Прокуратура начала расследование утечки личных данных студенток КазНУ

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- УП Бостандыкского района зарегистрировало досудебное расследование по ст. 147 ч. 5 УК РК (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, студентов КазНУ имени Аль-Фараби, - проинформировали в городской прокуратуре.

В рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия, добавили в пресс-службе.

На инцидент отреагировали и в Минцифры.

- В связи с публикуемой в сети Интернет информацией по распространению персональных данных (в том числе тайны медработника) сообщаем, что в данном случае усматривается нарушение действующего законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. Министерство направило запрос в КазНУ им. аль-Фараби для предоставления разъяснений по данному вопросу, - говорится в сообщении МЦРИАП РК.

Напомним, информация о рассылке списка появилась в Telegram-канале Qumash. Авторы канала сообщили, что в WhatsApp-группу старост, состоящую из 190 человек, скинули 4 документа со списком студенток, где, помимо фамилий, имен и отчеств девушек, были их ИИН, сотовые номера и медицинские данные, в том числе информация о том, кто из них вирго (девственница).

На рассылку также отреагировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и сообщил, что взял ситуацию на контроль.