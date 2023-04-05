Казахстан присоединился к международному Центру по ЧС и снижению риска стихийных бедствий

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Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, cоглашение регулирует вопросы пребывания и функционирования Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий на территории Республики Казахстан.

Центр имеет статус юридического лица, и в этом качестве пользуется правами и выполняет свои функции в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о создании Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий от 17 мая 2013 года, Положением о Центре, настоящим соглашением и законодательством Республики Казахстан без ущерба для привилегий и иммунитетов Центра.

В соответствии со статьей 4 соглашения имущество и активы Центра пользуются иммунитетом от любой формы административного или судебного вмешательства.

Помещения и транспортные средства центра, а также его архивы и документы, в том числе служебная корреспонденция, вне зависимости от места их нахождения, не подлежат обыску, реквизиции, конфискации и любой другой форме вмешательства, препятствующей деятельности центра.

Соглашением предусмотрено, что имущество и предметы, предназначенные для официального использования центром, освобождаются от таможенных пошлин, за исключением соблюдения запретов и ограничений, а также сборов за хранение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В соглашении указано, что казахстанская сторона передает центру помещение в безвозмездное пользование на весь период его функционирования. Вместе с тем, коммунальные, коммуникационные услуги оплачиваются центром за счет его средств.

Также центр сообщает казахстанской стороне фамилии и должности должностных лиц центра. Казахстанская сторона по официальному обращению центра выдает должностным лицам центра, не являющимся гражданами Республики Казахстан, а также членам их семей, аккредитационные карточки, подтверждающие их статус.