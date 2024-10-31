Казахстан продолжит использовать телефонный код +7 совместно с Россией

Правительство РК одобрило проект соглашения между правительствами РК и РФ о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом в исключительном использовании Республики Казахстан будут диапазоны номеров: 000 - 099, 600 - 699, 700 - 799.

В совместном с РФ пользовании у РК будут диапазоны номеров: 100 - 199, 800 - 809 и 881 - 899.

Напомним, в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован отдельный международный телефонный код +997. Однако переход на новый код повлек бы финансовые и технологические проблемы. От него решено было отказаться.