Он будет действовать полгода

В Казахстане одобрено продление запрета на вывоз маточного поголовья крупного рогатого скота (КРС) и мелкого рогатого скота (МРС) сроком на шесть месяцев.

Временный запрет введен в целях исключения массового вывоза, а также обеспечения стабильности роста поголовья сельскохозяйственных животных.

В МСХ напомнили, что подобный запрет действал с 14 сентября 2024 года по 14 марта 2025 года.

В этой связи, принят совместный приказ МСХ РК и МИнфина № 155 «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных».

Приказ вступает в силу 10 апреля 2025 года.