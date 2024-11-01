Казахстан запускает новый инвестиционный цикл

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Юлия Магер
редактор отдела политики

Президент Касым-Жомарт Токаев провел 36-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Совет иностранных инвесторов при Президенте РК был создан 26 лет назад как платформа для прямого диалога между руководством страны и иностранными инвесторами с целью решения системных вопросов, связанных с их деятельностью. За прошедшие годы площадка СИИ показала себя важнейшим инструментом для улучшения инвестиционного климата в стране.

Заседания этого консультативно-совещательного органа под председательством Главы государства проводятся регулярно один-два раза в год и, хотя предполагают обсуждение самого широкого спектра вопросов, обычно имеют некую «заглавную» тему.

– Тесное сотрудничество между Правительством и иностранными инвесторами позволило привлечь на сегодняшний день более 450 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Однако глобальная конкуренция за инвестиции ужесточается, поэтому на этом заседании мы сфокусируемся на запуске нового инвестиционного цикла Республики Казахстан, – обозначил Касым-Жомарт Токаев тему 36-го заседания СИИ, открывая встречу.

Фокус на приоритетные направления

Выступая на пленарном заседании, Глава государства отметил, что, согласно данным Международного института развития менеджмента (IMD), наша страна вошла в топ-35 конкурентоспособных стран мира.

– Мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу – привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Для реализации этой цели Инвестиционный штаб при Правительстве наделен расширенными полномочиями по оперативному решению возникающих проблем. В мае текущего года мною был подписан Указ, усиливший базу для существенной либерализации национальной экономики. Мы продолжим последовательные системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов в стране, – подчеркнул Президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд направлений и сфер деятельности, которые заслуживают особого внимания инвесторов. Это промышленный сектор, энергетика, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика.

Президент подчеркнул, что Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой, и рассказал о мерах по повышению эффективности и прозрачности процессов в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых. По его словам, наша страна за последние шесть лет привлек­ла частные инвестиции в геологоразведку на сумму более 1 млрд долларов.

В настоящее время на территории страны порядка 1,6 млн квад­ратных километров открыты для получения права недропользования на геологоразведку. Ряд глобальных игроков уже работают в этом направлении в Казахстане и, как заявил Глава государства, наша страна продолжит создавать оптимальные условия для компаний, готовых инвестировать в этот сектор.

– Недавно принятый Нацио­нальный инфраструктурный план до 2029 года открывает «окно возможностей» для местных производителей, – продолжил Президент. – Будет реа­лизовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем в 86 миллиардов долларов. Правительство сформирует список товаров для локализации офтейк-контрактов. Для промышленного роста необходима высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому я объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Мы ищем инвесторов, готовых повысить качество технического и профессионального образования в Казахстане и развивать соответствующую инфраструктуру, – заявил он.

Характеризуя ситуацию в энергетическом секторе, Глава государства отметил заслуги международных нефтяных компаний, которые сыграли важную роль в развитии страны.

– Иностранные инвесторы вложили капитал, предоставили передовые технологии и высококвалифицированную рабочую силу. Их инвестиции способствовали росту нашей энергетической отрасли: за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Благодаря этому Казах­стан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста добычи нефти. Говоря о будущем, мы ставим цель преодолеть порог в 100 миллионов тонн в год. Также мы заинтересованы и в развитии газовой отрасли, – сказал
Касым-Жомарт Токаев.

Ключевое значение для диверсификации экономики имеет также расширение нефтехимической промышленности.

Президент упомянул о нескольких важных проектах, реа­лизуемых в этой сфере с иностранными партнерами. Так, в 2022 году в Казахстане запущен крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60% внутреннего спроса и экс­портирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год.

– В проработке – ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 миллиардов долларов, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Глава государства уделил вопросу повышения инвестиционной привлекательности сектора «чистой» энергетики. В частности, достигнуты конкретные договоренности о реализации в Казахстане 43 ГВт «зеленых» проектов с такими мировыми компаниям, как Total, Svevind, ACWA Power и Masdar. Кроме того, Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергетики.

– Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной элект­ростанции в Казахстане, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта, – добавил Президент.

Следующей отраслью, заслуживающей внимания инвесторов, был назван агропромышленный сектор.

– Развитие сельского хозяйства Казахстана – стратегический прио­ритет для обеспечения продовольственной безопас­ности в регионе Центральной Азии. Наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, которые составляют более 200 миллионов гектаров. Наша сельхозпродукция экспортируется в более чем 80 стран мира. За последние шесть лет отраслевой экспорт удвоился, превысив пять миллиардов долларов. Поскольку мы стремимся превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор, будет реализовано более ста проектов стоимостью пять миллиардов долларов с участием иностранных инвесторов, – сказал Глава государства.

В транспортно-логистическом секторе Казахстан нацелен на укрепление своих позиций в качестве ключевого евразийского транзитного узла.

В стране планируется отремонтировать 11 тыс. километров старых железных дорог и построить более 5 тыс. новых. Приоритетом является развитие Транскаспийского международного транс­портного маршрута, поэтому ключевое внимание уделяется инвестициям, направленным на развитие его инфраструктуры путем строительства новых грузовых терминалов и производства транспортных судов.

Поддержка
инвесторов

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах защиты прав инвесторов и улучшения регуляторной политики.

Было отмечено, что одной из задач проводимой модернизации правовой и судебной системы является формирование благоприятного инвестиционного климата. Работает механизм «прокурорского фильтра», защищающий инвесторов. Для приоритетных инвестпроектов создается «зеленый коридор», который позволит упростить и ускорить процессы выдачи разрешений, выделения земельных участков, подведения инженерных коммуникаций.

Расширяется цифровое взаимодействие между Правительством и инвесторами. До конца года планируется запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы, которая позволит отслеживать реализацию проектов в режиме реального времени. Учрежден Национальный офис по приватизации.

– В этом году Парламент принял нормативно-правовые акты, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, включая отмену более 10 тысяч излишних или неактуальных требований, – продолжил Президент.

Новый Налоговый кодекс, по его мнению, будет способствовать активизации инвестиционного цикла, устанавливая налоговые преференции, суть которых заключается в праве отнести на вычет все затраты, связанные с приобретением машин, оборудования и программного обеспечения.

В контексте укрепления сотрудничества в финансовом секторе Казахстан делает акцент на работе Международного финансового центра «Астана». МФЦА – это, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, уникальное для региона учреждение, которое объединяет лучший опыт ведущих финансовых цент­ров мира.

В заключение Президент заявил о важности продолжения диалога между членами Совета и государственными органами, направленного на улучшение инвестиционного климата в стране, реализацию новых инициатив и конкретных проектов.

Планы, проекты, перспективы

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, выступая на пленарном заседании СИИ, отметила большую работу Казахстана в сфере совершенствования инвестиционной политики.

– Казахстан создает благоприятную экосистему для инвесторов, предлагает налоговые и неналоговые преимущества, сокращает бюрократические барьеры и пересматривает законодательство. Соз­дается Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая будет помогать инвесторам в их ежедневной работе. Мы уже видим положительные результаты данных шагов. Совсем недавно агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на один пункт, – отметила глава ЕБРР.

Она особо отметила принятие Казахстаном Национального инфраструктурного плана до 2029 года и высоко оценила поставленную Правительством цель по реализации порядка 200 проектов в этой сфере. При этом Одиль Рено-Бассо выразила мнение, что Казахстан может максимально повысить свои экономические выгоды в запланированных инфраструктурных проектах, реализовав комплекс мер, предусматривающих повышение роли частного сектора в экономике через ГЧП, приватизацию и создание соответствующей регуляторной среды.

Отдельно она подчеркнула важность повышения инвестиций в ВИЭ, скорейшего внедрения «умного» распределения энергии, создания соответствующей инфраструктуры. Необходимы также модернизация и оцифровка сетей электропередачи и распределения.

Глава ЕБРР упомянула успехи Казахстана в области «зеленой» энергетики, обратив внимание, что за относительно короткий период страна повысила долю ВИЭ в энергобалансе с нуля до 6%. Треть этого повышения, по ее словам, была профинансирована Европейским банком реконструкции и развития. Кроме того, она обратила внимание, что наша страна стала первой в регионе, принявшей долгосрочную стратегию декарбонизации.

Кроме того, Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что важно уделять внимание дальнейшей интеграции страны в глобальные цепочки поставок. В этом контексте она отметила большие преимущества Транскаспийского международного транспортного маршрута.

– Мы приветствуем инициативы Правительства в рамках нового подхода к поддержке МСБ, который предполагает отход от субсидий и фокусировку на стимулирование инноваций и экспортного потенциала, – добавила Одиль Рено-Бассо.

Она также заявила, что ЕБРР остается привержен развитию партнерства с Казахстаном и намерен оказывать поддержку стране на ее пути развития.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спикера за предложения и подчеркнул, что ЕБРР является одним из крупнейших международных финансовых институтов, работающих в Казахстане, – его инвестиционный портфель составляет более 11 млрд долларов. Он также подтвердил намерение нашей страны расширять сотрудничество, особенно по таким ключевым направлениям, как реализация крупных проектов в энергетическом, транспортном и логистическом секторах.

Заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, выступая на заседании СИИ, проинформировал об основных показателях экономического развития Казахстана за текущий год и о планах страны в рамках нового инвестиционного цикла.

В частности, он сообщил, что Концепция инвестиционной политики до 2029 года была актуализирована, предполагается сфокусироваться на секторах с высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособных производствах.

– Структурные реформы по либерализации экономики продолжатся. Правительство реализует меры по снижению государственного участия в экономике. К концу года государственные активы будут рассмотрены на предмет оценки потенциала приватизации и ликвидации. Создан Национальный офис по приватизации, который будет контролировать этот процесс. На 2025 год запланировано IPO компаний «Қазақстан Темір Жолы» и QazaqGaz как часть расширенной стратегии приватизации, – также рассказал глава МНЭ.

В целом, по словам Нурлана Байбазарова, предпринимаемые Казахстаном меры нацелены на запуск нового инвестиционного цикла. Он подчеркнул, что Правительство РК сохраняет приверженность созданию благоприятного инвестиционного климата и будет работать в партнерстве с внутренними и международными инвесторами.

Предложения
и рекомендации

Председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков представил на заседании ряд рекомендаций от иностранных инвесторов, подготовленных на рабочих группах в рамках СИИ.

Так, инвесторы предлагают проработать рекомендации по вопросам практического применения правил организации наставничества казахстанских работников и требования к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу.

Второе предложение: необходимо проработать вопрос изменения сроков работы вахтовым методом с учетом опыта компаний и соответствующих положений трудового законодательства.

Третья рекомендация: продолжение работы над регулированием сертифицированных облачных сервисов и дата-центров для обработки персональных данных в соответствии с принципами доверенного облака и международными стандартами, такими как GDPR.

Четвертая: рассмотреть внедрение политики классификации данных, пересмотреть требование локализации данных для критически важной инфраструктуры, доменов банковских систем, систем, обрабатывающих геологические данные.

Пятая рекомендация выражает пожелания инвесторов в отношении нового Налогового кодекса РК, вступление в силу которого планируется в 2026 году. Члены СИИ выразили надежду, что документ будет способствовать не только решению краткосрочных задач, но и улучшению инвестиционного климата в долгосрочной перспективе, удержанию действующих и привлечению новых инвесторов.

Шестое предложение: рассмот­реть возможность применения методики технического освидетельствования оборудования с учетом факторов риска.

Седьмое: усилить межведомст­венное сотрудничество для выработки долгосрочных мер по снижению рисков, связанных с понижением уровня Каспийского моря, с акцентом на обеспечении бесперебойной логистики операторов нефтегазовых проектов в казахстанском секторе.

– Помимо вышеуказанных рекомендаций мы также предлагаем создать рабочую группу по здравоохранению и развитию фармацевтической промышленности в рамках Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов». Ее создание будет направлено на защиту общественного здоровья, подготовку к будущим вызовам и укрепление отечественной фармацевтической промышленности, – добавил Ерлан Досымбеков, отметив, что выработанные на полях АКСИИ рекомендации уже официально направлены в соответствующие уполномоченные госорганы.

Видение сотрудничества
и развития

Вице-президент CNPC Чжан Даовэй, выступая на заседании СИИ, выразил мнение, что новый инвестиционный цикл Казахстана должен быть направлен на структурную перестройку и модернизацию промышленности, чтобы страна в полной мере могла воспользоваться своим стратегическим положением на пересечении Востока и Запада.

– Это позволит достичь целей социально-экономического развития, более качественного стабильного устойчивого роста национальной экономики. Меж­дународное инвестиционное сотрудничество и привлечение инновационных технологий – это эффективные средства для достижения этой цели, – отметил Чжан Даовэй.

В этом контексте, по его словам, особенно важно продвижение разработки и глубокой переработки ресурсов, развитие местной промышленности, содействие импортозамещению, модернизация базовой инфраструктуры.

Говоря о нефтегазовой отрасли, вице-президент CNPC подчерк­нул, что здесь новый инвестицион­ный цикл должен включать в себя увеличение инвестиций в геологоразведочные проекты, модернизацию и поддержание существующей основной нефтегазовой инфраструктуры, модернизацию производственных мощностей в области нефтепереработки и глубокой переработки углеводородных ресурсов, диверсификацию рынков экспорта углеводородов, сотрудничество в области производства нефтегазового оборудования, а также инвестиции в сферу ВИЭ.

– По новому инвестиционному циклу я бы хотел обратить внимание еще на два момента. Первый – при продвижении вопросов местного содержания должны в свою очередь учитываться фактический период, безопасность, себестоимость строительства и эксплуатации проектов. Второй – при выборе технических показателей и стандартов необходимо в основном использовать международные отраслевые стандарты, в том числе по охране окружающей среды и промышленные стандарты качества безопасности, – добавил Чжан Даовэй.

Он также подчеркнул, что CNPC в дальнейшем будет принимать всестороннее участие в реализации договоренностей, достигнутых между Казахстаном и КНР на высшем уровне и расширять стратегическое сотрудничество с нашей страной.

Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, обратил внимание, что международные банки развития играют особенную роль в привлечении инвестиций в инфраструктуру. Говоря о сотрудничестве ЕАБР и Казахстана, он отметил, что банк за последние три года вложил более 3 млрд долларов в проекты на территории страны. На сегодняшний день, по его словам, Казахстан является ключевым направлением для инвестиций ЕАБР, занимая почти 60% его инвестиционного портфеля. Причем более трети этих инвестиций реализуются в промышленности.

На заседании СИИ Николай Подгузов сфокусировался на вопросах, связанных с водным сектором. По его словам, здесь есть многочисленные возможности для инвестиций в инфраструктуру и промышленность, которые помогут «закрыть» как национальные вопросы развития, так и решить важные для всего региона проблемы в этой сфере. Такие, например, как рациональное использование водных ресурсов. В целом, по его словам, в секторе водоснабжения и водоотведения в Центральной Азии требуются значительные инвестиционные мероприятия. Это колоссальный рынок и широкие возможности для бизнеса, включая услуги по очистке и фильтрации воды, производство оборудования для регулирования и мониторинга расхода воды и многое другое.

– До 2030 года реализация проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в Казахстане может потребовать до пяти миллиардов долларов инвестиций. Вместе мы сможем предоставить необходимые объемы финансирования, тем самым обеспечим важную инфраструктуру для дальнейшего качественного роста экономики Казахстана, – отметил глава ЕАБР. – Одним из перспективных направлений работы может стать создание регионального кластера по производству оборудования для водной сферы. Центральная Азия представляет собой емкий рынок водосберегающего оборудования. Государства региона тратят до 300 миллионов долларов ежегодно на его закупки – это порядка 8% мирового рынка, пятое место в мире. Это окно возможностей для Казахстана как страны с оптимальной локацией, которая может стать лидером по производству ирригационного оборудования не только для ЦА, но и других стран, – считает он.

Президент компании Alstom по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю Делеони, в свою очередь, также отметил большую и успешную историю сотрудничества компании с Казахстаном и поблагодарил Главу государства и Правительство РК за неизменную приверженность развитию благоприятного инвестиционного климата через экономические реформы.

Он подчеркнул, что видение нового инвестиционного цикла Казахстана уже воплощается в жизнь. Привлечение ПИИ имеет большое значение в реализации амбициозной задачи по удвоению объема экономики страны к 2029 году, и эти планы поддерживаются конкретными решения­ми по улучшению условий для работы инвесторов, внедрению новых механизмов поддержки.

– Например, для проектов в приоритетных отраслях с инвестициями на более 50 миллионов долларов представлена возможность заключения инвестиционных соглашений, которые гарантируют стабильность законодательства в течение 25 лет. Я с гордостью могу сказать, что одним из первых подобное соглашение было подписано с Alstom: мы вкладываем более 50 миллионов долларов в новые индустриальные инфраструктурные проекты в железнодорожном секторе страны, проект идет по плану, за год мы инвестировали 17 мил­лионов евро, создали 250 рабочих мест, – рассказал Эндрю Делеони.

Также он обратил внимание на огромный транспортно-логистический потенциал Казахстана, обусловленный, в числе прочего, выгодным географическим положением. Это дает стране возможность закрепиться в качестве ключевого транзитно-транспортного и торгового хаба, развивать экспорт.

Отдельно он остановился на важности развития человеческого капитала в стране. Глава регионального подразделения Alstom высоко оценил усилия Казахстана по развитию STEM образования и подчеркнул, что, когда международная компания может находить лучшие кадры и таланты в стране пребывания, это дает уверенность в дальнейшем успешном развитии здесь, возможность эффективно осуществлять трансферт технологий и улучшать производство.

Главный исполнительный директор ПАО «Лукойл» Вадим Воробьев напомнил, что в 2026 году исполнится 30 лет с начала работы компании в Казахстане.

– К этой дате мы подходим с впечатляющими результатами нашего партнерства. «Лукойл» остается одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана с вложениями свыше 11 миллиардов долларов, накопленный объем добычи в доле компании на данный момент – более 90 миллионов тонн нефти и 56 миллиардов кубомет­ров газа. Мы продолжаем расширять присутствие на рынке Казахстана по нескольким направлениям – нефтегазодобыча, «зеленая» энергетика, производство смазочных материалов, реализация топлива, – отметил Вадим Воробьев.

Он также подчеркнул, что его компания дорожит своей репутацией и долгосрочными партнерскими отношениями с коллегами в Казахстане, и выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество ознаменуется новыми успешными проектами в новом инвестиционном цикле страны.

#президент #СИИ #Совет иностранных инвесторов #36-е пленарное заседание

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