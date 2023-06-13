Казахстан занял 1-е место в общем зачете чемпионата Азии по шоссейному велоспорту

13 медалей завоевала сборная Казахстана на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото пресс-службы Министерства культуры и спорта

Сегодня в городе Районге (Таиланд) прошел последний соревновательный день континентального первенства. В групповой гонке на 156 км победу одержал казахстанец Глеб Брусенский. Вторым финишную черту пересек еще один наш соотечественник Евгений Гидич. Тройку призеров замкнул японский гонщик Юкия Араширо.



«В итоге сборная Казахстана с 8 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями заняла 1-е место в общем зачете чемпионата Азии. На втором месте – хозяева первенства – команда Таиланда, на третьем – Вьетнам. В общей сложности медали завоевали спортсмены из 15 стран», – рассказали в МКС.

Всего на чемпионате Азии выступили около 700 спортсменов из 27 стран. Они боролись за награды 42-го континентального первенства среди взрослых, 29-го молодежного чемпионата и 11-го чемпионата Азии среди паравелосипедистов. Среди участников были разыграны рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).