Казахстан привлечет займы международных банков

Речь идет о МБРР И Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис ратифицировал Соглашение о займе (Второй заем на финансирование политики развития «Инклюзивный и устойчивый рост экономики») между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития и Соглашение о займе (Программа инклюзивного и устойчивого экономического роста) между Республикой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Первое соглашение, подписанное в Астане 20 мая 2026 года, предусматривает предоставление Казахстану займа в размере 92,3 млрд японских йен сроком на 11 лет, включая пятилетний льготный период.

Соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций совершено в Астане 15 июня 2026 года и предусматривает предоставление Казахстану займа в сумме 62,4 млрд японских йен со сроком погашения 11 лет, включая 5-летний льготный период.

Финансирование по обоим соглашениям направлено на поддержку устойчивости экономики страны в рамках утвержденного дефицита республиканского бюджета на плановый период. Ставка вознаграждения по займам определяется по формуле TONA+переменный спред. Также предусмотрены единовременная комиссия в размере 0,25% от суммы займа и комиссия за резервирование в размере 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств.