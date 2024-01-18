Казахстан полностью выполнил свои обязательства в ВТО по упрощению процедур торговли

Международное сотрудничество, Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

Первым вопросом повестки дня стала поддержка внутреннего производства и реализация кукурузы. По данным Министерства сельского хозяйства, в 2023 году посевные площади, отведенные под данную культуру, были увеличены на 12,8 тыс. га и доведены до 193,8 тыс. га (180,9 тыс. га в 2022 году). Намолочено 1 207,5 тыс. тонн зерна кукурузы при средней урожайности 65,8 ц/га (в 2022 году - 57 ц/га).

Ежегодно растут и объемы переработанной продукции. В частности, увеличивается производство патоки – натурального и полезного для иммунитета сахарозаменителя, используемого для приготовления сладких напитков, соусов и в кондитерской сфере. Если в 2021 году в стране произвели 46,3 тыс. тонн патоки, то в 2022 году – уже 57,3 тыс. тонн. А за 10 месяцев 2023 года выпущено 40,7 тыс. тонн продукции.

При этом общая мощность двух казахстанских заводов по глубокой переработке кукурузы составляет 210 тыс. тонн в год. Учитывая растущие объемы и потенциал в переработке, с отечественными предприятиями решено обсудить возможность увеличения доли казахстанской патоки в производстве кондитерских изделий и напитков.

Заслушаны принимаемые меры по сбыту казахстанской кукурузы. На сегодня прорабатывается возможность поставок на новые для данного товара рынки – КНР и Иран.

В рамках МВК состоялось и заседание Национального комитета по упрощению процедур торговли. Участники подвели итоги за прошедший год и обсудили планы на 2024-й. Отмечено, что Казахстан на 100% исполнил свои обязательства, предусмотренные Соглашением ВТО по упрощению процедур торговли.

Рассмотрены основные тезисы первого Национального доклада по упрощению процедур торговли, подготовленного Министерством торговли и интеграции РК совместно с АО «QazTrade» и международными организациями. В документе представлен анализ принятых Правительством мер по упрощению процедур торговли, начиная с момента вступления страны в ВТО. Дана оценка участию Казахстана в мировых цепочках поставок.

Приведен анализ позиций нашей страны в развитии безбумажной трансграничной торговли. За последние годы в Казахстане реализованы крупные проекты, позволившие создать благоприятные условия для развития международной торговли. Так, в 2018-2019 гг. внедрены информационные системы «АСТАНА-1» и «Единое окно для экспортно-импортных операций». В 2023 году был запущен торговый портал по упрощению торговых процедур. Помимо этого в стране начал работу региональный торговый портал Central Asia Gateway, который получил высшую награду ООН и был признан лучшим информационным торговым порталом в мире.

Все принятые меры положительно влияют на развитие внешнеэкономической деятельности республики. Согласно «Глобальному исследованию ООН по упрощению процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий», Казахстан в 2023 году улучшил общий показатель в области оптимизации торговли до 76,34% (36,56% – в 2015 г.).

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