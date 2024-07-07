Казахстан отправляет в другие страны через СДП всё меньше денег

Показатель сокращается уже второй год подряд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz
Объём международных розничных денежных переводов через системы денежных переводов (СДП) за январь–май 2024 года составил 411,4 млрд тг, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Показатель сокращается уже второй год подряд: так, в прошлом году он уменьшился на 14,6%.
Стоит отметить, что второй год подряд сокращаются как международные денежные переводы, отправленные через СДП за рубеж, так и полученные из-за рубежа. Объём переводов, отправленных за рубеж, за январь–май 2024 года, составил 310,4 млрд тг, что на 11,1% меньше, чем за январь–май 2023 года. В свою очередь объём полученных из-за рубежа денежных переводов сократился сразу на 26,6%, до 101 млрд тг.
Более половины объёма международных денежных переводов, отправленных через СДП за рубеж за январь–май 2024 года, приходится лишь на две страны: Россию и Узбекистан — 99,9 млрд и 74,4 млрд тг соответственно. Причем объём переводов в Россию показал рост на 12,2%, а в Узбекистан — наоборот, уменьшился на 8,8%.
Значительный объём переводов из РК пришёлся также на Турцию — 69,5 млрд тг, что сразу на 22,3% меньше, чем за январь–май прошлого года, когда эта страна лидировала среди прочих по объёму переводов из Казахстана.
Половина объёма международных денежных переводов, полученных из-за рубежа через СДП за январь–май 2024 года, пришлись на три государства: Россию, США и Южную Корею — 28,8 млрд, 12,3 млрд и 11,2 млрд тг соответственно.
Объём переводов, полученных из России, по сравнению с январём–маем 2023 года сократился почти в два раза, а переводы из США и Южной Кореи сократились на 11,1% и 19,2% соответственно.
Среди систем денежных переводов по объёму переведённых средств уверенно лидирует «Золотая корона»: за январь–май 2024 года на её долю пришлось 87% отправленных за рубеж и 51,3% полученных из-за рубежа через СДП денег.
Так, объём отправленных за рубеж денежных переводов через «Золотую корону» составил 269,9 млрд тг, а следом идут Western Union и MoneyGram — 20,1 млрд и 5,4 млрд тг соответственно. На прочие системы пришлось 15 млрд тг.
Объём полученных из-за рубежа денежных переводов через «Золотую корону» составил 51,8 млрд тг, следом также идут Western Union и MoneyGram — 29,2 млрд и 14,1 млрд тг соответственно. На прочие системы пришлось 6 млрд тг.