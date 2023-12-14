Токаев приехал поддержать сборную Казахстана по футзалу

Президент
121
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, чтобы поддержать национальную сборную Казахстана по футзалу в матче против Нидерландов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Встреча проходит в рамках квалификации ЧМ-2024 по футзалу.

Вместе с главой государства национальную сборную поддерживают чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBO, IBF Жанибек Алимханулы, президент КФФ Адилет Барменкулов, главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, вратарь Игорь Шацкий.


По информации министерства туризма и спорта РК, наша команда выступает в группе «А» вместе со сборными Румынии, Азербайджана и Нидерландов. После четырех туров Казахстан лидирует в группе с 12 очками. Сборная Нидерландов с 1 баллом в копилке занимает 4-е место.

Отборочный элитный раунд чемпионата мира по футзалу завершится двумя матчами в период с 14 по 20 декабря. Победа в одном из этих матчей даст возможность сборной Казахстана выйти напрямую с 1-го места в финальный турнир чемпионата мира 2024 года, который пройдет в городе Ташкенте (Узбекистан) с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

#Токаев #президент #Спорт #футзал

Популярное

Все
Шынгыз-хан и генеалогия
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Босса-нова по-казахски
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Голубые каски Казахстана
Семейчанка решила отстоять свои права, вернув продавцу некачественные сапоги
Брак по электронному расчету
Удержать умы в стране
А ну-ка, покажите ваши деньги!
О промышленной политике Казахстана
Комплекс по производству азотосодержащего удобрения построит испанская компания в Актау
Tesla отзывает 2 млн машин
Молодёжная сборная Казахстана одержалa победу над Францией
Qazaq Oil наградил победителей турнира «Лига чемпионов»
Казахстан не поддержал одно из решений на заседании Совета ЕЭК
О чем говорили на 13-м заседании диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз"
Генсек кабмина и три министра Японии подали в отставку из-за скандала
Пропавшие в степи
Сразу двух экс-чиновников осудили за коррупцию в Павлодаре
Какое оно, «плечо» науки для фермера?
Судебная система в контексте реформ
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Президент принял Ерболата Досаева
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим…
Аким СКО доложил Токаеву о развитии региона
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]