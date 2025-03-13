Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизтоплива

Экономика,Сельское хозяйство,Нефть и Газ
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Также решено ввести временный запрет на ввоз яиц с 1 апреля на полгода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В целях укрепления двусторонних отношений между Казахстаном и Иорданией и углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества на заседании МВК рассмотрели и поддержали инициативу арабского государства о возможности заключения соглашения о зоне свободной торговли с Иорданией. Теперь Министерство торговли и интеграции направит предложения в Евразийскую экономическую комиссию для дальнейшей проработки со странами ЕАЭС.

Принимая во внимание задачу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам обсуждения принято решение продлить запрет на вывоз с территории РК бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Также решено ввести временный запрет на ввоз яиц на территорию Казахстана с 1 апреля сроком на 6 месяцев.

Учитывая значительную волатильность цен на картофель и сезонное сокращение запасов в стране, на МВК обсудили возможность беспошлинного ввоза картофеля из третьих стран до нового урожая. Соответствующее обращение будет направлено в Евразийскую экономическую комиссию.

В целях увеличения производства мясной продукции принято решение продлить запрет на вывоз маточного поголовья скота и установить количественные ограничения на вывоз бычков и баранчиков. Соответствующий приказ будет принят Министерством сельского хозяйства.

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