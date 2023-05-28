Казахстан отменил действующие из-за COVID-19  ограничения

В связи с завершением пандемии COVID-19 в Казахстане отменены постановления об ограничениях, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: gov.kz

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане и в мире, отменены постановления главного государственного санитарного врача РК об ограничениях, а также отменен проект "Ashyq".

"Таким образом, подписано постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №5 от 19 мая 2023 года «Об отмене некоторых постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", - сообщает Минздрав.

Однако информирует население о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла, вирус продолжает циркулировать.

Но учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.