Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин заявили о переходе межгосударственных отношений на новый уровень
Дань памяти и уважения
Программу второго дня государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию открыла церемония возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду.
После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией Казахстана.
Казахстан внес значительный вклад в Великую Победу. На фронт были призваны свыше 1,2 млн наших соотечественников, около половины из них погибли на войне. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.
Уникальный масштаб сотрудничества
Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева проходила в Георгиевском зале Кремлевского дворца. После лидеры Казахстана и России отправились побеседовать в узком формате.
Глава нашего государства выразил Президенту РФ сердечную признательность за исключительное гостеприимство.
– В ходе нашего визита мы воочию убедились в том, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала буквально мельчайшие нюансы данного мероприятия. Для нас государственный визит в Российскую Федерацию, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств, ведомств, поскольку масштаб сотрудничества действительно уникален. Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли сотрудничество, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он также подчеркнул: стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами – это не просто фигура речи или политическая вежливость, а подлинная суть сотрудничества двух государств.
– Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы, как Вы и сказали, развиваются достаточно успешно. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это совершенно реальная цель, и в ближайшее время мы ее достигнем. Особо хотел бы отметить сотрудничество в области атомной энергетики. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с «Росатомом». Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций, – сказал Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев также с удовлетворением отметил развитие связей по линии образования: свои филиалы в Казахстане открыли уже девять российских вузов. Глава государства выразил признательность всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Отдельно Глава государства подчеркнул большое значение такого события, как открытие в России первого филиала казахстанского вуза – Казахский национальный университет теперь работает на базе Омского университета.
Президент особо акцентировал, что уделяет большое внимание образованию, поскольку взаимодействие в этой области позволяет создавать возможности и условия для обеспечения преемственности дружеских и союзнических отношений Казахстана и России в новых поколениях.
– Наша задача состоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно, – убежден Глава государства.
Он также подчеркнул, что его нынешний государственный визит в Российскую Федерацию в значительной степени выполняет данную задачу. И в продолжение практики контактов на высшем уровне пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году.
Президент РФ со своей стороны еще раз сердечно поприветствовал Главу Казахстана в Кремле.
– Мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву – и члены Правительства, и представители бизнес-структур. У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга, – подчеркнул он.
Как отметил Владимир Путин, высокий уровень межгосударственных отношений подтверждается и конкретными делами. Так, Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане, а казахстанский бизнес, в свою очередь, широко разворачивает деятельность в России.