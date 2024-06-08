Казахстан подтверждает звание «велосипедной державы»

В первый день соревнований прошла смешанная эстафета. В ней сборная Казахстана в составе Ринаты Султановой, Евгения Федорова, Дмитрия Груздева, Игоря Чжана, Махаббат Умутжановой и Фаины Потаповой завоевала «золото». Команде Узбекистана досталось «серебро», а «бронзу» увезут домой гонщики из Гонконга.

Выступления спортсменов сборной РК прокомментировал старший тренер мужской команды Даниил Фоминых:

– Ребята показали отличный результат и сделали большой задел перед следующими стартами.

В смешанной эстафете у юнио­ров и юниорок честь страны защищали Батырхан Алик, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный, Ангелина Буренкова, Евгения Заам и Екатерина Удовыкина. Как и ожидалось, казахстанцы оказались сильнее своих соперников. Второй результат – у сборной Узбекистана, замкнула тройку призеров команда Таиланда.

На соревнованиях парагонщиков, чья соревновательная прог­рамма уложилась в один день, нашу страну представляли пять экипажей в категории В (по зрению): три тандема у мужчин и два – у женщин, а также один казахстанец выступил в категории С (опорно-двигательный аппарат).

В итоге мужчины нашей сборной в категории B заняли весь пьедестал: первое место завоевали Сейтжан Кенжегул и Антон Лаврентьев, второе – Александр Малыгин и Дэвид Кусаков, третье – Дастан Талим и Максат Нурпеисов. У женщин в категории B Жулдыз Кайнарова и Ульяна Чугай, Асель Калиева и Айгерим Нургали заняли первое и второе места соответственно. В категории С Павел Бабенко завое­вал «серебро», уступив Бехрузу Ферзаду из Ирана, а третьим финишировал узбекистанец Аброр Ибраимов.

Велогонщикам предстоят еще напряженные соревновательные дни в различных дисциплинах до 12 июня.

Президент Федерации велоспорта Казахстана Раимбек Баталов отметил успехи наших спортсменов:

– Это только еще раз подчеркивает, что Казахстан – лидер велоспорта в Азии, мы – велосипедная держава. У нас складываются хорошие традиции, мы комплексно подходим к развитию велоспорта в стране, у нас большие планы по развитию велосипедной инфраструктуры. Сегодня мы наблюдаем большой интерес со стороны азиатских федераций к нашей команде «Астана». Высказываются предложения и по созданию совместной континентальной команды.