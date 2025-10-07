Казахстан улучшил позиции в исследовании ОЭСР в области образования

Образование
118

Республика принимает участие в исследовании TALIS с 2018 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам международного исследования преподавания и обучения TALIS-2024, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития, в Казахстане отмечены положительные изменения в системе образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Это свидетельствует об эффективности реализации инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленных на развитие сферы образования и повышение статуса педагога, отметили в Кабмине.

Исследование TALIS оценивает образовательную среду, условия работы педагогов, возможности профессионального развития, педагогические практики и профессиональные убеждения. В исследовании приняли участие более 7 тыс. педагогов и 369 директоров школ Казахстана.

В Министерстве просвещения РК подчеркнули, что это единственное масштабное международное исследование, направленное на улучшение учебной среды и условий работы учителей. По сравнению с 2018 годом казахстанские педагоги стали меньше времени уделять административным задачам и больше – преподаванию и взаимодействию с родителями и опекунами детей. Также значительно выросла удовлетворенность профессией и условиями труда.

Кроме того, полученные данные свидетельствуют о заметных позитивных изменениях в условиях труда педагогов. Средняя недельная нагрузка казахстанских педагогов в предыдущем учебном году составляла 36 часов, тогда как в 2018 году показатель достигал 50 часов. Такое сокращение времени на сегодня является уникальным среди стран ОЭСР. Наряду с этим, средний возраст педагогов в Казахстане снизился до 41 года, что на 4 года ниже среднего уровня ОЭСР.

Не менее важным результатом стало повышение уровня удовлетворенности педагогов условиями труда и заработной платой. 95% педагогов довольны своей работой, а 80% ответили, что при повторном выборе профессии снова выбрали бы педагогическую деятельность.

Казахстан принимает участие в исследовании TALIS с 2018 года. Полученные результаты были учтены при разработке образовательных стратегий и национальных законов, включая Закон «О статусе педагога».

#Образование #исследование #ОЭСР #TALIS

Популярное

Все
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Два плюса на один респиратор
На Играх стран СНГ
Урожайность, цены, экспортные рынки
Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном
Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте
Надежный партнер для инвесторов
Удачный сезон для Данила
Не выдержал асфальт
30-метровый пирог испекли в честь юбилея г. Конаева
Человек с большим сердцем
Все начинается с нас самих!
Трудовое воспитание поможет вернуться к нормальной жизни
Равные возможности для каждого ребенка
Преображается старинный Жаркент
Закон Республики Казахстан О ратификации
И вновь продолжается сБой…
Виноградные слезы
Проекты, меняющие жизнь
Спектр взаимного интереса широк и масштабен
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

И вновь продолжается сБой…
Современную школу построили на месте аварийной в районе Тур…
Эффект внезапности и индекс несъедаемости: что изменят в шк…
Профильные классы открываются в казахстанских школах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]