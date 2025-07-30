фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Знаки уважения

С официальным визитом в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев прибыл по приглашению своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Анкара встречала Президента Казахстана с почестями. В аэропорту его приветствовал лично турецкий лидер, и даже из воздушной гавани главы государств уехали на одном автомобиле – и это уже не требование дипломатического протокола, а демонстрация того, что личные отношения между ­Касым-Жомартом­ Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом не только уважительные, но и близкие, дружественные.

Это также прекрасно характеризует взаимодействие Казахстана и Турции в целом. На протяжении уже более чем трех десятилетий наши государства выстраивают и укрепляют связи по самому широкому спектру направлений, ориентируясь на конструктивное, взаимовыгодное, долгосрочное сотрудничество, черпая силы и вдохновение в общих исторических и культурных корнях, уважая и поддерживая друг друга.

Сегодня наши страны объединяют братские узы и крепкие отношения стратегического партнерства. И переговоры в Анкаре не просто подтвердили этот высокий статус казахско-турецкого взаимо­действия, но и обозначили стремление к выводу отношений на новый уровень. Основные векторы и приоритеты дальнейшего развития сотрудничества были обозначены лидерами как на двусторонних переговорах, так и в рамках 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Нужно отметить, что официальным и деловым переговорам предшествовало мероприятие, имеющее важное значение как ответный знак глубокого уважения высокого гостя принимающей его стране: в первую очередь Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей основателя современного турецкого государства, первого Президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.

Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир в Анкаре, Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.

В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Республики Казахстан.

Торжественный прием

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Президентском дворце в Анкаре.

Встреча казахстанского лидера была организована с торжественностью, соответствующей уровню высокого гостя и важности визита. В честь Главы нашего государства был выстроен почетный караул. Во время прибытия во дворец кортеж Президента Казахстана сопровождала конная гвардия.

Во дворце Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп. Пос­ле лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.

В ходе переговоров президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Президенту Турции за оказанный теплый прием.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.

Большие перспективы

После Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.

В ходе заседания Глава нашего государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

– Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин Президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание, что между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база, действуют более 60 договоров и соглашений. И в Анкаре этот список существенно пополнился: в рамках официального визита Главы государства были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.

На заседании были обсуждены воп­росы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 5 млрд долларов. Президент сообщил, что наша страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 млрд долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.

Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.

По словам Касым-Жомарта Токаева, реформы, проводимые для повышения инвестиционной привлекательности нашей страны, предоставляют широкие возможности для иностранных предпринимателей. При этом Казахстан, будучи открытым и надежным партнером, всегда готов поддержать турецких инвесторов.

Кроме того, на заседании совета делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетичес­кой сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Глава государства пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнер­гии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество «КазМунайГаза» и Turkiye Petroleum будет плодотворным.

Президент обратил внимание на то, что новый Налоговый кодекс РК предусматривает режим роялти, то есть особые возможнос­ти, стимулирующие глубокую переработку сырья. Он призвал турецких инвесторов создать совместный фонд и принять участие в проектах в горнодобывающей отрасли и разработке природных ресурсов.

Большие перспективы имеет сотрудничество в сельском хозяйстве. Четверть производимого в Казахстане зерна, треть хлопка и 26% зерновой клейковины экс­портируются в Турцию. В целом в аграрной отрасли нашей страны с участием турецкого бизнеса реализуются 23 инвес­тиционных проекта на сумму 1,3 млрд долларов. При этом 18 из них уже запущены, и производимая продукция поставляется на международный рынок.

Участники заседания обстоя­тельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма.

Особо были подчеркнуты тес­ные образовательные связи между двумя странами. В ближайшее время в Астане и Алматы будут открыты две школы фонда «Маариф», а также филиалы ведущих учебных заведений Турции.

По инициативе Касым-Жомарта Токаева в декабре прошлого года в провинции Газиан­теп, пострадавшей от землетрясения, началось строительство новой школы. Учебное заведение будет сдано в эксплуатацию в 2026 году.

Кроме того, в целях поддержки положительной динамики в области туризма, а также развития многоплановых двусторонних связей принято решение об установлении 90-дневного безвизового режима для граждан Турции в Казахстане.

Президент Турции поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: «Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!» Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

– Мы придаем особое значение сотрудничеству с Вашей страной. Сегодня двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Мы стремимся к дальнейшему наращиванию этой позитивной динамики в сферах торговли, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры. Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Мы продолжим работать с целью доведения товарооборота до 15 миллиардов долларов, – заявил Реджеп

Тайип Эрдоган.

На заседании совета с докладами с казахстанской стороны выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр транс­порта Нурлан Сауранбаев, с турецкой стороны – министр иностранных дел Хакан Фидан.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой по итогам 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также решение 5-го заседания совета.

Итоги плодотворных переговоров

По завершении двусторонних переговоров и заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня президенты Казахстана и Турции выступили с заявлением для прессы.

Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу за приглашение посетить Турцию с официальным визитом и оказанное казахской делегации гостеприимство.

– Каждый визит в страну, с которой нас связывают общие корни, имеет особое значение для обоих народов. Под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турецкая Республика отмечает свой вековой юбилей историчес­кими достижениями, уверенно вступив в новую эру. Благодаря взвешенной внешней политике уважаемого Президента Турция признана во всем мире авторитетным и влиятельным государством. В основе этих свершений лежат единство, мудрость и стойкость турецкого народа. Покорение подобных высот, без сомнений, стало возможным благодаря самоотверженной деятельности Президента

Реджепа Тайипа Эрдогана. Наши граждане искренне уважают Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ. Казахстан всегда рад успехам Турции и желает ей светлого будущего, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что отношения между двумя странами переросли в расширенное стратегическое партнерство, и выразил уверенность в том, что завершившиеся плодотворные переговоры выведут двусторонние связи на новый уровень.

– Мы провели 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и рассмотрели приоритетные направления, которые придадут новый импульс нашему взаимодействию. Были подписаны важные межправительственные документы, призванные активизировать контакты в различных отраслях. Турция является одним из наших основных стратегических партнеров в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В связи с этим особое внимание было уделено перспективам увеличения взаимного товарооборота. В прошлом году объем торговли между двумя странами составил 5 миллиардов долларов. В будущем мы значительно увеличим этот показатель, для этого есть необходимый потенциал, – сказал Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время в нашей стране работают около 4 тыс. турецких компаний. Совместно с ними реализован ряд проектов на сумму 6 млрд долларов. Эти проекты охватывают энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие важные сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 млрд долларов.

– В качестве открытого и надеж­ного партнера мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам и приглашаем ваши компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, – заявил Президент. – Прекрасные возможности открываются для укрепления транс­портно-логистических связей. Нам следует максимально использовать стратегическое расположение наших стран. В настоя­щее время около 85 процентов грузов, перевозимых по суше между Европой и Китаем, проходит через Казахстан. Большое значение также имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Данная инициатива отвечает интересам обеих стран. Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги, строительство автомобильных дорог и обновление инфраструктуры для активизации судоходства на Каспийском море. Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в этих проектах. Наше Правительство готово предоставить особые льготы турецким предпринимателям.

В ходе переговоров сторонами была отмечена важность взаимодействия в энергетическом секторе.

Как отметил Глава государства, в настоящее время по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 млн тонн казахстанской нефти. На переговорах президенты обсудили вопрос увеличения объемов поставок. Касым-Жомарт Токаев сказал, что казахстанская сторона приветствует намерение Turkiye Petroleum работать на нашем рынке.

– Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов, – добавил Глава государства.

Другая важная сфера сотрудничества – сельское хозяйство. Президент подчеркнул, что наша страна вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Турции и затронул вопрос экс­порта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил заинтересованность Казахстана в использовании турецких технологий, поскольку наша страна придает большое значение цифровизации сельского хозяйства, повышению производительности труда и развитию перерабатывающей промышленности.

Президент упомянул значительные достижения Турции в оборонной и военно-техничес­кой сферах и поздравил

Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025.

Одна из тем переговоров касалась совместного создания IT-разработок. Глава государства рассказал о достижениях нашей страны в этой области и отметил, что сфера IT открывает широкие возможности для укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.

Приоритетное внимание лидеры уделили также укреплению культурно-гуманитарных связей. В первую очередь были рассмотрены вопросы развития контактов в сферах образования и науки.

– В настоящее время более 12 тысяч наших студентов обучаются в Турции, а 300 турецких студентов – в высших учебных заведениях Казахстана. Выражаю благодарность Президенту и Правительству Турции за оказанную поддержку. В Туркестанской области уже много лет успешно функционирует Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави. В Южно-Казахстанском педагогическом университете будет открыт филиал одного из ведущих учебных заведений Турции – университета Гази. Кроме того, начаты работы по открытию двух школ фонда «Маариф», что станет поис­тине значимым событием. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году, ведется подготовка к учреждению филиала высшего учебного заведения «Медиполь Стамбул» на базе Медицинского университета Астана. Мы достигли договоренности о подготовке и повышении квалификации отечественных медицинских работников в ведущих клиниках Турции, – перечислил Глава государства.

В целом, по словам Президента, есть заинтересованность в продолжении перспективных начинаний и дальнейшем укреп­лении связей в сферах образования, туризма и медицины, активизации деловых контактов. Этому, в частности, призвано способствовать решение о предоставлении гражданам Турции права на безвизовое пребывание на территории Казахстана сроком до 90 дней.

– Считаю этот шаг особенно важным для туристов и бизнесменов. Уверен, что подобные инициативы укрепят нашу дружбу, повысят взаимное доверие и откроют путь к новым достижениям, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуаль­ным мировым проб­лемам и выразили обеспокоен­ность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов.

Президенты Казахстана и Турции считают необходимым разрешение всех конфликтов и противоречий мирным путем, на основе дипломатических переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта.

– Это является убедительным свидетельством Вашего авторитета и влияния. Наши страны придерживаются общей точки зрения относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Казахстан отстаивает необходимость сохранения территориаль­ной целостности всех стран. Казахстан и Турция продолжат эффективное сотрудничество на международной арене. Казахстанская дип­ломатия будет уделять особое внимание дальнейшему развитию Организации тюркоязычных государств. Мы продолжим совместную работу с турецкой стороной в этом направлении и объединим усилия во имя обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Выражаю особую признательность за поддержку международных инициатив Казахстана, в том числе за вклад Турции в работу Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, –

подытожил Глава государства.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что завершившиеся переговоры были плодотворными.

– Казахстан – крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений – от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскас­пийского транспортного марш­рута – современного аналога исторического Шелкового пути, – сообщил Президент Турции.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган затронул вопросы сотрудничества в сфере туризма, выразив признательность

Касым-Жомарту Токаеву за принятое Казахстаном решение о возможности безвизового пребывания граждан Турции в

течение 90 дней.

В завершение своего выступ­ления, как сообщила пресс-служба Президента, Глава нашего государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за состоявшиеся плодотворные переговоры и пригласил его посетить Казахстан в удобное время.

Символ незыблемой дружбы

Во время визита в Анкару Президент Казахстана был награж­ден высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı.

На торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Президенту Реджепу Тайипу

Эрдогану и всему турецкому народу и отметил, что для него большая честь принять эту награду.

– Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достоя­ние двух народов – узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива – символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегичес­кого сотрудничества, – сказал Президент Казахстана.

Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и

безопасности.

– Вы достигли таких высот благодаря мудрой политике и неустанной деятельности, направленной на продвижение интересов страны. Международная репутация Вашей страны не вызывает никаких сомнений. Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет непосредственно связаны с Вашей деятельностью. Сегодня Ваша страна входит в двадцатку ведущих стран по уровню экономического развития. По мнению экспертов, Турцию ждет светлое будущее, а ее роль в мире будет неизменно расти. Я твердо убежден, что Турецкая Республика под Вашим началом продолжит уверенное движение вперед в свой новый золотой век. Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. Это неоспоримый исторический факт, который навсегда сохранится в памяти суверенного казахского народа, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в укрепление казахско-турецких отношений.

Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество активно углубляется. Достигнуты значительные успехи в торгово-экономической сфере. Культурно-гуманитарные связи крепнут из года в год. Наши страны тесно взаимодействуют на международной арене.

– Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности. Особенно хотелось бы отметить наши эффективные действия в рамках Организации тюркских государств. Сегодня мы видим большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества и вывода его на качественно новый уровень. Итоги нынешних переговоров служат ярким тому подтверждением, – заявил Глава государства.

Президент Казахстана подчерк­нул, что наша страна проводит сбалансированную политику и решает масштабные социально-экономические задачи.