Эта дата была внесена в перечень в 2024 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с поручением, которое Глава государства дал на заседании Национального курултая в Атырау, 23 апреля провозглашено Национальным днем книги, передает Kazpravda.kz



Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников по случаю этой знаменательной даты, сообщила Акорда.

– Поздравляю с Национальным днем книги, который отмечается впервые в этом году! Данный праздник символизирует стремление к знаниям, любознательность и любовь к чтению. Благодаря чтению молодежь обретает способность мыслить масштабно и прогрессивно. Именно такие ценности формируют новое качество нации, – говорится в поздравлении.

Напомним, выступая на третьем заседании Национального курултая, Президент сказал, что «любовь к книгам — это прекрасное качество. Во многих странах отмечается национальный день, посвященный чтению и книгам….Мы, прежде всего, должны прививать молодежи любовь к чтению. Только так мы станем читающей нацией».

По данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2025 года в республике работает более 3,9 тысяч общедоступных библиотек. В 2024 году наиболее посещаемыми были библиотеки, опередив кинотеатры, парки развлечений и отдыха, и музеи.

По данным Минкультуры, что в рамках Дорожной карты по модернизации общедоступных библиотек на 2025–2027 годы в стране планируется строительство четырёх новых библиотек — в области Жетісу, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях.

О том, как увлечь ребенка чтением, можно прочитать здесь.

Как сообщалось ранее, в Казахстане хотят на законодательном уровне предоставить госбиблиотекарям право на оказание услуг по организации образовательных и культурных мероприятий с предоставлением своих помещений. Средства от реализации таких услуг библиотеки могут использовать в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.