Казахстан временно запретил импорт куриных яиц

Экономика,Сельское хозяйство
51

Приказ министра сельского хозяйства вступил в силу 9 апреля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МСХ, введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур на территорию Казахстана всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.

В ведомстве отметили, что запрет не распространяется на транзит яиц кур через Казахстан.

Временный запрет введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.

Как известно, в это время идет снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. 

Также в данный период сокращаются сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объемы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.

Приказ вступает в силу с 9 апреля 2025 года.

#запрет #импорт #яйца

Популярное

Все
Впервые за 5 лет в Созакский район поступило более 1,3 млрд кубометров воды
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Целый этаж сгорел в общежитии Астаны
Система образования находится на важном этапе трансформации
Общественное участие и контроль – необходимость
Подспорье для аграриев
Казахстан временно запретил импорт куриных яиц
Большая радость для детей и взрослых
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Высокая оценка учителей и школьников
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Вдохновляем детей на мечты в Международный день детской книги
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизненный сценарий для особенного юноши
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Крепнут отношения Казахстана и Узбекистана в военной сфере
В столичной гимназии говорили о наследии Смагула Садвокасова
Музыка Нургисы звучит в наших сердцах: концерт «Әлқисса-Нұрғиса» прошел в Астане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к пра…
Подспорье для аграриев
Рабочую группу по проблемным вопросам бизнеса предложили со…
Грибной кластер создают в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]