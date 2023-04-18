В 2023 году Казахстан отмечает столетие возникновения и развития метрологии. Событие значимое и весомое в связи с тем, что метрология - это наука, без которой не может состояться ни одна развитая экономика в мире, не возможны научные открытия и общественные отношения.

Потребность в измерениях возникла в древние времена, когда с развитием экономической деятельности человека, основанной на разделении труда и торговле, точные измерения приобретали все более важное значение.

Казахский народ для измерения объема жидкости (кумыс, шубат и др.) использовал кожаную посуду типа көнек, жанторсық, торсық, мес, саба и др., которые постепенно стали использоваться как единицы измерения жидкости. Объем определялся размером той или иной посуды. Например, в торсык вмещалось 7-8 литров кумыса, а в мес — 2,5-3 торсыка.

В казахской речи сохранились выражения, обозначающие время, расстояние и ширину: «атшаптырымжер» («расстояние, покрываемое скакуном»), «биесауымуақыт» («время, которое уходит на доение кобылы»), «бармақелі» («толщина большого пальца»).

Развитие науки и техники требовало новые измерения и новые единицы измерения, что являлось стимулом к совершенствованию и развитию метрологии в мире.

Первое учреждение на территории Казахстана, в задачи которого входило определение пригодности приборов к применению, появилось в 1923 году как Семипалатинское отделение Омской поверочной палаты. В 1925 году Семипалатинское отделение было преобразовано в самостоятельную Поверочную палату, которая обслуживала Семипалатинскую и Семиреченскую губернии (нынешние Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Алма-Атинская, Джамбульская области).

1 октября 1929 года Семипалатинская палата мер и весов была переименована в Казахскую краевую поверочную палату мер и весов с пятью отделениями - Алма-Атинское, Уральское, Фрунзенское, Петропавловское и Актюбинское.

С подъёмом культурно - экономической жизни, с развитием промышленности в Казахстане начинается рост поверочных органов.

В 1946г. на самостоятельный баланс выделено Алматинское управление по делам мер и измерительных приборов, а в 1955г. организована Алматинская Государственная контрольная лаборатория.

Бурное развитие метрологии в Казахстане началось в 60-е годы. В это время активно строились областные лаборатории.

В 1971 года было создано Казахское республиканское управление Госстандарта СССР. Было введено новое положение, которым определены функции управления, новые задачи, обязанности и расширяются права Госстандарта СССР в области стандартизации и метрологии.

В 1971 г. начался переход от обеспечения единообразия средств измерений к обеспечению единства измерений, для чего было разработано и внедрено большое количество НД государственной системы обеспечения единства измерений. В Казахстане началась организация новых направлений деятельности по обеспечению единства измерений: разработка и аттестация МВИ, метрологическая экспертиза документации, анализ состояния измерений в различных отраслях народного хозяйства, метрологическая аттестация нестандартизованных СИ, государственные испытания серийно выпускаемых СИ.

В 1973 г. создана единственная в республике (в г. Капчагае) лаборатория по поверке средств измерения ионизирующих излучений.

В 1975 г. закончилось строительство нового здания Алма-Атинского центра стандартизации и метрологии (АЦСМ) с уникальными климатическими условиями. В этом здании с 1977 года по поручению Госстандарта СССР организуется производство государственных стандартных образцов (ГСО) состава цветных металлов, для производства ГСО разработано специальное технологическое оборудование.

В 1993 г. Алматинский ЦСМ определен Главным центром государственных эталонов Республики Казахстан.

18 января 1993 г. Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации одним из первых принял Закон Республики Казахстан «О единстве измерений», в которой внес потом существенные изменения в 2000 году. Закон установил организационные, экономические и правовые основы обеспечения единства измерений, порядок взаимодействия государственных органов управления, юридических и физических лиц в сфере метрологической деятельности и направления на защиту прав и законных интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений.

Правительством республики принята «Программа развития государственной системы единства измерений», от выполнения которой ожидалось повышение уровня измерений. Для выполнения поставленных задач Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 1996 г. N 1342 было создано Республиканское государственное предприятие «Метрология».

РГП «Метрология» постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2000 г. N 1227 было преобразовано в РГП «Казахстанский институт метрологии» и определено государственным научным метрологическим центром.

Приоритетными направлениями деятельности института являлось усовершенствование государственной эталонной базы и гармонизация нормативных документов по метрологии с международными требованиями, передача размеров единиц величин от государственных эталонов рабочим эталонам предприятий, выполнение прикладных научно-исследовательских работ в области метрологии.

На базе института были созданы государственные службы времени и частоты, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов.

В 2001 году Постановлением Правительства Республики Казахстан была утверждена Программа развития эталонной базы единиц величин Республики Казахстан.

В 2006 году в Астане завершилось строительство Эталонного центра, построенного по заказу Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК. Казахстанский институт метрологии стал центром развития отечественной метрологии, связующим звеном между предприятиями, организациями, частным сектором, являющимися потребителями результатов измерений, производителями и пользователями измерительных приборов, и государственным органом, формирующим политику и определяющим развитие государственной системы обеспечения единства измерений.

В 2020 году Постановлением Правительства были объединены два института - РГП «Казахстанский институт метрологии» и РГП «Казахстанский институт стандартизации», образовав РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт»), которое осуществляет деятельность в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и сфере стандартизации. Предприятие принимает участие в реализации государственной политики в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и в сфере стандартизации, а также ведет координацию работ по стандартизации и обеспечения единства измерений.

Реализация программ развития института за эти годы позволила ввести в эксплуатацию новые эталоны, модернизировать существующие, расширить диапазоны измеряемых величин, повысить точность измерений и поднять метрологию республики на качественно новый уровень, а также оказать содействие казахстанским участникам внешней экономической деятельности в преодолении барьеров для экспорта продукции и защиты интересов казахстанского бизнеса в странах приоритетного и высокого экспортного интереса

Эталонная база - стратегический индикатор уровня развития государства, который требует постоянного развития и модернизации. Программы ее развития диктует национальный план развития страны, рост экономики, современные и перспективные потребностей науки, техники и промышленности республики в метрологическом обеспечении, в развитии высокоточной измерительной техники. В связи с этим номенклатуры создаваемых эталонов обсуждаются с метрологическими службами в рамках экспертных советов, советов метрологов, утверждаются на основе анализа метрологической обеспеченности средств измерений в стране.

Сегодня национальная эталонная база состоит из 104 единиц эталонного оборудования, из них 50 - государственные эталоны, 54 - государственные рабочие эталоны и имеет производственную базу для изготовления мер твердости, гирь, поверочных газовых смесей, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Исторически первым наиболее важным международным документом в области метрологии стала Метрическая конвенция, подписанная 20 мая 1875 года семнадцатью государствами. В настоящее время к Метрической конвенции присоединилось 62 страны. Каждый год 20 мая отмечается международный праздник – Всемирный день метрологии. Изначальная цель Метрической конвенции – обеспечение единства измерений во всем мире – остается и на сегодняшний день столь же важной, что и в 1875 году.

31 декабря 2008 года Казахстан стал ассоциированным членом Международного Бюро Мер и Весов, главной функцией которого является проведение международных сличений, выполняющих важнейшую роль в осуществлении международной унификации измерений.

Также на сегодняшний день Республика Казахстан является полноправным членом Международной организации законодательной метрологии МОЗМ, ассоциированным членом Азиатско-Тихоокеанской метрологической программы (АРМР), полноправным членом Международной конфедерации измерений (ИМЕКО), полноправным членом в Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений (КООМЕТ), также является подписантом Соглашения Содружества Независимых Государств «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации».

Республика Казахстан имеет более 70 соглашений и меморандумов с ведущими зарубежными организациями по стандартизации и метрологии, с такими как: Американское общество по испытанию материалов (ASTM), Американский институт нефти (API), Немецкий институт стандартов (DIN), Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR), с национальными институтами метрологии КНР, Чешской Республики, Словакии, Австрии, Германии, Турции, Южной Кореи, стран СНГ и др.

Мы живем в мире, где каждую минуту совершаются сотни тысяч метрологических операций. Все вокруг нас пронизано измерениями или опирается на метрологические правила и нормы – это учет электроэнергии, воды, тепла, взвешивание и отпуск товара, и многое другое.

Метрология затрагивает абсолютно все сферы человеческой деятельности, поэтому можно с уверенностью сказать, что метрология сегодня задает новые ориентиры развития экономики и науки, имеет важное значение в социальном и эконо­мическом развитии нашего общества, ее дальнейшее совершенствование и развитие является общегосударственным делом, направленным на обеспечение единства и достоверности результатов измерений, гарантией качества и конкурентоспособности производимой продукции, устранение разногласий при совершении торговых операций, оценку состояния человеческого здоровья и другие жизненноважные аспекты развития нашего государства.

До исторического столетнего юбилея Казахстанская метрология прошла тернистый путь становления. Но можно смело утверждать, что это путь неуклонного роста, совершенствования системы обеспечения единства измерений, развития технической базы, совершенствование кадрового состава, профессионального уровня метрологов страны, уровня доверия и признания результатов измерений на международном уровне.