследного принца Абу-Даби экскурсию по школьному музею, в котором организована выставка, посвященная дружбе и сотрудничеству двух стран. В экспозицию вошли книги, рассказывающие об истории арабского мира с древних времен до наших дней, образцы национальной одежды и исторические артефакты.

Контакты между финансовыми рынками

Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян посетили также Международный финансовый центр «Астана».

Высокие гости ознакомились с достижениями финансового центра и особенностями деятельности Комитета по регулированию финансовых услуг, биржи, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров презентовал Президенту Казахстана и Наследному принцу Абу-Даби возможности для развития инвестиционного сотрудничества.

На сегодняшний день резидентами МФЦА являются 46 компаний из ОАЭ, работающих в сферах финансов и страхования, информационно-коммуникационных технологий, торговли, транспорта, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности.

Кроме того, крепнут контакты между рынками капитала Казахстана и ОАЭ. Так, 7 мая текущего года биржи Nasdaq Dubai и Astana International Exchange (AIX) объявили о запуске прямой связи между их центральными депозитариями. В 2024 году AIX присоединилась к цифровому биржевому хабу Tabadul, созданному биржей Абу-Даби (ADX).

Углубляя экономическое взаимодействие

Также Касым-Жомарт Токаев и шейх ­Халед бен Мухаммед бен Заид Аль ­Нахаян приняли участие в церемонии закрытия бизнес-форума «Казахстан – ОАЭ».

В приветственной речи Президент подчеркнул, что в ходе переговоров стороны подтвердили стремление к углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Этому, в том числе, поспособствуют подписанные коммерческие соглашения на сумму около 5 млрд долларов, охватывающие ключевые отрасли экономики.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что представители бизнеса и корпоративного сектора обеих стран внесут значительный вклад в полноценную реализацию достигнутых договоренностей.

– Объединенные Арабские Эмираты, чей совокупный объем инвестиций в Казахстан составил более 4,3 миллиарда долларов, являются ведущим торговым и инвестиционным партнером нашей страны в регионе Залива. Учитывая, что Стратегия развития ОАЭ до 2031 года перекликается с нашими национальными приоритетами в области инноваций, промышленного роста и диверсификации, мы намерены создать благоприятные условия для эмиратских партнеров, – отметил Президент.

Глава государства рассказал представителям эмиратского бизнес-сообщества о проводимых в Казахстане экономических реформах в соответствии с международными стандартами и принципами ОЭСР. В этом контексте он упомянул о деятельности Совета по привлечению инвестиций, который оказывает последовательную и оперативную поддержку иностранным инвесторам, включая компании из ОАЭ.

– Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях экономики, включая энергетику, логистику, финансы, интеллектуальные технологии, сельское хозяйство и многое другое. Динамику нашего партнерства подтверждают несколько значимых проектов с компаниями Masdar, Presight, Abu Dhabi Ports Group, Terminal Holdings и Abu Dhabi Commercial Bank. Эти и другие совместные инициативы отражают глубину, эффективность и поступательное развитие наших двусторонних отношений, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В рамках бизнес-форума состоялись тематические сессии, посвященные развитию цифровых технологий, совре­менным трендам в сферах финансов, урбанистики и «зеленой» экономики. Параллельно прошел ряд встреч в форма­те B2B между представителями бизнеса двух стран.

Делегацию ОАЭ на форуме представляли Департамент экономического развития Абу-Даби, торгово-промышленные палаты ОАЭ, а также ряд крупных компаний, включая Masdar, AMEA Power, Abu Dhabi Ports Group и другие.

В числе подписанных на полях бизнес-форума «Казахстан – ОАЭ» коммерческих соглашений: об инвестициях по проекту строительства сахарного завода в Казахстане между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО QazaqArab Sugar; о стратегическом сотрудничестве для разработки решений AIQ и обмена знаниями между ТОО «КМГ Инжиниринг» и AIQ; о принципах по строительству и развитию многоцелевого терминала «Курык» между ТОО Semurg Invest и Abu Dhabi Ports Group.

Также подписаны Меморандум о строительстве центра обработки данных между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акиматом Астаны и Presight; Меморандум о сотрудничест­ве между Управлением образования города Астаны и Emirates Kazakhstan Education Investment Group; Меморандум о сотрудничестве в сфере защиты данных между Международным финансовым центром «Астана» и Abu Dhabi Global Market; Меморандум о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана НПП «Атамекен» и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi; Меморандум о сотрудничестве между АО СЭЗ «Морпорт Актау» и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi; Меморандум о взаимопонимании в сфере продвижения торговли и закупок агропродовольственной продукции между АО «Alel Agro» и LULU Group.

Знакомство с культурным наследием

Также в Астане Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян осмотрели выставку «Этноаул», посвященную многовековому культурному наследию казахского народа.

Гости ознакомились с различными тематическими зонами, где были представлены традиционная одежда, ремес­ла, обряды, музыкальные инструменты и народные игры.

Особое внимание было уделено охотничьему искусству и живописи, которые отражают глубокие исторические корни и духовные ценности казахского народа.