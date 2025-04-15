Писатели, издатели, художники и любители литературы озабочены ситуацией в стране с казахской детской литературой. В не меньшей степени беспокоит общее нежелание подрастающего поколения читать – много и осознанно.

Директор городской универсальной библиотеки им. А. С. Пушкина Наталья Романова считает издание детской литературы на государственном языке особенно важным в контексте сохранения и развития казахского языка. Позитивные изменения есть: увеличивается количество книг, издаваемых на казахском языке, создаются новые произведения, отражающие как традиции, так и современные реалии.

Однако, несмотря на все усилия, существует ряд проблем, которые ограничивают развитие детской литературы на государственном языке. Одна из основных – нехватка современных авторов, которые бы писали на казахском языке для детей. Многие известные детские писатели, работавшие в советский период, ушли, и на их место не всегда приходят новые. В результате дети, выросшие в современном Казахстане, зачастую сталкиваются с дефицитом произведений, которые бы отвечали их интересам и потребностям. Ребенок не может найти, а взрослый не может предложить ему ту самую «свою» книгу, способную увлечь и заставить залпом дочитать до конца.

Издатель и журналист Бейсенкуль Нарымбетова третий год выпускает детский республиканский журнал «Ақылдым», в котором публикуются эссе и сказки, написанные детьми. Как правило, все юные авторы принимают участие в конкурсе – совместном проекте журнала и городской научно-универсальной библиотеки им. аль-Фараби.

– Наши дети часто не знают, что такое журнал, называют его книгой, – говорит Бейсенкуль Нарымбетова. – Это тоже результат недоработки взрослых. Наладив контакт со школьниками, я поняла, что дети читают примерно до пятого класса. А потом перестают это делать, переключаясь на другие занятия. Не могу сказать, что причиной тому служит отсутствие детской литературы. Книги издаются, но мы не знаем, что хотят читать наши дети. Надо изучать этот вопрос и исходя из интересов детей предлагать им книги. Мне кажется, поддерживать интерес к литературе нужно через конкурсы эссе, которые могли бы мотивировать детей не только читать, но и пробовать себя в роли авторов, учиться излагать свои мысли.

Бейсенкуль Нарымбетова уверена, что надо привлекать ребят и к созданию книг. Это пробудит желание сверстников прочесть их.

Глобализация и влияние других культур, а также распространение цифровых технологий и иностранных мультфильмов снижают интерес детей к родной литературе. В результате многие родители предпочитают покупать детям книги на русском или иностранных языках, что тоже влияет на популярность казахской детской литературы. Существует также проблема с переводами: мировая классика и современные популярные произведения переводятся на казахский язык в ограниченных количествах.

Так, в активе башкирского писателя Айгиза Баймухаметова – переводы наиболее популярных книг башкирских, татарских, российских, кыргызских писателей. Перевод его книги «Не оставляй, мама» – пронзительных историй детей-сирот – издан тиражом 350 тыс. экземпляров. Произведение вызвало большой интерес у читателей, а Шымкентский городской академический казахский драматический театр им. Ж. Шанина поставил на его основе спектакль, премьера которого прошла нынешней весной с участием автора.

– Я перевожу только те книги, которые пользуются спросом, – рассказывает Айгиз Баймухаметов. – Приезжая в любую страну, первым делом иду в книжный магазин и спрашиваю, какие книги наиболее продаваемые. Затем в соцсетях делаю опрос: хотели бы мои потенциальные читатели прочесть такую-то книгу, насколько важна поднятая в ней тема? Это позволяет выбирать наиболее популярные произведения, имеющие влияние на детскую и подростковую аудиторию. Такие книги в тренде, очень хорошо распространяются в Казахстане после их перевода на государственный язык.

Писатель Кулбек Ергобек обра­щает внимание на то, что многие переводы детских книг не соответствуют национальному менталитету. Ему вторят писатели Сабырбек Олжабай и Курал Комек, подчеркивая, что одними переводами детскую литературу не развить. Необходимо создавать больше оригинальных произведений на казахском языке, которые будут близки и понятны детям, позволяя впитывать родную культуру с раннего возраста. Член Союза писателей РК поэт Сундет Сеитов считает, что отечественным авторам надо активнее пользоваться возможностями литературного рынка и продвигать свои произведения.

Казахстанский поэт, автор поэ­тического сборника «Сделай шаг» Асан Беймбетов, всецело разделяет мнение Федора Достоевского, предостерегавшего: «Перестать читать книги – значит перестать мыслить». Два года назад он предложил проект SOZ.

– В наше время перемен и активного развития интеллектуальных технологий необходимо вернуть любовь к чтению книг – от классических произведений до современной литературы, – объясняет Асан Беймбетов. – В названии проекта заложен глубокий смысл. SOZ как аббревиа­тура означает три отдельных и важных для нас слова: Senim, Oner, Zaman, что означает Вера, Искусство, Времена.

Под эгидой SOZ в городской библиотеке им А. С. Пушкина прошел международный конкурс чтецов, кульминацией которого стал моноспектакль «Слепой поэт, который видел сердцем» о жизни и творчестве Эдуарда Асадова в исполнении телеведущего и режиссера Владимира Глазунова. Проект поддержал директор Русского драматического театра, заслуженный деятель РК Игорь Вербицкий, предоставив сцену для этого мероприятия.

Асан Беймбетов также разработал информационный ресурс, где планируется размещать уникальные собрания произведений, материалы литературных архивов. Он станет пространством для чтения, изучения творчества казахских поэтов и писателей, инструментом для приобщения к культурному наследию, в том числе и детской аудитории.

Госорганы и общественные организации предпринимают шаги для поддержки казахскоязычной детской литературы. Разрабатываются программы с грантами для авторов и издательств, проходят конкурсы для молодых литераторов. Не остаются в стороне и частные издательства, которые выпускают новые книги для детей, посвященные казахским традициям, культуре и истории.

Заместитель руководителя ТОО «Издательство «Shuǵylakіtap» Азиза Юлдашева уверена, что детские книги должны быть не только содержательными, но и эстетически привлекательными, чтобы их хотелось взять в руки и погрузиться в мир историй. А художник-иллюстратор­ Расул Естемесов подчеркивает: в детской литературе важную роль играют иллюстрации и визуальная культура. Он считает, что, например, создавая детские комиксы, можно повысить интерес ребят к чтению.

Его коллега по цеху Рашида Мугавеева также утверждает, что художники и иллюстраторы игра­ют ключевую роль в развитии казахской детской литературы. Книга должна быть привлекательной не только по содержанию, но и по оформлению. Председатель Шымкентского городского филиала Союза художников РК Абдимуталип Ахме­тов тоже ратует за совместную работу писателей и художников, ведь это позволит сделать книги более интересными и доступными для юных читателей.

Анализ ситуации на рынке детской книги свидетельствует: нужны дальнейшие усилия для того, чтобы казахский язык занял прочное место в детской литературе. Важно не только создавать качественные книги, но и активно продвигать их в образовательных учреждениях, библиотеках и через масс-медиа, чтобы дети могли легко и с интересом читать на родном языке.

– Чтение – это не только инструмент для получения знаний, но и способ формирования личности, – говорит директор издательства Shuǵylakіtap Людмила Кириллинская, которая одной из первых в стране озаботилась изданием детской литературы на казахском языке. – В стране реализован ряд проектов, включая «Читающий Казахстан», «Читающая школа», но необходимы новые подходы, чтобы чтение стало привлекательным для детей. В 2025–2026 учебном году во всех 20 регионах страны Министерством просвещения планируется реализация проекта «Жас оқырман» на основе 15 познавательно-развивающих книг издательства Shuǵylakіtap. Проект проходит в рамках программы «Бір тұтас тәрбие».

Напомним, цель проекта «Жас оқырман» – формирование у школьников устойчивого интереса к чтению через игры на основе познавательно-развиваю­щей литературы, повышение их читательской грамотности в рамках международной программы PISA.