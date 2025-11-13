фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Дань памяти и уважения

Программу второго дня государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию открыла церемония возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду.

После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией Казахстана.

Казахстан внес значительный вклад в Великую Победу. На фронт были призваны свыше 1,2 млн наших соотечественников, около половины из них погибли на войне. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Уникальный масштаб сотрудничества

Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева проходила в Георгиевском зале Кремлевского дворца. После лидеры Казахстана и России отправились побеседовать в узком формате.

Глава нашего государства выразил Президенту РФ сердечную признательность за исключительное гостеприимство.

– В ходе нашего визита мы воочию убедились в том, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала буквально мельчайшие нюансы данного мероприятия. Для нас государственный визит в Российскую Федерацию, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств, ведомств, поскольку масштаб сотрудничества действительно уникален. Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли сотрудничество, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул: стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами – это не просто фигура речи или политическая вежливость, а подлинная суть сотрудничества двух государств.

– Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимо­отношениях не существует. Буквально все сферы, как Вы и сказали, развиваются достаточно успешно. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это совершенно реальная цель, и в ближайшее время мы ее дос­тигнем. Особо хотел бы отметить сотрудничество в области атомной энергетики. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строи­тельству атомной станции в сот­рудничестве с «Росатомом». Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также с удовлетворением отметил развитие связей по линии образования: свои филиалы в Казахстане открыли уже девять российских вузов. Глава государства выразил признательность всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Отдельно Глава государства подчеркнул большое значение такого события, как открытие в России первого филиала казахстанского вуза – Казахский национальный университет теперь работает на базе Омского университета.

Президент особо акцентировал, что уделяет большое внимание образованию, поскольку взаимодействие в этой области позволяет создавать возможнос­ти и условия для обеспечения преемственности дружеских и союзнических отношений Казахстана и России в новых поколениях.

– Наша задача состоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно, – убежден Глава государства.

Он также подчеркнул, что его нынешний государственный визит в Российскую Федерацию в значительной степени выполняет данную задачу. И в продолжение практики контактов на высшем уровне пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году.

Президент РФ со своей стороны еще раз сердечно поприветствовал Главу Казахстана в Кремле.

– Мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву – и члены Правительства, и представители бизнес-структур. У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга, – подчеркнул он.

Как отметил Владимир Путин, высокий уровень межгосударственных отношений подтверж­дается и конкретными делами. Так, Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане, а казахстанский бизнес, в свою очередь, широко разворачивает деятельность в России.

– Мы активно работаем на меж­дународной арене. Яв­ляемся участниками наших региональных организаций. Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС. Поэтому у нас насыщенная программа, и она испол­няется. Подготовлен меморандум по результатам Вашего визита, который говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать. Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном, – констатировал Президент РФ. После Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия. Важность межрегиональных связей В формате видеоконференц­связи главы государств приняли участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего 11–12 ноября в Уральске. Тема нынешнего форума – «Рабочие профессии – драйвер роста экономики». Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль этого ежегодного мероприятия для плодотворного стратегического сотрудничества двух стран. – На этой уникальной площадке рождаются новые экономические, инфраструктурные и гуманитарные проекты, которые затем последовательно реали­зуются на региональном уровне. Это очень важно, поскольку именно в регионах форми­руются условия для экономического роста и сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре, – сказал Глава нашего государства. Он обратил внимание, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической, инвестиционной сферах из года в год показывает устойчивый рост. Россия – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана, поставлена цель и принимаются меры для того, чтобы довести объемы взаимной торговли до 30 млрд долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня – 4 млрд долларов. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, согласно озвученным Президентом РК данным, превысил 27 млрд долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 млрд долларов. В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тыс. компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики. – Эти внушительные показатели наглядно отражают высокую динамику нашего сотрудничества. Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции, – заявил Глава государства. Касым-Жомарт Токаев назвал символичным проведение мероприятия в Уральске – городе с богатым историко-культурным наследием и большим экономическим потенциалом, который на протяжении веков был важным связующим звеном между народами двух стран. Говоря о теме XXI Форума межрегионального сотрудничества, Президент РК подчеркнул огромный вклад людей рабочих профессий в экономическое развитие двух стран. – 2025 год был объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, сейчас подводим его итоги. Мы взяли курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий, повышение их престижа в обществе, реформу системы профессионального образования. Мировой опыт показывает, что страны, которые последовательно инвестируют в эти направления, занимают лидирующие позиции по инновациям и устойчивому развитию, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Мы видим, что широкое внедрение технологии искусственного интеллекта, тотальная цифровизация и автоматизация многих производственных процессов уже кардинально меняют глобальный рынок труда. В таких стремительно меняющихся реалиях рабочий будущего должен умело управлять различными интеллектуальными системами и цифровыми платформами. Мы все прекрасно осознаем, что именно высокая квалификация и современные навыки специалистов выступают фундаментом промышленного роста и технологической модернизации наших стран, – добавил он. В этом контексте Президент сообщил, что в Казахстане недавно были утверждены концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования. Использование самых современных технологий становится обязательным элементом подготовки кадров для машиностроения, энергетики, агропромышленного комплекса и других отраслей экономики. Отдельно Глава государства остановился на вопросе укреп­ления кадрового потенциала атомной отрасли. – Казахстан при участии международного консорциума во главе с «Росатомом» приступил к строительству первой атомной электростанции. Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов. На этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена. При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение. Мы уделяем повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса. Открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби – тому яркое подтверждение. На днях принял ректора МИФИ, по его обращению поручил улучшить условия работы преподавателей и ученых, – подчеркнул Президент РК. Говоря о сотрудничестве в области образования и науки, Касым-Жомарт Токаев процитировал слова великого философа и просветителя Абая: «Русская наука, культура – ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется без особых усилий». – Конечно, сегодня наступили другие реалии, но завещание великого Абая по-прежнему сохраняет свою актуальность. Российские вузы, российская наука по многим показателям находятся в авангарде мирового научно-образовательного прогресса. Вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, эту положительную тенденцию будем поддерживать. Между высшими учебными заведениями наших стран зак­лючено 1 453 договора, предус­матривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов. В Казахстане успешно работают девять филиалов российских вузов, в которых обучается около четырех тысяч студентов. Особо следует отметить филиал МГУ имени Ломоносова, открытый еще в 2001 году при Вашем, уважаемый Владимир Владимирович, непосредственном участии. Приступил к работе и филиал МГИМО в Астане. Большим событием для нас стало открытие в России первого представительства казахстанского вуза – филиал КазНУ имени аль-Фараби успешно функционирует на базе Омского государственного университета имени Ф. Достоевского, – отметил Глава государства. Взаимодействие развивается и в сфере профессионально-технического образования. Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабной трансформации ТиПО в целях системной подготовки кадров новой формации. Принят план на 2025–2027 годы, он базируется на принципах инновационного управления, цифровизации, интернационализации. Стоит задача превратить отечественные колледжи в центры передовых компетенций, в которых теория органично соединяется с практикой, а образование – с производством. – Поэтому мы активно развиваем дуальное обучение. В нас­тоящее время более 100 тысяч студентов проходят практику на базе 18 тысяч предприя­тий. Свыше четырех тысяч компаний взяли шефство над 600 колледжами, обеспечивая производственные практики, наставничество и обновление оборудования. Реализуется проект бесплатного технического и профессионального образования, внедрен механизм целевой подготовки с гарантированным трудоус­тройством. Параллельно идет целенаправленная профориен­тационная работа, чтобы обу­чение в колледжах воспринималось молодежью как первый осознанный шаг к освоению по-настоящему востребованной профессии. Особое внимание уделяется повышению общественного статуса и квалификации педагогов. В рамках интернационализации технического и профессионального образования внедряются­ международные стандарты, прив­лекаются зарубежные менеджеры, развивается­ академическая мобильность. Более 60 колледжей Казахстана уже наладили сотрудничество с партнерами из свыше 30 стран, а с российскими колледжами и предприятиями успешно работают девять наших колледжей, – сообщил Глава государства. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, главная цель – превратить рабочие профессии в реальные истории успеха для сотен тысяч наших граждан. Для этого государством принимаются меры по повышению престижа рабочих профессий и формированию в обществе новой трудовой культуры и признания заслуг людей труда. – Казахстан и Россия последовательно углубляют партнерство в подготовке кадров, это крайне важное направление совместной работы. Уверен, активизация образовательных и производственных связей позволит повысить качество подготовки специалис­тов, ускорить внедрение современных технологий. И здесь роль регионов трудно переоценить. Ведь данная сфера совместного приложения усилий имеет самое непосредственное отношение к благополучию наших граждан, – акцентировал Президент РК. В завершение Глава государства отметил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники. Он вновь обратил особое внимание на то, что наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба двух народов предопределена самой судьбой. Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется­ новым содержанием. А наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства. – Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю признательность Президенту России за неизменное внимание и поддержку деятельности форума, укрепление взаимного сотрудничества во всех сферах. Убежден, совместными усилия­ми мы добьемся всех поставленных целей, – подытожил Касым-Жомарт Токаев. В свою очередь Президент России отметил, что на форуме в Уральске были заключены десятки новых межрегиональных соглашений и меморандумов, коммерческих контрактов, что наглядно свидетельствует о настрое российских и казахстанских регионов на последовательное наращивание тесного сотрудничества. – Следующий такой форум состоится в июне 2026 года в Казани, и мы, безусловно, приг­лашаем к участию в этих мероприятиях делегацию из Казах­стана. Словом, у наших регионов самые широкие перспективы для взаимодействия не только в области образования и подготовки кадров, но и во всех остальных сферах экономической и социаль­ной жизни. Абсолютно уверен: регио­ны России и Казах­стана, как и прежде, будут активно работать сообща, опираясь на выстроенную, разветвленную сеть прямых связей и разноплановых контактов, продолжат вносить свой заметный весомый вклад в дальнейшее развитие российско-казахстанского парт­нерства и союзничества, – подчеркнул Владимир Путин. Декларация, соглашения, планы ​По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Также в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами. В их числе Комп­лексная программа экономического сотрудничества между Правительством Респуб­лики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2026–2030 годы. Также между правительствами РК и РФ подписан ряд соглашений в различных сферах: об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны; о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности; о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса «Союз-5» и космического ракетного комплекса «Байтерек»; о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кроме того, состоялся обмен нотами между Правительством РК и Правительством РФ об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау.