Казахстан запускает новый инвестиционный цикл

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Совет иностранных инвесторов при Президенте РК был создан 26 лет назад как платформа для прямого диалога между руководством страны и иностранными инвесторами с целью решения системных вопросов, связанных с их деятельностью. За прошедшие годы площадка СИИ показала себя важнейшим инструментом для улучшения инвестиционного климата в стране.

Заседания этого консультативно-совещательного органа под председательством Главы государства проводятся регулярно один-два раза в год и, хотя предполагают обсуждение самого широкого спектра вопросов, обычно имеют некую «заглавную» тему.

– Тесное сотрудничество между Правительством и иностранными инвесторами позволило привлечь на сегодняшний день более 450 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Однако глобальная конкуренция за инвестиции ужесточается, поэтому на этом заседании мы сфокусируемся на запуске нового инвестиционного цикла Республики Казахстан, – обозначил Касым-Жомарт Токаев тему 36-го заседания СИИ, открывая встречу.

Фокус на приоритетные направления

Выступая на пленарном заседании, Глава государства отметил, что, согласно данным Международного института развития менеджмента (IMD), наша страна вошла в топ-35 конкурентоспособных стран мира.

– Мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу – привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Для реализации этой цели Инвестиционный штаб при Правительстве наделен расширенными полномочиями по оперативному решению возникающих проблем. В мае текущего года мною был подписан Указ, усиливший базу для существенной либерализации национальной экономики. Мы продолжим последовательные системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов в стране, – подчеркнул Президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд направлений и сфер деятельности, которые заслуживают особого внимания инвесторов. Это промышленный сектор, энергетика, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.

Президент подчеркнул, что Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой, и рассказал о мерах по повышению эффективности и прозрачности процессов в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых. По его словам, наша страна за последние шесть лет привлек­ла частные инвестиции в геологоразведку на сумму более 1 млрд долларов.

В настоящее время на территории страны порядка 1,6 млн квад­ратных километров открыты для получения права недропользования на геологоразведку. Ряд глобальных игроков уже работают в этом направлении в Казахстане и, как заявил Глава государства, наша страна продолжит создавать оптимальные условия для компаний, готовых инвестировать в этот сектор.

– Недавно принятый Нацио­нальный инфраструктурный план до 2029 года открывает «окно возможностей» для местных производителей, – продолжил Президент. – Будет реа­лизовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем в 86 миллиардов долларов. Правительство сформирует список товаров для локализации офтейк-контрактов. Для промышленного роста необходима высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому я объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Мы ищем инвесторов, готовых повысить качество технического и профессионального образования в Казахстане и развивать соответствующую инфраструктуру, – заявил он.

Характеризуя ситуацию в энергетическом секторе, Глава государства отметил заслуги международных нефтяных компаний, которые сыграли важную роль в развитии страны.

– Иностранные инвесторы вложили капитал, предоставили передовые технологии и высококвалифицированную рабочую силу. Их инвестиции способствовали росту нашей энергетической отрасли: за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Благодаря этому Казах­стан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста добычи нефти. Говоря о будущем, мы ставим цель преодолеть порог в 100 миллионов тонн в год. Также мы заинтересованы и в развитии газовой отрасли, – сказал

Касым-Жомарт Токаев.

Ключевое значение для диверсификации экономики имеет также расширение нефтехимической промышленности.

Президент упомянул о нескольких важных проектах, реа­лизуемых в этой сфере с иностранными партнерами. Так, в 2022 году в Казахстане запущен крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60% внутреннего спроса и экс­портирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год.

– В проработке – ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 миллиардов долларов, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Глава государства уделил вопросу повышения инвестиционной привлекательности сектора «чистой» энергетики. В частности, достигнуты конкретные договоренности о реализации в Казахстане 43 ГВт «зеленых» проектов с такими мировыми компаниям, как Total, Svevind, ACWA Power и Masdar. Кроме того, Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергетики.

– Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной элект­ростанции в Казахстане, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта, – добавил Президент.

Следующей отраслью, заслуживающей внимания инвесторов, был назван агропромышленный сектор.

– Развитие сельского хозяйства Казахстана – стратегический прио­ритет для обеспечения продовольственной безопас­ности в регионе Центральной Азии. Наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, которые составляют более 200 миллионов гектаров. Наша сельхозпродукция экспортируется в более чем 80 стран мира. За последние шесть лет отраслевой экспорт удвоился, превысив пять миллиардов долларов. Поскольку мы стремимся превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор, будет реализовано более ста проектов стоимостью пять миллиардов долларов с участием иностранных инвесторов, – сказал Глава государства.

В транспортно-логистическом секторе Казахстан нацелен на укрепление своих позиций в качестве ключевого евразийского транзитного узла.