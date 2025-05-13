Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр

Недропользование
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Марина Демченко
специальный корреспондент

За 6 лет проведены масштабные геологоразведочные работы, охватившие 2,014 млн кв. км, это 91,6% от запланированной площади

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК подвел итоги реализации Государственной программы геолого-геофизического изучения недр на период 2019-2024 годов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

Цель программы – полное геологическое покрытие территории страны к 2026 году, повышение инвестиционной привлекательности недр и формирование научной базы для устойчивого развития минерально-сырьевого комплекса.

На 112 объектах завершены работы по четырем основным направлениям: геологическое доизучение, минерагеническое картирование, глубинное картирование и гидрогеология. Выявлено 38 перспективных участков с прогнозными ресурсами:  

- редкоземельные металлы – 2,6 млн тонн

- медь и никель – 3,7 млн тонн

- бурый уголь – 1,1 млрд тонн

- золото – 19 тонн.

Кроме того, в нефтегазовой отрасли подтверждены извлекаемые ресурсы углеводородов в объеме 266 млн тонн на Аральском осадочном бассейне.

За период действия программы выдано 306 лицензий на геологическое изучение. Частные инвестиции в отрасль превысили 137 млрд тенге.

Стоит отметить кадровый рост и популяризацию профессии геолога. С 2022 по 2024 годы количество выпускников по специальности «геология» увеличилось в 2,5 раза. Была учреждена первая государственная награда для специалистов отрасли – «Еңбек сіңірген геолог».

Казахстан движется к тому, чтобы стать лидером в Центральной Азии по качеству геологоразведки и открытости недропользования. Программа продолжит реализацию в 2025-2026 годах, охватывая оставшиеся 200 тыс. кв. км. Основное внимание будет уделено южным и западным регионам, в том числе Сырдарьинскому бассейну и перспективным участкам на редкие металлы, добавили в министерстве.

 

#госпрограмма #геология #недра

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