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По данным МСХ, введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур на территорию Казахстана всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.

В ведомстве отметили, что запрет не распространяется на транзит яиц кур через Казахстан.

Временный запрет введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.

Как известно, в это время идет снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств.

Также в данный период сокращаются сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объемы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.

Приказ вступает в силу с 9 апреля 2025 года.