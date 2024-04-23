Казахстан стал третьим в командных соревнованиях на ЧА по дзюдо

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по дзюдо завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в Гонконге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Так, казахстанцы стали третьими в командных соревнованиях.

В матче за третье место казахстанские дзюдоисты выиграли Туркменистан. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Ранее третьими в основных соревнованиях стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).