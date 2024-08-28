Казахстан запретил вывоз бензина и ввоз яблок автотранспортом

Сельское хозяйство , Нефть и Газ
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По данным МСХ, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Принимая во внимание задачу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам обсуждения было принято решение продлить запрет на вывоз с территории Казахстана бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.     

Рассмотрен также вопрос о запрете на ввоз яблок на территорию Казахстана. По информации Министерства сельского хозяйства, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн. Такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства. В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%,  что обеспечит потребность внутреннего рынка. По итогам обсуждения было принято решение ввести временный запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран ЕАЭС, до конца года.

Также на заседании МВК рассмотрели предложения по введению экспортной таможенной пошлины на ряд товаров.  В целях увеличения внутренней переработки сырьевых товаров и загрузки отечественных предприятий сырьем, дающих, как следствие, увеличение доходной части бюджета, Минфин внес предложение по установлению ЭТП на определенные сырьевые товары. По итогам обсуждения было решено, что предложения министерства будут проработаны отраслевыми госорганами  вместе с НПП «Атамекен» и заинтересованными ассоциациями с учетом положений нового налогового кодекса.

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