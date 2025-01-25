Казахстан полностью обеспечивает говядиной внутренний рынок

Сельское хозяйство
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Наряду с ростом производства говядины растет и общее поголовье КРС, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

МСХ сообщает, что производимые объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения.

По итогам 2024 года произведено 430,0 тыс. тонн мяса КРС в убойном весе, что на 7,5% больше по сравнению с 2023 годом. Продукты переработки за этот период составили 270 тыс. тонн мяса.

Наряду с ростом производства говядины растет и общее поголовье КРС. Так, по итогам 2024 года поголовье КРС составило 7,8 млн голов, что на 18,5% больше по сравнению с 2023 годом. При этом необходимо отметить, что 55% поголовья приходится на агроформирования, тогда как буквально 5 лет назад данный показатель составлял лишь 45%.

С целью дальнейшего развития мясного животноводства осуществляется значительная государственная поддержка в виде субсидирования, ежегодные объемы которого составляют порядка 40,0 млрд тенге. Предусмотрено льготное кредитование проектов по мясному животноводству со ставкой 2,5% годовых.

В целом, проводимая работа направлена на уменьшение себестоимости производства мяса, которое достигается за счет внедрения технологий с минимизацией капитальных затрат.

В этой связи с 2024 года реализуются проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, предусматривающие рациональное, ротационное использование пастбищных угодий, обеспечение близости кормов к местам содержания животных, использование специальных комбинированных кормов при финишном откорме с созданием комбикормовых предприятий, а также модернизацию и создание новых перерабатывающих предприятий.

Таким образом, создаются мясные кластеры с полным циклом для производства продукции, начиная от заготовки кормов до реализации готовой продукции. МСХ осуществляет полное сопровождение каждого проекта.

В частности, по австралийскому опыту в ближайшие 2 года планируется построить 6 откормочных площадок на 98 тыс. голов КРС, крупный откормочный комплекс на 50 тыс. голов МРС и первую специализированную скотную биржу.

Что касается повышения цен, то они зависят от многих факторов. В их числе повышенный спрос соседних стран на мясо казахстанских производителей.

Так, по итогам 2024 года экспорт говядины увеличился на 8,0 тыс. тонн и достиг 20,0 тыс. тонн. Наличие стабильных рынков сбыта производимой продукции и благоприятной ценовой конъюнктуры является основополагающим фактором в дальнейшем развитии отрасли.

Применение механизмов квотирования также оказывает регулирующее воздействие на внутреннем рынке.

Напомним, что с 26 октября 2024 года на вывоз живого крупного рогатого скота (бычков) действуют количественные ограничения в виде квотирования. Количественный лимит для вывоза бычков составляет 85 000 голов. На сегодняшний день освоено 70 379 квот или 82,7% (более 10 тыс тонн в переводе на мясо). На вывоз маточного поголовья действует полный запрет.

Кроме того, в настоящее время приказом Министра сельского хозяйства № 3 от 9 января т.г. создана и действует Рабочая группа по обсуждению и решению актуальных вопросов развития мясного животноводства.

#сельское хозяйство #КРС #животноводство #говядина

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