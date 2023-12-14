Токаев приехал поддержать сборную Казахстана по футзалу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, чтобы поддержать национальную сборную Казахстана по футзалу в матче против Нидерландов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Встреча проходит в рамках квалификации ЧМ-2024 по футзалу.

Вместе с главой государства национальную сборную поддерживают чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBO, IBF Жанибек Алимханулы, президент КФФ Адилет Барменкулов, главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, вратарь Игорь Шацкий.





По информации министерства туризма и спорта РК, наша команда выступает в группе «А» вместе со сборными Румынии, Азербайджана и Нидерландов. После четырех туров Казахстан лидирует в группе с 12 очками. Сборная Нидерландов с 1 баллом в копилке занимает 4-е место.

Отборочный элитный раунд чемпионата мира по футзалу завершится двумя матчами в период с 14 по 20 декабря. Победа в одном из этих матчей даст возможность сборной Казахстана выйти напрямую с 1-го места в финальный турнир чемпионата мира 2024 года, который пройдет в городе Ташкенте (Узбекистан) с 14 сентября по 6 октября 2024 года.