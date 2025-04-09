Приказ министра сельского хозяйства вступил в силу 9 апреля, сообщает Kazpravda.kz
По данным МСХ, введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур на территорию Казахстана всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.
В ведомстве отметили, что запрет не распространяется на транзит яиц кур через Казахстан.
Временный запрет введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.
Как известно, в это время идет снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств.
Также в данный период сокращаются сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объемы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.