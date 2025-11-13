Казахстан – Россия: всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество

Визиты
3
Лилия Сыздыкова

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин заявили о переходе межгосударственных отношений на новый уровень

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Дань памяти и уважения

Программу второго дня государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию открыла церемония возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду.

После минуты молчания оркестр исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. Затем Почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией Казахстана.

Казахстан внес значительный вклад в Великую Победу. На фронт были призваны свыше 1,2 млн наших соотечественников, около половины из них погибли на войне. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Уникальный масштаб сотрудничества

Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева проходила в Георгиевском зале Кремлевского дворца. После лидеры Казахстана и России отправились побеседовать в узком формате.

Глава нашего государства выразил Президенту РФ сердечную признательность за исключительное гостеприимство.

– В ходе нашего визита мы воочию убедились в том, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала буквально мельчайшие нюансы данного мероприятия. Для нас государственный визит в Российскую Федерацию, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств, ведомств, поскольку масштаб сотрудничества действительно уникален. Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли сотрудничество, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул: стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами – это не просто фигура речи или политическая вежливость, а подлинная суть сотрудничества двух государств.

– Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимо­отношениях не существует. Буквально все сферы, как Вы и сказали, развиваются достаточно успешно. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это совершенно реальная цель, и в ближайшее время мы ее дос­тигнем. Особо хотел бы отметить сотрудничество в области атомной энергетики. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строи­тельству атомной станции в сот­рудничестве с «Росатомом». Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также с удовлетворением отметил развитие связей по линии образования: свои филиалы в Казахстане открыли уже девять российских вузов. Глава государства выразил признательность всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Отдельно Глава государства подчеркнул большое значение такого события, как открытие в России первого филиала казахстанского вуза – Казахский национальный университет теперь работает на базе Омского университета.

Президент особо акцентировал, что уделяет большое внимание образованию, поскольку взаимодействие в этой области позволяет создавать возможнос­ти и условия для обеспечения преемственности дружеских и союзнических отношений Казахстана и России в новых поколениях.

– Наша задача состоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно, – убежден Глава государства.

Он также подчеркнул, что его нынешний государственный визит в Российскую Федерацию в значительной степени выполняет данную задачу. И в продолжение практики контактов на высшем уровне пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году.

Президент РФ со своей стороны еще раз сердечно поприветствовал Главу Казахстана в Кремле.

– Мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву – и члены Правительства, и представители бизнес-структур. У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно. И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга, – подчеркнул он.

Как отметил Владимир Путин, высокий уровень межгосударственных отношений подтверж­дается и конкретными делами. Так, Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане, а казахстанский бизнес, в свою очередь, широко разворачивает деятельность в России.

– Мы активно работаем на меж­дународной арене. Яв­ляемся участниками наших региональных организаций. Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС. Поэтому у нас насыщенная программа, и она испол­няется. Подготовлен меморандум по результатам Вашего визита, который говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать. Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном, – констатировал Президент РФ.

После Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия.

Важность межрегиональных связей

В формате видеоконференц­связи главы государств приняли участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего 11–12 ноября в Уральске. Тема нынешнего форума – «Рабочие профессии – драйвер роста экономики».

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль этого ежегодного мероприятия для плодотворного стратегического сотрудничества двух стран.

– На этой уникальной площадке рождаются новые экономические, инфраструктурные и гуманитарные проекты, которые затем последовательно реали­зуются на региональном уровне. Это очень важно, поскольку именно в регионах форми­руются условия для экономического роста и сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре, – сказал Глава нашего государства.

Он обратил внимание, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической, инвестиционной сферах из года в год показывает устойчивый рост. Россия – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана, поставлена цель и принимаются меры для того, чтобы довести объемы взаимной торговли до 30 млрд долларов.

В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня – 4 млрд долларов. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, согласно озвученным Президентом РК данным, превысил 27 млрд долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 млрд долларов. В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тыс. компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики.

– Эти внушительные показатели наглядно отражают высокую динамику нашего сотрудничества. Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал символичным проведение мероприятия в Уральске – городе с богатым историко-культурным наследием и большим экономическим потенциалом, который на протяжении веков был важным связующим звеном между народами двух стран.

Говоря о теме XXI Форума межрегионального сотрудничества, Президент РК подчеркнул огромный вклад людей рабочих профессий в экономическое развитие двух стран.

– 2025 год был объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, сейчас подводим его итоги. Мы взяли курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий, повышение их престижа в обществе, реформу системы профессионального образования. Мировой опыт показывает, что страны, которые последовательно инвестируют в эти направления, занимают лидирующие позиции по инновациям и устойчивому развитию, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Мы видим, что широкое внедрение технологии искусственного интеллекта, тотальная цифровизация и автоматизация многих производственных процессов уже кардинально меняют глобальный рынок труда. В таких стремительно меняющихся реалиях рабочий будущего должен умело управлять различными интеллектуальными системами и цифровыми платформами. Мы все прекрасно осознаем, что именно высокая квалификация и современные навыки специалистов выступают фундаментом промышленного роста и технологической модернизации наших стран, – добавил он.

В этом контексте Президент сообщил, что в Казахстане недавно были утверждены концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования. Использование самых современных технологий становится обязательным элементом подготовки кадров для машиностроения, энергетики, агропромышленного комплекса и других отраслей экономики.

Отдельно Глава государства остановился на вопросе укреп­ления кадрового потенциала атомной отрасли.

– Казахстан при участии международного консорциума во главе с «Росатомом» приступил к строительству первой атомной электростанции. Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов. На этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена. При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение. Мы уделяем повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса. Открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе КазНУ имени аль-Фараби – тому яркое подтверждение. На днях принял ректора МИФИ, по его обращению поручил улучшить условия работы преподавателей и ученых, – подчеркнул Президент РК.

Говоря о сотрудничестве в области образования и науки, Касым-Жомарт Токаев процитировал слова великого философа и просветителя Абая: «Русская наука, культура – ключ к мировым сокровищницам. Владеющему этим ключом все другое достанется без особых усилий».

– Конечно, сегодня наступили другие реалии, но завещание великого Абая по-прежнему сохраняет свою актуальность. Российские вузы, российская наука по многим показателям находятся в авангарде мирового научно-образовательного прогресса. Вузы России выступают основными партнерами большинства казахстанских университетов, эту положительную тенденцию будем поддерживать. Между высшими учебными заведениями наших стран зак­лючено 1 453 договора, предус­матривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов. В Казахстане успешно работают девять филиалов российских вузов, в которых обучается около четырех тысяч студентов. Особо следует отметить филиал МГУ имени Ломоносова, открытый еще в 2001 году при Вашем, уважаемый Владимир Владимирович, непосредственном участии. Приступил к работе и филиал МГИМО в Астане. Большим событием для нас стало открытие в России первого представительства казахстанского вуза – филиал КазНУ имени аль-Фараби успешно функционирует на базе Омского государственного университета имени Ф. Достоевского, – отметил Глава государства.

Взаимодействие развивается и в сфере профессионально-технического образования. Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабной трансформации ТиПО в целях системной подготовки кадров новой формации. Принят план на 2025–2027 годы, он базируется на принципах инновационного управления, цифровизации, интернационализации. Стоит задача превратить отечественные колледжи в центры передовых компетенций, в которых теория органично соединяется с практикой, а образование – с производством.

– Поэтому мы активно развиваем дуальное обучение. В нас­тоящее время более 100 тысяч студентов проходят практику на базе 18 тысяч предприя­тий. Свыше четырех тысяч компаний взяли шефство над 600 колледжами, обеспечивая производственные практики, наставничество и обновление оборудования. Реализуется проект бесплатного технического и профессионального образования, внедрен механизм целевой подготовки с гарантированным трудоус­тройством. Параллельно идет целенаправленная профориен­тационная работа, чтобы обу­чение в колледжах воспринималось молодежью как первый осознанный шаг к освоению по-настоящему востребованной профессии. Особое внимание уделяется повышению общественного статуса и квалификации педагогов. В рамках интернационализации технического и профессионального образования внедряются­ международные стандарты, прив­лекаются зарубежные менеджеры, развивается­ академическая мобильность. Более 60 колледжей Казахстана уже наладили сотрудничество с партнерами из свыше 30 стран, а с российскими колледжами и предприятиями успешно работают девять наших колледжей, – сообщил Глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, главная цель – превратить рабочие профессии в реальные истории успеха для сотен тысяч наших граждан. Для этого государством принимаются меры по повышению престижа рабочих профессий и формированию в обществе новой трудовой культуры и признания заслуг людей труда.

– Казахстан и Россия последовательно углубляют партнерство в подготовке кадров, это крайне важное направление совместной работы. Уверен, активизация образовательных и производственных связей позволит повысить качество подготовки специалис­тов, ускорить внедрение современных технологий. И здесь роль регионов трудно переоценить. Ведь данная сфера совместного приложения усилий имеет самое непосредственное отношение к благополучию наших граждан, – акцентировал Президент РК.

В завершение Глава государства отметил, что Казахстан и Россия – надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники. Он вновь обратил особое внимание на то, что наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба двух народов предопределена самой судьбой. Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется­ новым содержанием. А наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства.

– Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю признательность Президенту России за неизменное внимание и поддержку деятельности форума, укрепление взаимного сотрудничества во всех сферах. Убежден, совместными усилия­ми мы добьемся всех поставленных целей, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент России отметил, что на форуме в Уральске были заключены десятки новых межрегиональных соглашений и меморандумов, коммерческих контрактов, что наглядно свидетельствует о настрое российских и казахстанских регионов на последовательное наращивание тесного сотрудничества.

– Следующий такой форум состоится в июне 2026 года в Казани, и мы, безусловно, приг­лашаем к участию в этих мероприятиях делегацию из Казах­стана. Словом, у наших регионов самые широкие перспективы для взаимодействия не только в области образования и подготовки кадров, но и во всех остальных сферах экономической и социаль­ной жизни. Абсолютно уверен: регио­ны России и Казах­стана, как и прежде, будут активно работать сообща, опираясь на выстроенную, разветвленную сеть прямых связей и разноплановых контактов, продолжат вносить свой заметный весомый вклад в дальнейшее развитие российско-казахстанского парт­нерства и союзничества, – подчеркнул Владимир Путин.

Декларация, соглашения, планы

​По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Также в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами. В их числе Комп­лексная программа экономического сотрудничества между Правительством Респуб­лики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2026–2030 годы.

Также между правительствами РК и РФ подписан ряд соглашений в различных сферах: об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны; о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности; о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса «Союз-5» и космического ракетного комплекса «Байтерек»; о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, состоялся обмен нотами между Правительством РК и Правительством РФ об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау.

Подписан в Москве Меморандум между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством экономического развития РФ о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон.

Еще один Меморандум о намерениях заключен между Министерством просвещения РК и Министерством просвещения РФ по созданию казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Республике Казахстан и российско-казахстанских общеобразовательных организаций в Российской Федерации.

Совместный план мероприя­тий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из России и первичной адаптации завезенных животных приняли Министерство экологии и природных ресурсов РК и Минис­терство природных ресурсов и экологии РФ.

Меморандум о взаимопонимании, предполагающий развитие сотрудничества в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях заключен между Агентством РК по атомной энергии и российской Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

План мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе подписали Министерство транспорта РК и Министерство транспорта РФ.

Также подписаны Соглашение между АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД» о развитии межгосударственных стыковых пунктов и Меморандум о сотрудничестве между АО «Казпочта» и АО «Почта России».

В теплой атмосфере
и с практической пользой

После церемонии подписания документов Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выс­тупили с совместным заявле­нием для представителей средств массовой информации. Глава государства подчеркнул, что его государственный визит в Россию имеет особое значение с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

– Достигнутые договоренности в полной мере демонстрируют успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами, необратимый характер такого уникального взаи­модействия. На мой взгляд, масштаб всестороннего сотрудничества двух ведущих государств постсоветского пространства, по сути, стал важным элементом евразийской системы безо­пасности, концепция которой обсуждается, разрабатывается целым рядом заинтересованных государств. Критически важно то, что нас объединяют уходящая в глубь веков совместная история, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и будущее развитие. Именно на таком прочном фундаменте стратегическое партнерство динамично развивается на всех направлениях, – отметил он.

Президент РК напомнил, что 2025 год отмечен рядом юбилейных дат, имеющих огромное значение для наших народов. Так, Казахстан и Россия достойно отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это, по мнению казахстанского лидера, стало наглядным свидетельством проявления должного уважения к памяти истинных героев, патриотов, показавших не имеющее прецедента в мировой истории единство во имя защиты своей Родины и достижения Великой Победы.

Знаменательным событием стало 70-летие знаменитого космодрома Байконур. Этот уникальный проект, как отметил Глава нашего государства, на протяжении многих лет олицетворяет научно-техническое сотрудничество двух стран в освоении космоса.

Еще одна важная веха – 20-летие Договора о государственной границе между Казахстаном и Россией. Сегодня, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, наша самая длинная в мире сухопутная граница – яркий символ подлинного добрососедства. По словам Президента РК, взаимодействие двух стран постоянно напол­няется новым содержанием.

– Только что мы с уважаемым Владимиром Владимировичем подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами. В этой связи хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу Путину за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Мы в Казахстане знаем и уважаем Президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире. Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации. Высоко оцениваю состоявшиеся переговоры, они прошли в открытой, доверительной атмосфере и принесли практическую пользу, – добавил Глава нашего государства.

Казахстанский лидер сообщил о достигнутой договоренности поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях. Отметил, что в ходе состоявшихся переговоров особое внимание было уделено вопросам развития промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, высоких технологий, цифровизации, гуманитарного взаимодействия, а также реализации новых инфраструктурных проектов.

– С удовлетворением отметили, что, несмотря на сложную меж­дународную обстановку, взаи­модействие и сотрудничество активно развиваются на пользу нашим народам, – добавил он.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что Россия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана, о чем ярко свидетельствуют конкретные факты и цифры статистики. Так, по итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 млрд долларов, а за восемь месяцев текущего года превысил 17 млрд долларов. Не раз в ходе визита озвучивалась цель – довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов. Россия в 2024 году стала крупнейшим инвестором Казахстана, нарастив капитало­вложения до рекордных 4 млрд долларов. Казахстанские инвес­тиции в Россию также растут, их объем в совокуп­ности за 15 лет достиг порядка 9 млрд долларов. В Казахстане работают свыше 20 тыс. компаний с российским участием, что составляет почти половину всех предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране. Реализуются 175 крупных совместных проектов.

– Договорились и далее поддерживать высокий уровень деловых контактов и создавать все необходимые условия для ведения бизнеса. С этой целью принята Комплексная программа экономического сотрудничества до 2030 года, – сообщил Президент Казахстана.

Как полагает Глава государства, открытие Генерального консульства России в Актау будет способствовать укреплению межрегиональных связей.

Кроме того, перспективным является взаимодействие в транзитно-транспортной сфере. Между нашими странами достигнута договоренность последовательно расширять возможности таких проектов, как Север – Юг, Транс­каспийский международный транспортный маршрут, железнодорожные линии Аягоз – Бахты, Достык – Мойынты, и ряда других. Есть также общее видение относительно важнос­ти улучшения трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствования работы пунктов пропуска на границе.

– Намерены продолжить взаи­модействие для продвижения перспективной инициативы «Трансалтайский диалог». Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды, – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Важной темой переговоров стало сотрудничество в энергетической отрасли. По словам Главы государства, за последние годы в данном направлении дос­тигнут значительный прогресс.

– Хочу особо отметить плодотворную работу с компанией «Росатом», в том числе по проек­ту строительства первой АЭС в нашей стране. Мы условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии. Детально обсудили перспективы газового сотрудничества, в частности газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны, – сообщил Президент.

Он также отметил, что экономические связи постоянно расширяются за счет инновационных точек роста. Подписанные в рамках визита документы поз­волят странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий. Широкие возможности открываются в IT-секторе, где у Казахстана накоплен успешный опыт.

Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил особую роль культурно-гуманитарных связей в сближении народов.

– Неуклонно растет количество проводимых мероприятий – гастролей, выставок, концертов, спортивных состязаний. Недавно в Москве с успехом прошли Дни культуры Казахстана в России. Ранее Якутск и Казань принимали казахстанских дея­телей искусств в рамках Дней культуры. В мае текущего года в Астане была открыта Аллея вечной дружбы Казахстана и России, а накануне в Москве – Сквер казахстанско-российской дружбы. Кроме того, одной из московских улиц присвоено имя Шокана Уалиханова – выдающегося ученого-этнографа, офицера Генерального штаба Российской армии, почетного члена Императорского Русского географического общества, близкого друга знаменитого писателя Федора Достоевского и известного ученого Григория Потанина. Такие события с воодушевлением воспринимаются в наших странах. Большое значение в этом плане имеет запланированное открытие в Москве Казахского информационно-культурного центра, – сказал Глава нашего государства.

Он подчеркнул, что президенты двух стран оказывают государственную поддержку масштабным культурно-гуманитарным инициативам.

– Прорабатывается вопрос открытия в нашей стране представительства российского медицинского вуза. По линии среднего образования в Казахстане действуют более тысячи школ с русским языком обучения, а треть всех обучающихся получают образование на русском языке. Кроме того, реализуются совместные проекты строительства школ с учетом образовательных стандартов обеих стран. В Алматы при спонсорской поддержке будет построен филиал известной российской школы «Сириус». В Казахстане уделяют должное внимание продвижению русской культуры и языка. Свою лепту в это важное дело призвана внести созданная по инициативе нашей страны Международная организация по русскому языку, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства рассказал, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и глобальной повестке.

– Казахстан и Россия активно и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках, подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничест­ва, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и других многосторонних структур, – заявил Президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нынешние переговоры констатировали общий рабочий настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства двух стран.

– Потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и краю. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны ни осуществляли бы результативное сотрудничест­во. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых воп­росов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе. Еще раз выражаю признательность уважаемому Президенту России за содержательные переговоры и неизменно радушное, сердечное гостеприимство. Уверен, что подлинное добрососедство будет и впредь вести нас вперед по пути стратегического партнерства и союз­нических взаимо­отношений, – резюмировал Глава государства.

В свою очередь Владимир Путин также подчеркнул, что важным итогом визита стала Декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый и еще более продвинутый уровень всеобъем­лющего стратегического парт­нерства и союзничества.

– Конкретные направления совместной работы на долго­срочную перспективу в политике, безопас­ности, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях зафиксированы в солидном пакете заключенных межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов. Разумеется, приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. Для России Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров в СНГ и на евразийском пространстве в целом. Причем структура нашей встречной торговли постоянно диверсифицируется, и все большее место в ней занимает несырьевая продукция, – сказал Президент России.

Парламентская дипломатия

Еще до переговоров в Кремле Президент Казахстана провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что рассматривает свой визит как рубежное событие.

– Нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерст­во и союзнические отношения между нашими странами на новый уровень, – сказал он.

Глава государства поделился впечатлениями о состоявшейся накануне беседе с Президентом России Владимиром Путиным и рассказал о повестке переговоров официальных делегаций двух стран.

– Накануне с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом. Обсудили очень многие вопросы двустороннего сотрудничества и международной ситуации, – добавил Глава государства.

Валентина Матвиенко выразила признательность Президенту Казахстана за возможность встретиться. По ее словам, в России придают очень большое значение его государственному визиту, к прибытию высокого гостя шла основательная подготовка, в том числе по содержательному наполнению переговоров, благодаря чему согласованы важные для дальнейшего развития двусторонних отношений документы.

– Я внимательно проч­ла Вашу авторскую статью, глубоко­уважае­мый Касым-Жомарт Кемелевич, в «Российской газете». Вы знаете, ни добавить, ни убавить, что касается российско-казахстанских отношений. Настолько глубоко, настолько содержательно, настолько душевно изложены их история, настоящее и будущее, – отметила Председатель Совета Федерации.

Собеседники обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия законодательных органов. Была подчеркнута важность качественного законодательного сопровождения всех достигнутых на высшем уровне договоренностей и тесной координации усилий парламентов Казахстана и России.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев и Валентина Матвиенко ознакомились с фото­выставкой, посвященной казах­станско-российским межгосударственным и межпарламент­ским отношениям.

​«Құдай қосқан көрші»

Вечером программу визита Президента Казахстана в Россию продолжил государственный прием от имени Президента Владимира Путина в Грановитой палате Кремля.

Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул, что общая история Казахстана и России лучше любых слов доказывает силу единства.

– В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу – ту, которую и сегодня бережно и свято несем в своих сердцах. Мудрость многих веков хранит казахское изречение «Құдай қосқан көрші», что в переводе означает «Богом данный сосед», кем Россия является для Казахстана, – сказал Глава государства.

– Для России Казахстан – союз­ник, стратегический партнер и добрый сосед, с которым мы выстраиваем многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения, – подчерк­нул со своей стороны Президент Владимир Путин.

После Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

Праздничное мероприятие состоялось в Государственном академическом Большом театре в рамках Дней культуры Респуб­лики Казахстан в Российской Федерации. На сцене выступили известные артисты, а также ведущие творческие коллективы, представившие лучшие образцы казахского музыкального и хореографического искусства.

Концерт наглядно продемонстрировал богатство культурных традиций Казахстана и способствовал укреплению духовного диалога между двумя странами.

По завершении мероприятия главы государств выразили благодарность за концерт и побеседовали с его участниками –
Розой Рымбаевой, Марией Мудряк, Ренатом Гайсиным, Алишером Каримовым, Александром Беляковым и Зариной Алтынбаевой.

#президент #визит #РФ #Российская Федерация

Популярное

Все
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Шанс вернуться домой
На защите экосистемы
Реки готовят к паводку
Возвращение к истокам
Цена молчания слишком высока
Еще четыре золота!
Ветеринария – стратегический ресурс для села
Сохранить город чистым и зеленым
Трезвость – еще и свобода
Как обезопасить цифровую среду?
Эффективность, доказанная на деле
В работе помогает робот
C5 + Китай: диалог политических партий
Новые горизонты машиностроения
У истоков вечной дружбы
Стартуют крупные агропроекты
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Надежное и взаимовыгодное деловое партнерство
В духе взаимного доверия и союзничества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]