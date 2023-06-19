Казахстан занял первое место на VII чемпионате мира по рукопашному бою

Фото пресс-службы МКС РК

В Астане завершился VII чемпионат мира по рукопашному бою. Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место, завоевав 21 золотую, 19 серебряных и 21 бронзовую медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Турнир собрал более 300 спортсменов из 32 стран. Это Казахстан, Германия, Индия, Италия, Испания, Монголия, Таиланд, Турция, Чехия, Швейцария и другие государства.

Отмечается, что казахстанцы уверенно завоевали первое общекомандное место, опередив команды России и Узбекистана, у которых по 7 золотых наград.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов принял участие в торжественной церемонии в честь финального соревновательного дня мирового первенства.

После парада флагов и музыкальных номеров, министр поприветствовал заполнивших Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова зрителей и всех участников соревнований. Он пожелал удачи казахстанским спортсменам, которые бились в этот вечер за золотые медали.

«Единоборства очень популярны в Казахстане, поэтому у этого вида спорта в стране очень большие перспективы. Мы же будем работать над тем, чтобы полностью этот потенциал реализовать. Вклад подобных турниров в пропаганду спорта и здорового образа жизни огромен, поэтому будем работать над тем, чтобы они проходили в Казахстане как можно чаще», — отметил Оралов.