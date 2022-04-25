Казахстан ратифицировал конвенцию ООН о международных мировых соглашениях

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (далее - Конвенция), совершенную в Сингапуре 7 августа 2019 года, со следующими оговорками:

1. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 8 Конвенции Республика Казахстан не применяет Конвенцию к мировым соглашениям, стороной которых она является, или стороной которых являются любые правительственные учреждения или любое лицо, действующее от имени правительственного учреждения.

2. В соответствии с подпунктом b) пункта 1 статьи 8 Конвенции Республика Казахстан применяет Конвенцию только в той степени, в какой стороны мирового соглашения согласились на применение Конвенции", - говорится в документе.

Текст закона публикуется в печати.