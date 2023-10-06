Казахстан становится благоприятной площадкой для ведения кинобизнеса - Елена Ларионова

На первый международный кинорынок Eurasian Film Market в Алматы аккредитовались более 200 компаний из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, работающих в сфере кино. Инициатором и организатором этого масштабного мероприятия является экс-программный директор МКФ «Евразия» и Almaty International Film Festival Елена Ларионова.

Поводом к проведению кинорынка, по ее словам, стало то, что в 2022 году изменились состав участников и масштаб площадки, где продавцы и покупатели кино встречались последние 20 лет.

– Прежде всего нужно объяс­нить разницу между кинорынком и кинофестивалем, потому что у нас эти понятия часто путают, – говорит Елена Ларионова. – Кинорынок – это мероприятие не для любой аудитории и публики, оно для профессионалов в сфере киноиндустрии. И если кинофестивали проходят у нас периодически, то настоящего кинорынка в Казахстане никогда еще не было. Я всегда сравниваю его с понятной всем выставкой недвижимости. Это павильон, где собираются, с одной стороны, застройщики и дизайнеры, с другой – риэлторы и юристы для обслуживания заключенных сделок. Все эти люди в течение нескольких дней занимаются представлением своих сервисов, обсуждением потенциальных контрактов, созданием и развитием сети полезных бизнес-знакомств. Кинорынок – то же самое. Его основная задача – собрать в одном месте продавцов и покупателей. Продавцами выступают производители киноконтента, кинофонды, продюсерские и продакшн-центры, лаборатории услуг пост-продакшна, кинокомиссии, компании, занимающие­ся поставками оборудования и различных сервисов для кинотеатров. Соответственно, у них должны быть покупатели – кинотеатры, стриминговые платформы, дистрибьюторы, сейлс-агенты, продюсеры. Задача кинорынка – собрав всех на одной площадке, дать возможность людям представить свои «товары и услуги», создать благоприятные условия для нетворкинга и образования прочных деловых связей.

– Вокруг чего вообще строится сетка кинопоказов в СНГ?

– Не только в СНГ, но и вообще в мире – на том, что сначала все ждут даты выхода в прокат фильмов мейджорских кинокомпаний. Мэйджорами, то есть ведущими или основными киностудиями мира, считаются Universal, Disney и другие голливудские компании. Даты выходов в прокат фильмов, произведенных в Европе, СНГ и так далее, выстраиваются вокруг дат релизов фильмов этих мейд­жоров, так как конкурировать с ними по цифрам бокс-офиса прак­тически невозможно.

Что касается стран СНГ, то последние 15–20 лет самый крупный кинорынок в СНГ был в Москве. Там находились представительства всех голливудских компаний, курировавших выходы своих фильмов на постсоветском пространстве. Туда ездили не только прокатчики, но и все, кто был вовлечен в кинорыночную систему.

В Казахстане в рамках проходивших здесь кинофестивалей (например,«Евразия» и Almaty International Film Festival, программным директором которых я была 5 лет) организовывались бизнес-площадки, где кинематографисты проводили мастер-классы, питчинги проектов, панельные дискуссии и различные обсуждения, но это нельзя было назвать кинорынком. Впрочем, раньше в его проведении в Центральной Азии не было принципиальной необходимости, все ездили в Москву, где проходили все основные презентации фильмов и услуг в сфере кино.

После февраля 2022 года прои­зошло несколько событий в мире кино. Одно из них – голливудские компании-мейджоры покинули российский рынок, но продолжают выпускать свои фильмы в странах Центральной Азии – Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, а также Армении, Азербайджане, Грузии и т. д. Но теперь представление их интересов в регионе и организация процессов, связанных с прокатом, перешли в две казахстанские дистрибьюторские компании – Sulpak Cinema и «Меломан».

Поскольку большинство стран по политическим мотивам теперь не готовы ехать в Россию, то появился запрос на новую площадку. Например, от German Films – организации при Минис­терстве культуры Германии, которая занимается развитием кинематографа и промоушном немецкого кино в мире. Сейчас она резко ограничила продажи фильмов в Россию, но одновременно ищет возможность прямых продаж немецкого кино в других странах СНГ. Армения, Азербайджан и Грузия тоже готовы к сотрудничеству на новой территории. Казахстан по ряду причин оказался единственной территорией, куда готовы при­ехать и армяне, и азербайджанцы, и украинцы, и россияне, и белорусы, и страны Центральной Азии, равно как и представители государств дальнего зарубежья. То есть мы стали своеобразной дипломатической площадкой для кинопрокатчиков.

– Кто стоит за кинорынком, который прошел в Казахстане?

– Мне многие задают этот вопрос. Все думают, что инициатором этого мероприятия являются какие-то олигархические или государственные структуры. На самом деле никто не стоит, кроме меня самой, моих независимых партнеров и примкнувшей к нам команды энтузиастов, которые, понимая необходимость этого проекта, верят в его перспективность. Почему я взялась за этот многотрудный проект? Потому что родилась и выросла в Алматы, и хотя сейчас проживаю во Франции, гражданство я не меняла. Но главная причина – с учетом современной геополитической ситуации появился запрос на появление нового кинорынка. Казахстан, по общему мнению, как нельзя лучше подходит для этой роли, а у меня 20-летний опыт работы в киноиндустрии Казахстана – как кинопродюсера, организатора крупных культурных мероприятий, программного директора кинофестивалей и специалиста, занимающегося продвижением и продажами казахстанского кино, поэтому я и пошла на этот риск.

Понятно, что у меня не было большого бюджета, чтобы поднять его, я вложила много собственных средств, но мне, как коренной алматинке, очень приятно, что у нас появилась возможность перенести центр регио­нального киносотрудничества именно в Казахстан. Хочется, чтобы в следующем году в проект вошли крупные спонсоры, а главное – на него обратили внимание те государственные структуры, которые отвечают за развитие креативной экономики страны и туризма. Имея финансовую поддержку, можно было бы привезти в Казахстан международные кинофонды, зарубежные компании, которые важны для развития киноиндус­трии в регионе, зарубежных журналистов, ну и, конечно, организовать медиаосвещение с привлечение главных СМИ страны и влиятельных журналистов, что, конечно, требует дополнительного бюджета.

Какие бы политические перипетии ни происходили, все страны экономически связаны между собой. В том числе и с Россией, которая сейчас активно покупает казахстанское кино. Кроме того, многие российские дистрибьюторские и прочие компании перенесли сюда свои офисы, чтобы иметь возможность работать не только за пределами СНГ, но и одновременно развивать бизнес в Центральной Азии. В то же время зарубежные компании готовы напрямую работать со странами СНГ без участия РФ, то есть предоставлять фильмы их кинотеатрам. Грубо говоря, сейчас в регионе происходит перестройка сфер влияния и взаимодействия в мире кинобизнеса, где Казахстан вполне может стать его центром.

– Как сейчас наше кино, так громко заявляющее о себе на международных кинофес­тивалях, представлено за рубежом?

– Я езжу на все крупные кинорынки мира (Берлин, Канны, Пусан) и вижу, что большинство наших кинематографистов фактически не имеют возможности выезжать туда, потому что это очень дорого. При производстве фильмов, которые финансируются Министерством культуры и информации через Государственный центр поддержки нацио­нального кино (ГЦПНК), как правило, средства на продвижение не закладываются. Поэтому выезд на кинорынок с только что отснятой картиной зависит от личных усилий продюсера, который вынужден искать средства у сторонних компаний или же вкладывать собственные.

В 2016 году мы с Рашидом Нугмановым, президентом общественного объединения «Национальная академия кинематографических искусств и наук Казахстана», стали первыми, кто при поддержке тогда Министерства культуры и спорта открыл павильон Казахстана на Каннском кинорынке. В последующие годы им управляли «Казахфильм» и КазНУИ. Но, к сожалению, у этих операторов нет финансовой возможности привезти туда всех желающих продюсеров и режиссеров, что вызывает бесконечные споры и скандалы. В итоге казахстанское кино не представлено в полном объеме ни на этом, ни тем более на других международных кинорынках, хотя сейчас у нас производится достаточно много хороших фильмов разного формата.

На недавней встрече с новым президентом ГЦПНК я поднимала этот вопрос – на Берлинском и Каннском кинофестивалях обязательно должны быть павильоны Казахстана. Это, правда, не означает, что ГЦПНК (или любой другой оператор) должен поставить его для представления только своих фильмов и интересов. Павильон должен быть открыт для любого кинематографиста, который захочет представить там свой проект. Я не говорю, что оператор обязан финансировать его пребывание там, но, по крайней мере, тот, кто организует на больших кинорынках павильон от имени страны, должен показать максимальную информацию о всех казахстанских кинопроектах.

Наша команда в рамках прошедшего в сентябре кинорынка Eurasian Film Market создала программу «Поиск», где собрала информацию о большей части фильмов, снятых в Казахстане и соседних странах в 2022 и 2023 годах. На ее основе был сделан каталог, презентованный в рамках кинорынка как благотворительная инициатива по поддержке киноиндустрии Центральной Азии, потому что в программе также были представлены фильмы из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Этот каталог создавался еще и для того, чтобы разместить его на нашем новом веб-сайте. Он в первую очередь будет предназначен иностранцам, интересующимся кино Центральной Азии. Дело в том, что в Казахстане нет консолидированной информации о компаниях, работающих в сфере кино. Есть отдельные странички продюсеров, сайты ГЦПНК и «Казахфильма» только с их проектами. Но иностранцам, часто не подозревающим о сущест­вовании этих компаний, нужно увидеть общий список фильмов, которые делаются в Казахстане, со всей базовой информацией и контактами. Такая же проблема с отсутствием консолидированного списка казахстанских кинокомпаний, которые оказывают услуги по производству фильмов. Те, кто готов снимать фильмы в Казахстане на свои деньги, не знают, где им искать местных партнеров по организации съемок. Павильоны от нашей страны на международных кинорынках в числе прочих услуг как раз и должны предоставлять эту информацию, но собрать ее воедино из-за отсутствия единой базы очень трудно.

– Каким видится будущее кинорынка Eurasian Film Market?

– Он будет ежегодным мероприятием, мы уже начали готовиться к следующему сезону. В этом году участие в нем приняли более 200 самых крупных прокатчиков и компании-поставщики оборудования. Это все центральноазиатские страны, Россия, Армения, Азербайджан, а также Польша, Германия и Франция. Большинство участников и парт­неров после кинорынка сказали, что будут теперь участвовать ежегодно и в гораздо большем объеме, что для нас, организаторов, является показателем того, что мы все сделали правильно и качественно, раз завоевали их доверие. Следовательно, кинорынок будет расширяться, так как у нас уже есть запросы и от новых партнеров. На ближайшие годы кинорынок Eurasian Film Market пропишется именно в Алматы. Кстати, в рамках кинорынка по инициативе посольства Франции в Алматы прошел фестиваль французского кино, где были представлены фильмы, еще не вышедшие в прокат в Центральной Азии.

– А какие-то сделки уже заключены в рамках Первого Алматинского кинорынка?

– Прокатчики из разных стран присмотрели некоторые казах­станские фильмы, сейчас ведутся переговоры о заключении сделок. Дело в том, что во время кинорынка, как правило, они бывают еще устными, то есть здесь образуются предварительные договоренности и появляются знакомства, переходящие в последующем в деловые встречи.