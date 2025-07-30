Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обозначили перспективы казахско-турецкого сотрудничества
Знаки уважения
С официальным визитом в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев прибыл по приглашению своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Анкара встречала Президента Казахстана с почестями. В аэропорту его приветствовал лично турецкий лидер, и даже из воздушной гавани главы государств уехали на одном автомобиле – и это уже не требование дипломатического протокола, а демонстрация того, что личные отношения между Касым-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом не только уважительные, но и близкие, дружественные.
Это также прекрасно характеризует взаимодействие Казахстана и Турции в целом. На протяжении уже более чем трех десятилетий наши государства выстраивают и укрепляют связи по самому широкому спектру направлений, ориентируясь на конструктивное, взаимовыгодное, долгосрочное сотрудничество, черпая силы и вдохновение в общих исторических и культурных корнях, уважая и поддерживая друг друга.
Сегодня наши страны объединяют братские узы и крепкие отношения стратегического партнерства. И переговоры в Анкаре не просто подтвердили этот высокий статус казахско-турецкого взаимодействия, но и обозначили стремление к выводу отношений на новый уровень. Основные векторы и приоритеты дальнейшего развития сотрудничества были обозначены лидерами как на двусторонних переговорах, так и в рамках 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
Нужно отметить, что официальным и деловым переговорам предшествовало мероприятие, имеющее важное значение как ответный знак глубокого уважения высокого гостя принимающей его стране: в первую очередь Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей основателя современного турецкого государства, первого Президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.
Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир в Анкаре, Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.
В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Республики Казахстан.
Торжественный прием
Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Президентском дворце в Анкаре.
Встреча казахстанского лидера была организована с торжественностью, соответствующей уровню высокого гостя и важности визита. В честь Главы нашего государства был выстроен почетный караул. Во время прибытия во дворец кортеж Президента Казахстана сопровождала конная гвардия.
Во дворце Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп. После лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.
В ходе переговоров президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Президенту Турции за оказанный теплый прием.
В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.
Большие перспективы
После Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.
В ходе заседания Глава нашего государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.
– Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин Президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он также обратил внимание, что между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база, действуют более 60 договоров и соглашений. И в Анкаре этот список существенно пополнился: в рамках официального визита Главы государства были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.
На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 5 млрд долларов. Президент сообщил, что наша страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 млрд долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.
Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.
По словам Касым-Жомарта Токаева, реформы, проводимые для повышения инвестиционной привлекательности нашей страны, предоставляют широкие возможности для иностранных предпринимателей. При этом Казахстан, будучи открытым и надежным партнером, всегда готов поддержать турецких инвесторов.
Кроме того, на заседании совета делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.
Глава государства пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнергии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество «КазМунайГаза» и Turkiye Petroleum будет плодотворным.
Президент обратил внимание на то, что новый Налоговый кодекс РК предусматривает режим роялти, то есть особые возможности, стимулирующие глубокую переработку сырья. Он призвал турецких инвесторов создать совместный фонд и принять участие в проектах в горнодобывающей отрасли и разработке природных ресурсов.
Большие перспективы имеет сотрудничество в сельском хозяйстве. Четверть производимого в Казахстане зерна, треть хлопка и 26% зерновой клейковины экспортируются в Турцию. В целом в аграрной отрасли нашей страны с участием турецкого бизнеса реализуются 23 инвестиционных проекта на сумму 1,3 млрд долларов. При этом 18 из них уже запущены, и производимая продукция поставляется на международный рынок.
Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма.
Особо были подчеркнуты тесные образовательные связи между двумя странами. В ближайшее время в Астане и Алматы будут открыты две школы фонда «Маариф», а также филиалы ведущих учебных заведений Турции.
По инициативе Касым-Жомарта Токаева в декабре прошлого года в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения, началось строительство новой школы. Учебное заведение будет сдано в эксплуатацию в 2026 году.
Кроме того, в целях поддержки положительной динамики в области туризма, а также развития многоплановых двусторонних связей принято решение об установлении 90-дневного безвизового режима для граждан Турции в Казахстане.
Президент Турции поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: «Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!» Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.
– Мы придаем особое значение сотрудничеству с Вашей страной. Сегодня двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Мы стремимся к дальнейшему наращиванию этой позитивной динамики в сферах торговли, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры. Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Мы продолжим работать с целью доведения товарооборота до 15 миллиардов долларов, – заявил Реджеп
Тайип Эрдоган.
На заседании совета с докладами с казахстанской стороны выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр транспорта Нурлан Сауранбаев, с турецкой стороны – министр иностранных дел Хакан Фидан.
В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой по итогам 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также решение 5-го заседания совета.
Итоги плодотворных переговоров
По завершении двусторонних переговоров и заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня президенты Казахстана и Турции выступили с заявлением для прессы.
Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу за приглашение посетить Турцию с официальным визитом и оказанное казахской делегации гостеприимство.
– Каждый визит в страну, с которой нас связывают общие корни, имеет особое значение для обоих народов. Под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турецкая Республика отмечает свой вековой юбилей историческими достижениями, уверенно вступив в новую эру. Благодаря взвешенной внешней политике уважаемого Президента Турция признана во всем мире авторитетным и влиятельным государством. В основе этих свершений лежат единство, мудрость и стойкость турецкого народа. Покорение подобных высот, без сомнений, стало возможным благодаря самоотверженной деятельности Президента
Реджепа Тайипа Эрдогана. Наши граждане искренне уважают Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ. Казахстан всегда рад успехам Турции и желает ей светлого будущего, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что отношения между двумя странами переросли в расширенное стратегическое партнерство, и выразил уверенность в том, что завершившиеся плодотворные переговоры выведут двусторонние связи на новый уровень.
– Мы провели 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и рассмотрели приоритетные направления, которые придадут новый импульс нашему взаимодействию. Были подписаны важные межправительственные документы, призванные активизировать контакты в различных отраслях. Турция является одним из наших основных стратегических партнеров в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В связи с этим особое внимание было уделено перспективам увеличения взаимного товарооборота. В прошлом году объем торговли между двумя странами составил 5 миллиардов долларов. В будущем мы значительно увеличим этот показатель, для этого есть необходимый потенциал, – сказал Глава государства.
По словам Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время в нашей стране работают около 4 тыс. турецких компаний. Совместно с ними реализован ряд проектов на сумму 6 млрд долларов. Эти проекты охватывают энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие важные сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 млрд долларов.
– В качестве открытого и надежного партнера мы всегда готовы оказать поддержку турецким инвесторам и приглашаем ваши компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, – заявил Президент. – Прекрасные возможности открываются для укрепления транспортно-логистических связей. Нам следует максимально использовать стратегическое расположение наших стран. В настоящее время около 85 процентов грузов, перевозимых по суше между Европой и Китаем, проходит через Казахстан. Большое значение также имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Данная инициатива отвечает интересам обеих стран. Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги, строительство автомобильных дорог и обновление инфраструктуры для активизации судоходства на Каспийском море. Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в этих проектах. Наше Правительство готово предоставить особые льготы турецким предпринимателям.
В ходе переговоров сторонами была отмечена важность взаимодействия в энергетическом секторе.
Как отметил Глава государства, в настоящее время по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 млн тонн казахстанской нефти. На переговорах президенты обсудили вопрос увеличения объемов поставок. Касым-Жомарт Токаев сказал, что казахстанская сторона приветствует намерение Turkiye Petroleum работать на нашем рынке.
– Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов, – добавил Глава государства.
Другая важная сфера сотрудничества – сельское хозяйство. Президент подчеркнул, что наша страна вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Турции и затронул вопрос экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил заинтересованность Казахстана в использовании турецких технологий, поскольку наша страна придает большое значение цифровизации сельского хозяйства, повышению производительности труда и развитию перерабатывающей промышленности.
Президент упомянул значительные достижения Турции в оборонной и военно-технической сферах и поздравил
Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025.
Одна из тем переговоров касалась совместного создания IT-разработок. Глава государства рассказал о достижениях нашей страны в этой области и отметил, что сфера IT открывает широкие возможности для укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.
Приоритетное внимание лидеры уделили также укреплению культурно-гуманитарных связей. В первую очередь были рассмотрены вопросы развития контактов в сферах образования и науки.
– В настоящее время более 12 тысяч наших студентов обучаются в Турции, а 300 турецких студентов – в высших учебных заведениях Казахстана. Выражаю благодарность Президенту и Правительству Турции за оказанную поддержку. В Туркестанской области уже много лет успешно функционирует Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави. В Южно-Казахстанском педагогическом университете будет открыт филиал одного из ведущих учебных заведений Турции – университета Гази. Кроме того, начаты работы по открытию двух школ фонда «Маариф», что станет поистине значимым событием. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году, ведется подготовка к учреждению филиала высшего учебного заведения «Медиполь Стамбул» на базе Медицинского университета Астана. Мы достигли договоренности о подготовке и повышении квалификации отечественных медицинских работников в ведущих клиниках Турции, – перечислил Глава государства.
В целом, по словам Президента, есть заинтересованность в продолжении перспективных начинаний и дальнейшем укреплении связей в сферах образования, туризма и медицины, активизации деловых контактов. Этому, в частности, призвано способствовать решение о предоставлении гражданам Турции права на безвизовое пребывание на территории Казахстана сроком до 90 дней.
– Считаю этот шаг особенно важным для туристов и бизнесменов. Уверен, что подобные инициативы укрепят нашу дружбу, повысят взаимное доверие и откроют путь к новым достижениям, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов.
Президенты Казахстана и Турции считают необходимым разрешение всех конфликтов и противоречий мирным путем, на основе дипломатических переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта.
– Это является убедительным свидетельством Вашего авторитета и влияния. Наши страны придерживаются общей точки зрения относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Казахстан отстаивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран. Казахстан и Турция продолжат эффективное сотрудничество на международной арене. Казахстанская дипломатия будет уделять особое внимание дальнейшему развитию Организации тюркоязычных государств. Мы продолжим совместную работу с турецкой стороной в этом направлении и объединим усилия во имя обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Выражаю особую признательность за поддержку международных инициатив Казахстана, в том числе за вклад Турции в работу Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, –
подытожил Глава государства.
В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что завершившиеся переговоры были плодотворными.
– Казахстан – крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений – от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута – современного аналога исторического Шелкового пути, – сообщил Президент Турции.
Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган затронул вопросы сотрудничества в сфере туризма, выразив признательность
Касым-Жомарту Токаеву за принятое Казахстаном решение о возможности безвизового пребывания граждан Турции в
течение 90 дней.
В завершение своего выступления, как сообщила пресс-служба Президента, Глава нашего государства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за состоявшиеся плодотворные переговоры и пригласил его посетить Казахстан в удобное время.
Символ незыблемой дружбы
Во время визита в Анкару Президент Казахстана был награжден высшей государственной наградой Турецкой Республики – орденом Devlet Nişanı.
На торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Президенту Реджепу Тайипу
Эрдогану и всему турецкому народу и отметил, что для него большая честь принять эту награду.
– Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов – узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива – символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегического сотрудничества, – сказал Президент Казахстана.
Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и
безопасности.
– Вы достигли таких высот благодаря мудрой политике и неустанной деятельности, направленной на продвижение интересов страны. Международная репутация Вашей страны не вызывает никаких сомнений. Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет непосредственно связаны с Вашей деятельностью. Сегодня Ваша страна входит в двадцатку ведущих стран по уровню экономического развития. По мнению экспертов, Турцию ждет светлое будущее, а ее роль в мире будет неизменно расти. Я твердо убежден, что Турецкая Республика под Вашим началом продолжит уверенное движение вперед в свой новый золотой век. Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. Это неоспоримый исторический факт, который навсегда сохранится в памяти суверенного казахского народа, – сказал он.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в укрепление казахско-турецких отношений.
Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество активно углубляется. Достигнуты значительные успехи в торгово-экономической сфере. Культурно-гуманитарные связи крепнут из года в год. Наши страны тесно взаимодействуют на международной арене.
– Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности. Особенно хотелось бы отметить наши эффективные действия в рамках Организации тюркских государств. Сегодня мы видим большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества и вывода его на качественно новый уровень. Итоги нынешних переговоров служат ярким тому подтверждением, – заявил Глава государства.
Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна проводит сбалансированную политику и решает масштабные социально-экономические задачи.