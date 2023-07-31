Казахстан пригласили в Париж

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Аскар Султан

В адрес Национального олимпийского комитета Казахстана пришло официальное письмо из Международного олимпийского комитета.

фото из архива «КП»

В письме за подписью главы МОК Томаса Баха в адрес НОК Казахстана говорится, что сборные Казахстана приглашают участвовать в XXXIII летних Олимпийских играх, которые с 26 июля по 11 августа 2024 года пройдут в столице Франции. Министерство культуры и спорта Казахстана подтвердило, что наша страна получила официальное приглашение на главные летние старты четырехлетия.

На сегодня у Казахстана официально уже есть одна лицензия на участие в летней Олимпиаде. Ее удалось завоевать в велоспорте на чемпионате Азии. И все же большая часть обладателей лицензий будет определена в 2024 году. Между тем еще до конца 2023-го пройдет несколько важных соревнований, где также будут разыграны лицензии на XXXIII летние Олимпийские игры.

Напомним, что Казахстан как отдельная команда впервые высту­пил на Олимпийских играх в 1994 году в Норвегии. До 1988 года казахстанские спортс­мены выступали в составе сборной СССР. После распада СССР на летней Олимпиаде-1992 в Барселоне (Испания) и зимней Олимпиаде-1992 в Альбервиле (Франция) казахстанские спортс­мены участвовали в сос­таве объединенной команды под олимпийским флагом, а начиная с зимней Олимпиады-1994 в Лиллехаммере (Норвегия) – отдельной командой под собственным флагом.

Всего казахстанцы принимали участие в семи летних и семи зимних Олимпийских играх, где выиграли 72 и 8 медалей соответственно. Наша страна подавала заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Алматы, но по результатам голосования МОК местом их проведения с небольшим перевесом был избран Пекин (Китай).

Летние Олимпийские игры 2024 года будут 33-ми по счету. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме (Перу) официально объявил столицу Олимпийских игр – Париж.

На эмблеме Олимпиады-2024 одновременно изображены олимпийский огонь внутри золотой медали и губы символа Французской Республики Марианны, которая также является данью уважения женщинам, впервые принявшим участие в летних Олимпийских играх-1900 в Париже. Представленная эмб­лема впервые будет использоваться и на Паралимпийских играх без отличий.

Что касается талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр, то ими стали фригийские колпаки по имени Фриги. Колпак является ярким символом Французской Республики, а для французского народа он означает свободу. Талисманы были представлены вместе с официальным девизом: «В одиночку мы идем быстрее, но вмес­те мы идем дальше».

Эстафета олимпийского огня начнется в апреле 2024 года. Она пройдет через все регионы Франции, а из Греции огонь будет перевезен на лодке с соб­людением принципа экологичности.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлены 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выб­раны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, которые позволят установить новый стандарт для инклюзивных, гендерно сбалансированных и ориентированных на молодежь игр. Что касается других видов, то они следующие: академическая гребля, баскетбол (традиционный баскетбол и баскетбол 3 × 3), бокс, спортивная борьба (вольная, греко-римская и женская), велоспорт (BMX, BMX-фристайл, трековые гонки, маунтинбайк, шоссейные гонки), водные виды (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), волейбол (традиционный и пляжный), гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гимнастика (прыжки на батуте, спортивная и художественная гимнас­тика), дзюдо, конный спорт (выездка, конкур, троеборье), легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, регби-7, совре­менное пятиборье, стрельба (пулевая, стендовая, а также стрельба из лука), теннис, триатлон, таэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол и хоккей на траве.

#олимпиада #Париж #Олимпийские игры #приглашение

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