Казахстанские библиотеки смогут проводить культурные мероприятия

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Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам культуры и образования, сообщает Kazpravda.kz

Отдельный блок поправок направлен на развитие отечественной литературы и книгоиздания, поддержку и сохранение библиотечного фонда в организациях культуры и образования.

Так, государственным библиотекам предоставляется право на оказание услуг по организации образовательных и культурных мероприятий с предоставлением своих помещений. Средства от реализации таких услуг библиотеки могут использовать в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Законопроектом также предусматривается процедура согласования присвоения наименований и переименования частных образовательных организаций с ономастической комиссией. Это необходимо с целью надзора за правильностью написания наименований частных образовательных учреждений в соответствии с требованиями языкового законодательства.