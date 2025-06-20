Казахстан усиливает меры по восполнению минерально-сырьевой базы

Энергетика
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На фоне снижения разведанных запасов традиционных рудных ресурсов, Казахстан принимает системные меры по наращиванию и устойчивому использованию минеральной базы,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ключевые меры:

•        Внедрена западноавстралийская модель недропользования: принцип «первый пришёл — первый получил» стимулирует приток частных инвестиций в геологоразведку.

•        К 2026 году территория геологоразведки расширится с 1,9 до 2,2 млн кв. км.

•        Внедрение международного стандарта CRIRSCO и цифровизация геоданных обеспечивают прозрачность и равный доступ к перспективным участкам недр.

•        Для проектов с внутренней нормой рентабельности (IRR) ниже 15% предусмотрено освобождение от НДПИ до 5 лет, что создаёт благоприятные условия для освоения сложных месторождений.

•        Начата паспортизация более 55 млрд тонн техногенных минеральных образований (ТМО) — это мощный резерв для будущего промышленного вовлечения в переработку.

Казахстан демонстрирует уверенное движение к укреплению ресурсной независимости и привлечению долгосрочных инвестиций в недропользование.

#Казахстан #геологоразведка #минеральная база

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