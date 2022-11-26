Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев

Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на церемении инаугурации, передает Kazpravda.kz .

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"Этот год был особенно важным для нашего народа. Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни. Благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив.

"Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе. Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, Президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение", – резюмировал президент РК.