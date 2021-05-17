Казахстан – творец дипломатии между Европой и Азией

Более 400 000 новых случаев заражения и 4 000 смертей в день, переполненные больницы, переполненные кладбища... В Индии отголоски пандемии коронавируса в настоящее время имеют эффект бомбы замедленного действия. В этой стране с населением 1,3 млрд жителей наиболее уязвимые группы населения также являются наиболее пострадавшими.

В сложившейся ситуации страны проявили международную солидарность. В частности, Пакистан предоставил Индии медицинское оборудование, чтобы помочь своему соседу пережить этот шторм. В свою очередь Казахстан в качестве региональной поддержки официализировал поставку 6 млн хирургических масок, 400 тыс. респираторов, 50 тыс. противочумных костюмов и 105 аппаратов искусственной вентиляции легких собственного производства.

«Мы готовы объединить усилия с нашими индийскими друзь­ями с целью сдерживания пандемии и оказать посильную помощь в духе прочной дружбы и взаимной поддержки между нашими государствами», – заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Это объявление прозвучало после того, как Нур-Султан протянул руку помощи другой соседней стране – Кыргызстану.

Напомнив о ценностях, связывающих две страны, Касым-Жомарт Токаев отдал распоряжение об оказании Кыргызстану гуманитарной поддержки в виде 10 000 тонн муки.

Оперативно реагирующий на международную ситуацию Глава Казахстана аккуратно разыг­рывает карту примирения и взаимопомощи, которую он без колебаний регулярно использует. Этот аспект можно объяснить его политическим и профессиональным прошлым. Бывший министр иностранных дел, он занимал должность заместителя Генерального сек­ретаря, Генерального директора европейского отделения ООН, до избрания в июне 2019 года на пост главы бывшей советской республики.

Нур-Султан – дипломатичес­кая столица, партнер Европейского союза

Естественная склонность Казахстана к роли регионального посредника проявилась сразу после обретения им независимости в 1991 году, когда была предпринята попытка примирения в Нагорном Карабахе, которая приветствовалась Франсуа Миттераном в ходе его визита в 1993 году.

Страна с населением в 19 млн человек, являющаяся стратегической платформой между Китаем, Россией и Европейским союзом, также проявила себя, когда в 2010 году возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что в результате привело к подписанию совместной декларации в Астане (прежнее название столицы).

Являясь членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Казахстан затем сыграл важную роль в Украинском кризисе в 2014 году, когда бывший Президент Нурсултан Назарбаев убедил Франсуа Олланда встретиться с Владимиром Путиным, чтобы сблизить Россию с ЕС.

В 2017 году Астанинский процесс также позволил создать четыре зоны прекращения огня в Сирии, признанные Россией, Турцией и Ираном.

В 2018 году казахстанская столица вновь заняла важное место в дипломатических новостях в связи с подписанием глобальной декларации по первичной медико-санитарной помощи и межрелигиозного договора в пользу борьбы с терроризмом. Годом позже именно Казахстан вновь выступил организатором переговоров по сирийскому конф­ликту, усадив за один стол повстанцев и официальных представителей властей.

Благодаря своему влиятельному положению, Казахстан с годами стал привилегированным партнером Европейского союза, с которым он в начале 2018 года подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. С Францией связи особенно сильны по таким важным вопросам, как экономическое сотрудничество, устойчивое развитие, безопасность и борьба с терроризмом.

Франция также является одним из пяти основных торговых и инвестиционных партнеров Казахстана, где представлены такие крупные группы Парижской биржи CAC40, как Saint-Gobain, Alstom, Danone, Total, Orano и другие.

Франко-казахстанские отношения должны еще больше укрепиться с подписанием «дорожной карты» до 2030 года, направленной на развитие новых торгово-экономических проектов. Визит Эмманюэля Макрона в Нур-Султан, который планировался уже давно, но откладывался из-за пандемии коронавируса, должен позволить закрепить продолжение реализации общих планов.