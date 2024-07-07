Казахстан отправляет в другие страны через СДП всё меньше денег

Банки и финансы
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Показатель сокращается уже второй год подряд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Фото: shutterstock.com

Объём международных розничных денежных переводов через системы денежных переводов (СДП) за январь–май 2024 года составил 411,4 млрд тг, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Показатель сокращается уже второй год подряд: так, в прошлом году он уменьшился на 14,6%.

Стоит отметить, что второй год подряд сокращаются как международные денежные переводы, отправленные через СДП за рубеж, так и полученные из-за рубежа. Объём переводов, отправленных за рубеж, за январь–май 2024 года, составил 310,4 млрд тг, что на 11,1% меньше, чем за январь–май 2023 года. В свою очередь объём полученных из-за рубежа денежных переводов сократился сразу на 26,6%, до 101 млрд тг.

Более половины объёма международных денежных переводов, отправленных через СДП за рубеж за январь–май 2024 года, приходится лишь на две страны: Россию и Узбекистан — 99,9 млрд и 74,4 млрд тг соответственно. Причем объём переводов в Россию показал рост на 12,2%, а в Узбекистан — наоборот, уменьшился на 8,8%.

Значительный объём переводов из РК пришёлся также на Турцию — 69,5 млрд тг, что сразу на 22,3% меньше, чем за январь–май прошлого года, когда эта страна лидировала среди прочих по объёму переводов из Казахстана.

Половина объёма международных денежных переводов, полученных из-за рубежа через СДП за январь–май 2024 года, пришлись на три государства: Россию, США и Южную Корею — 28,8 млрд, 12,3 млрд и 11,2 млрд тг соответственно.

Объём переводов, полученных из России, по сравнению с январём–маем 2023 года сократился почти в два раза, а переводы из США и Южной Кореи сократились на 11,1% и 19,2% соответственно.

Среди систем денежных переводов по объёму переведённых средств уверенно лидирует «Золотая корона»: за январь–май 2024 года на её долю пришлось 87% отправленных за рубеж и 51,3% полученных из-за рубежа через СДП денег.

Так, объём отправленных за рубеж денежных переводов через «Золотую корону» составил 269,9 млрд тг, а следом идут Western Union и MoneyGram — 20,1 млрд и 5,4 млрд тг соответственно. На прочие системы пришлось 15 млрд тг.

Объём полученных из-за рубежа денежных переводов через «Золотую корону» составил 51,8 млрд тг, следом также идут Western Union и MoneyGram — 29,2 млрд и 14,1 млрд тг соответственно. На прочие системы пришлось 6 млрд тг.

#финансы #системы денежных переводов #СДП

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